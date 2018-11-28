الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية 1440 وموعد انتهاء هوية مقيم وخطوات التجديد برقم الرخصة عبر بوابة أبشر الجوازات

هوية مقيم السعودية 1440 والاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد هوية مقيم، أصبح الآن متاح عبر بوابة أبشر للجوازات إلكترونياً، حيث وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن هوية مقيم وتجديد الإقامة في السعودية إلكترونياً للمقيمين والمواطنين المغتربين، كما أتاحت وزارة الداخلية عبر موقع أبشر للجوازات موعد تجديد الإقامة في السعودية.

تقدم وزارة الداخلية السعودية للمقيمين فيها تسهيلات عديدة من أهمها الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم إلكترونياً من خلال بوابة أبشر للجوازات، كما توفر خدماتها في عدد من الإجراءات والمعاملات الرسمية، هذا ويتوجب على المغترب المقيم في السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة تجنباً للتعرض للعقوبة المقررة في حال انتهاء صلاحية هوية مقيم، وبذلك يلزم تجديدها فوراً برقم الرخصة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية 1440

للاستعلام عن صلاحية الإقامة السعوديةـ يتوجب على المستفيد التوجه إلى إحدى مديريات الجوازات للاستعلام المباشر عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة وإجراءات تجديدها، هذا كان ما يفعله المقيمين قبل استحداث الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع بوابة أبشر للجوازات والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ويتم ذلك من خلال الدخول على الرابط: الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية 1440

أبشر الجوازات تجديد هوية مقيم

لتجديد هوية مقيم عبر موقع أبشر للجوازات يتطلب ذلك الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول الذي يقدمه بوابة أبشر للجوازات للمقيمين في السعودية وإنشاء حساب، من خلال الرابط التالي: أبشر الجوازات تجديد هوية مقيم.

ثم يتم ملئ البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد للاستعلام أو التجديد إلكترونياً عبر بوابة أبشر.

بعد تسجيل الدخول يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية، وإذا كانت منتهية الصلاحية يتم تجديدها عبر بوابة أبشر للخدمات التي تقدم خدمات عديدة للزوار على رأسها: (تجديد إقامة، إصدار إقامة، إصدار تأشيرة خروج وعودة، نقل خدمات، تعديل مهنة، إلغاء تأشيرة ذهاب وعودة.. الخ).

هذا ويلزم تجديد الاقامة فور انتهائها تجنباً للتعرض للعقوبة المقررة من قبل وزارة الداخلية السعودية.