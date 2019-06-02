طريقة طباعة شهادة الزكاة والدخل 1441 الهيئة العامة للزكاة والدخل الحكومية في السعودية

نتابع معكم كل ما يهمكم حول طريقة طباعة شهادة الزكاة والدخل عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، حيث تعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل هي أحد الهيئات الحكومية الهامة في المملكة، وتهدف إلى جمع أموال الزكاة من المواطنين وأموال الضرائب بشتي أنواعها، ثم تقوم بتوزيع الأموال المجموعة على المواطنين والمقيمين المستحقين للزكاة، وذلك عبر حساب حصيلة الإيرادات المستحقة ثم تحديد أقسام صرفها

الهيئة العامة للزكاة والدخل الحكومية السعودية

تستخدم أموال الزكاة المجموعة من قبل الهيئة في العديد من الأعمال الخيرية وتطوير المنشآت، كما يتم استخدامها في نشر الوعي الديني والاجتماعي في جميع أنحاء المملكة، والجدير بالذكر أن الهيئة لها موقع رسمي على الانترنت، والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات مثل:

كل تفاصيل ضريبة الدخل

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة

تفاصيل ضريبة الزكاة والعروض التجارية

تفاصيل ضريبة السلع الانتقائية

تفاصيل تسعير العملات

تفاصيل قانون فاتكا

الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل

خدمة عمل بلاغات إلكترونية

تفاصيل الانظمة واللوائح

تفاصيل المركز الاعلامي

رابط موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل

يمكنكم الاستعلام عن جميع الخدمات والمعلومات المقدمة من الموقع عبر الدخول على الرابط المباشر للموقع الحكومي السعودي من هنا

كيفية طباعة شهادة الزكاة

لا يتم الحصول على شهادة الزكاة إلا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك عبر الخطوات التالية: الدخول على الرابط المباشر لموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل من هنا عمل حساب جديد عبر اتباع الخطوات المطلوبة وملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها النقر على “المحاسبين والقانونيين والمنشآت” تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور النقر على ” تسجيل جديد لمكلفي الزكاة والضريبة” تحديد نوع المكلف تحديد نوع النشاط التجاري الذي يقوم به صاحب الحساب كتابة التخصص، التدرج الوظيفي، مكان المنشأة النقر على “حفظ” الدخول على صفحة “حساب التعاملات المالية” يتم الاقرار على أن من قام بكتابة تلك البيانات وأكد عليها هو صاحب الحساب شخصيا النقر على تقديم

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