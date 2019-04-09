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صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر شعبان : تعرف على أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي .. التفاصيل الدقيقة

كتب تامر أمين آخر تحديث

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وهي مساعدات تقوم بتقديمها للأسر السعودية المحتاجة في إطار الضمان الاجتماعي للمواطن، تعرف عليها من خلال استعلام الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر المحتاجة، ولا تكون تلك المساعدات شهرية، هي عبارة عن منحة تمنح مرة للأسرة التي تعانى من الاحتياج، وسنعرض لكم فيما يلي شروط الحصول على هذه المساعدة ورابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

في إطار التضامن الاجتماعي بين المملكة والمواطن، تقوم المملكة بطرح رابط الاستعلام عن المحتاجين للمساعدات للأفراد والأسر، باختلاف أعدادهم، ليتم دراسة حالتهم، حسب الشروط والضوابط، ودراسة ما إن كانت تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الأسر التي يجوز إعطاءها المساعدات المقطوعة، لضمان وصولها للمحتاجين وتحقيق السلام الاجتماعي للمملكة.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي
صرف المساعدات المقطوعة 1440

استعلام الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة شهر شعبان 1440

يتم استعلام المواطن عن المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي من خلال الدخول على رابط الاستعلام، ووضع البيانات المطلوبة وتحديث البيانات من وقت لآخر وذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وقد قامت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بإيداع مبالغ كبيرة للمساعدات، 38.343 مستفيد من المساعدات بمبالغ تبلغ 484.253 ألف ريال سعودي.

  • استعلم عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، وسجل على موقع العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال رابط استعلام الضمان الاجتماعي

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف  برنامج المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي كالآتي:
  • يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.
  • لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.
  • يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
  • إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
  • يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة

  1. أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما.
  2. أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية
  3. تصرف المساعدات للأسر شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل.

المساعدات المقطوعة 1440 وتحديث البيانات من البوابة الإلكترونية

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتسهيل على مستحقي المساعدات من الأرامل وكبار السن والأرامل مع أولادها، ، وذلك من خلال طرح بوابة إلكترونية شاملة لجميع المستعلمين:

  1. استخدام اسم المستفيد من المساعدة، على أن يتم اعتماده من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه تحديثه باستمرار وإلا تتوقف المساعدات المقطوعة له.
  2. تقديم الأوراق المطلوبة منه من موقع الاستعلام.

صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر شعبان : تعرف على أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي .. التفاصيل الدقيقة

شروط وضوابط المساعدات المقطوعة شهر رجب 1440

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب العديد من الشروط والضوابط:

  • أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل أو
  • الموظف الأعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال
  • الموظف المتزوج والذي يكون راتبه اقل من 8680 ريال.
عدد الأفرادمقدار المساعدة بالريالمقدار الدخل الشهري
110.4002000
211.8002.405
313.2002810
414.6003215
516.0003620
617.4004025
718.8004430
820.2004835
921.6005240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

1022.0005.645
1124.4006.050
1225.8006455
1327.2006860
1428.6007265
1530.0007670

ملحوظه هامة

  • يجب الانتباه إلى أن المساعدة المقطوعة تلك لا يتم صرفها شهريا، وإنما يتم صرفها حسب حاجة الأسرة، بمواصفات وشروط خاصة، ويتم تحديد نسبة المساعدة المقطوعة حسب حالة المواطن وعدد الأسرة والدخل الشهري لها.
  • يقوم المواطن السعودي، من ذوى الحاجات وتنطبق عليه الشروط، بالتقديم على موقع حساب المواطن، ويتم دراسة حالته من جهة المتخصصين، ومن يتم انطباق الشروط عليه من حيث الحاجة ومستوى الدخل يتم إدراجه تحت راية حساب المواطن وصرف المستحقات المالية المناسبة له.

وناشد عدد من قوائم انتظار المساعدة المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستمرار إيداع المبالغ كما هي في السابق مؤكدين أنهم بأمس الحاجة لتلك المبالغ لسد احتياجاتهم وسداد ديونهم وقضاء حوائجهم

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  1. السلام عليكم ياجعه انا لي سنه ََََو ن. ماسنلمن المقطوعه ايش هذا التأخير والله اني في حاجه ماسه لها ونطالب خادم الحومين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه َو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاه ان ينظر في وضعنا في هذا الانتظار

    رد

  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابه استفسر انا نزلتلي المقطوعة ١٤٣٨/١١/٢٤. بس حابه اعرف متى راح تنزل هذا الشهر ولا لا وجزاكم الله خير

