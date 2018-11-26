طريقة التسجيل في نظام جدارة للمرة الأولى

ننشر شرح لكيفية التسجيل الصحيح على موقع جدارة للمرة الأولى عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث أعلنت الخدمة المدينة في المملكة العربية السعودية عن ضرورة التسجيل بالطريقة الصحيحة، وأشارت أنه سوف يتم التحقق من صحة البيانات التي تمت إضافتها من خلال المتقدم أو المتقدمة، ومقارنتها بالدرجة العلمية الموجودة في النسخة التي تم إرفاقها.

طريقة التسجيل في موقع جدارة للمرة الأولى

أولا يجب على المتقدم أو المتقدمة الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، ثم الضغط على كلمة تسجيل جديد الموجودة في أعلى الصفحة، ثم إتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم الهوية الوطنية المكون من 10 أرقام دون ترك أي فواصل.

إدخال تاريخ الميلاد ” التاريخ الهجري”.

كتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة أمامك كما هو.

ثم الضغط على كلمة دخول، لمتابعة خطوات التسجيل.

بعد كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد سوف تظهر البيانات الخاصة بك وعلى المتقدم التأكد من صحتها، أما في حال عدم ظهورها فإن البيانات تكون غير صحية ويجب التأكد من رقم الهوية أو تاريخ الميلاد من جديد، كما يمكن طلب الدعم من من أيقونة الدعم المرفقة بالموقع.

ثم إضافة حالة المتقدم أو المتقدمة الصحية، وكتابة نوع الإعاقة إذا تواجدت.

إضافة كافة بيانات الاتصال” البريد الإلكتروني” التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة.

معلومات وبيانات العمل

كتابة كافة بيانات العمل الخاص بالمتقدم، فإذا كان لا يعمل يقوم باختيار خانة لا، أما في حالة أنه يعمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يتم الضغط على أيقونة نعم وكتابة بيانات عمله.

الدرجة العلمية

على المتقدم أو المتقدمة كتابة كافة البيانات المطلوبة، على أن يتم كتابتها بشكل صحيح، ويتم ملئ الحقول كالتالي: