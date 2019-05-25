التسجيل في نظام فارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن خدمات نظام فارس تعتبر خدمات مجانيه تقوم بتوفيرها الوزارة من اجل العاملين، حتى تسهل لكم التواصل معها من قبل العاملين ويعتبر هذا النظام جزء من نظام الموارد البشرية بالوزارة والتسجيل في الخدمات الذاتية فارس لا يحتاج إلى وقت كبير بل دقائق قليله للاستفادة من الخدمات الذاتية نظام فارس مثل تسهيل طلب الاجازات والإبلاغ عنها وعملية إلغاء الاجازات أو طلب مدها وأيضا الاستعلام عن المرتبات والبدلات وغيرها من الخدمات الذاتية، تم شمول المعلمين والمعلمات بالمملكة من ضمن حركة النقل الداخلي والتي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق إلى جانب المعلمين والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجي لمعرفة تفاصيل تقديم إخلاء طرف نظام فارس 1440 وعليكم أولا التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال هذا الرابط.

طريقة التسجيل في نظام فارس

أولا يجب الدخول للموقع الإلكتروني لنظام فارس.

ثم إدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وتسجيل الحساب البنكي، ورقم الهاتف.

بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي ترغبون في التواصل مع الوزارة من خلاله.

ثم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم الضغط على موافقة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يمكنكم الدخول للنظام بكل سهولة في لحظات.

التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي

أولا يجب الدخول علي الكادر الإداري علي موقع نظام فارس الإلكتروني.

ثم الدخول علي الخدمة الذاتية للتوظيف.

ثم أختر طلب التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي.

ثم الضغط علي إضافة.

سيتم ظهور البيانات الشخصية والتي يتوجب عليك التأكد من صحتها كلها، ثم الضغط علي موافق والتالي.

قم بإضافة المستندات المطلوبة عبر الضغط علي أيقونة إضافة مرفق.

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