    رد

  5. يااهل الخير متي تنزلي المقطوعه علماباني ارمله لدي ٥ اطفال ومدارس واجارشقة قدمت على المقطوعه شهر٤/ ١٤٣٩كملت سنه وزيادة. ولانزلي شي تكفون متي تنزل ابغاخبراكيدالله يبشركم بلجنة معاكم ام مهند

    رد

  7. انا والله أعول ونقدمه المقطوعة لي الان سنه و٣ أشهر اول مره ولا جاني شي غير ان قدمت ع الضمان ورفضوا يعطوني شهري بسبب ٤ ريال زياده ع رتب المرحوم زوجي من التأمينات هل هذا يجوز الله كريم

    رد

  8. خاص بالمقطوعة الديوان الملكي .. يطلق موقعه الالكتروني للتواصل الفوري و
    تقديم أي شكوى او مطالبة
    أو طلب علاج
    ‏https://tawasol.royalcourt.gov.sa

    رد

  10. يرفع شكوى على ديوان الملكي صور بطاقة احولك ورسالها بعد كتابة المشكلة مع رقم طلب ورقم الهوية الوطنية خلال فترة و المقطوعة تنزل في حسابك الديوان الملكي .. يطلق موقعه الالكتروني للتواصل الفوري و
    تقديم أي شكوى او مطالبة
    أو طلب علاج .
    ولا تنسوني من دعواتكم

    ‏https://tawasol.royalcourt.gov.sa

    رد

  11. انا مقدم على المساعده المقطوعه واول مره اقدم فيها…
    من شهر صفر 1440 هجري ..
    سؤالي هو متى تنزل في اي شهر تقريبا قبل رمضان او بعد رمضان ١٤٤٠ هجريه…..
    ولكم جزيل الشكر والتقدير …..
    جوال 0530111821
    عمر

    رد

  12. هذا عيبنا يوجد لدينا ناس داجين او امعه يجرون وراء المواضيع ويعلقون وهم اصلا ما يعرفون مصدرها وما يعرفوا ان لدينا وكالة انباء سعوديه هي الوحيده الصادقه وكذلك لدينا صحف الكترونيه معترف بها وتحاسب على كل كلمه تكتبها اذا لم تكن متاكده من مصدرها فليش تجرون وراء المواقع والاخبار التي ليس لها اي مصداقيه الله يهديكم

    رد

  14. رزقي علي الله انا اخر تقديم ليه بضمان الاجتماعي الحمدلله جوانا عاشو بدون ضمان اجتماعي
    كلنا بنشحذ منهم
    في جده نصيحه لا تقدمون

    رد

  15. لدي طفلين وليس لدي اي دخل الا حساب الموطن 800 اش الحل وان موطن خدمت 10 سنوات في ازمة الكويت ولا احد يقدر

    رد

  18. الوليدي الشهري يرحب بكم في المملكة العربية السعودية انا سوف أكون ملك بدون مملكة وقد أكون أعظم رجل في تاريخ البشرية وعندي مخصصات من الضمان الاجتماعي وعندي تقارير طبية من مركز الأمير سلطان للقلب و الأوعية الدموية والسكري من أخطر الأمراض والآن تجاوزت الأربعون بدون عمل برقم الجلوس 1049889387 ورقم جوال 0550219065 ورقم حسابي 108060662320015 في البنك العربي الوطني وعند صراع مع المرض الذي كان قد تسبب في اعاقتي مصروع من الشيطان و الجن تمت الاضافة بواسطة الوليدي الشهري

    رد

  19. المقطوعة هي نفس المعاش الشهري ؟
    وهل ينتهي مدة الضمان لانه مكتوب مخصص لك مبلغ لانتهى وقف ..؟
    وشكرا

    رد

  22.  الموعد المتوقع للصرف سيكون وفق الاقدمية وفقا لما يلي:

    1- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/12/1437 وحتى تاريخ 15/1/1438، سيتم الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رجب لعام 1439.

    2- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ  16/1/1438 وحتى تاريخ 1/3/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر شعبان 1439.

    3- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1438 وحتى تاريخ  الى 15/4/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رمضان 1439.

    4- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1438 وحتى تاريخ 1/6/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر شوال 1439.

    5- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/6/1438 وحتى تاريخ 15/7/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ذو القعدة 1439.

    6-  مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/7/1438  وحتى تاريخ 1/9/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ذو الحجة 1439.

    7- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/9/1438 وحتى تاريخ 15/10/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر محرم 1440.

    8- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/10/1438 وحتى تاريخ 1/12/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر صفر 1440.

    9- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/12/1438 وحتى تاريخ 15/1/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الأول 1440.

    10- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/1/1439 وحتى تاريخ 1/3/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الثاني 1440.

    11- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1439 وحتى تاريخ 15/4/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الاول 1440.

