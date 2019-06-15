طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للمقيمين

نستعرض طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، حيث يمكن لجميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة تاريخ انتهاء الاقامة، والتأكد من أخر موعد تجديدها ورسوم التجديد من خلال استخدام رقم إقامة الوافد أو رقم الجواز بشكل إلكتروني من موقع وزارة الداخلية بالسعودية أو مكتب العمل.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن لأي شخص مقيم في المملكة التعرف على الموعد المحدد لانتهاء الإقامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عن طريق موقع أبشر، والذي يساعد المستعلم على الدخول إلى خدمات الاستعلام الإلكتروني حتى يتمكن من عمل تجديد الاقامة لوافد، وأيضاً يتمكن من معرفة كافة المعلومات الخاصة بصلاحية الإقامة.

يمكن للجميع إتباع الخطوات التالية التي تساعدك على الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، للوصول لجميع البيانات المطلوبة عن مدى سريان الاقامة:

أولاً يجب الدخول إلى بوابة أبشر، ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية وبعد ذلك يتم اختيار الاستعلامات الالكتروني، ومنها يتم اختيار الجوازات ويتم الضغط عليها من خلال استخدام القائمة المنبثقة عن طريق استعلامات إلكترونية، ونضغط بعد ذلك على الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا حتى تفتح لك صفحة جديدة.

بعدها نقوم بإدخال رقم الإقامة وإضافة الرمز المرئي الموجود أمامك وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة عرض، ويجب على كل من يقيم في السعودية أن يجدد إقامته وتنفيذ كافة الإجراءات حتى يتمكن من تجديدها، عن طريق دفع رسوم تجديد الاقامة لتجنب التعرض المسائل القانونية عند انتهاء مدة إقامة الوافد.

باتباع طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، أصبح بالإمكان الحصول على أي معلومة يحتاجها الكفيل أيضاً، في حال أراد التأكد من مدة الصلاحية وتاريخ الانتهاء لإقامة الوافد بالتاريخ الهجري والميلادي.

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