    12- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ  15/4/1439 وحتى تاريح 1/6/1448 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الثاني 1440.

    13- مقدمو طلبات المقطوعة من  تاريح 1/6/1448 وحتى 15/7/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رجب  1440.

    مع العلم أن هذه التواريخ هي تقريبية ومتوقعة وقد تزيد أو تنقص بحسب سياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بالصرف

    رد

  24. مقدم من عام1437 وصبرت سنتين على قولتهم مانزل شي رفعت معروض مانزل شي راجعة مكتب الضمان قالو انت ا اللأولوية ورفعت طلب مانزل شي وقبل شهر وعليها ارسلت على الايميل تعجيل صرف المقطوعة للوزير (لكن إلا الآن مانزل شي ) وش الحل مريض اكتاب نفسي ومن ذوي الدخل المحدود متزوج وعندي اطفال ياناس اتقوا الله

    رد

  25. انا مقدم من شهر 2 /1438 والان لما استعلم عنها لم يطلع لي سوى تاريخ آخر مقطوعه حصلت عليها
    افيدوني جزاكم الله الف خير

    والمشكله مايظر لي تجت الدراسه ولا قائم

    رد

  26. انتبهوا انتو هذه موقع مصري مسوى نسخ للموضوع ومصور الايقونات وجالس يقرا كلامكم ماهو موقع سعودي ولا اخبار ولا مجلة اخبار سعوديه انتبهوا انتو

    رد

  30. الأمير الوليدي الشهري يرحب بكم في المملكة العربية السعودية برقم الجلوس 1049889387 ورقم جوال 0508240181 عاوزين مساعدة مقطوعة من مكتب الضمان الاجتماعي بسبب الظروف الصحية الأولية الصعبة اوسيارة سوناتا من موديلات السنة الجديدة ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام الشديد و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    رد

  39. نسأل الله من فضله وحسبي الله عن من تسبب أو استهتر بعمله وتسبب بأذيه الناس ربي حسيبه انا من عام 1433وانا اقدم عليهم وكل ماراجع انتظرها بحسابك الله لا يسامحه وبعدين تغير النظام بعام 1436قالو لازم يكون عمرك من ٣٥سنه وفوق الله لايسامح كل من تسبب بالضرر للمسلمين سلمان يدعم وهذولي يلعبون بالناس لا وفوق هذا بعد ماعمري استلمتها والحين تعدا عمري ٣٥وبعد يقولي انتظرها بحسابك الله حسيبه

    رد

  44. كل واحد جالس في الضمان الاجتماعي. ويماطل بالناس علي صرف المقطوعه السنويه. ويقل ادبعلى مع كبار السن .😡 وفوق هذا تاخير في صرف المقطوعه . .(؟*ملحوظه .ندعي علي في صلاتنه جعله تجي مصيبه في دنيته . والملك حففظه الله . يدخل عليكم بمكاتبكم علي غفله😡😢 الله ليوفقكم من ضمان

    رد

  47. انا راتبي 3800 وصرفولي الضمان 1086 وراجعتهم قالي الموظف احمد ربك والله إنها ماتجي حتى حق الإجار والمقطوعه ما شفنا منهم غير الكلام
    حسبنا اللة ونعم الوكيل فيهم

    رد

  48. انا راتبي 3800 اعطوني 1086 وراجعتهم يقول الموظف احمد ربك عليها والله ماتجي حق الأجار ولكن حسبنا اللة ونعم الوكيل فيهم والمقطوعه ما شفنا منهم غير الكلام

    رد

  49. ليش التأخير يالظمان الاجتماعي اتقو الله كملت ثلاث سنوات من آخر مره استلام من عام 1435 آخر استلام لي وانا محتاجه حسبكم الله ونعمل وكيل فيكم

    رد

  50. متى تنزل إن شاء اللة أعطونا خبر مو بس بتنزل وتفرحو الناس وفي الأخير ما ينزل شيء ارحمو ما في الأرض يرحمكم ما في السماء

    رد

  53. نصابين كلا الكلام ذا بصوب
    ولا تروح الضمان الاجتماعي يحصل العكس تماما
    معك واسطه يصرف لك ضمان اجتماعي ومقطوعه قطع الله روسهم مامعك ماتحصل ريال

    رد

  57. يابشر قدمو على خادم الحرامين او والي العهد ترى والله ماتشوفون شي من
    منهم العاملين في الضمان ياتلاعبون باناس من جد
    اشكو…اشكو هذاي اقول لكم

    رد

  58. ياعالم خافوا الله فينا الناس محتاجينها وانتوا مأخرينها عليهم انا يتيمه ولي 3سنين مانزلت لي وعندي ايجار لين متى ننتظر

    رد

  65. مقدم على المقطوعه لي سنة انتظرها جيت حدثت البينات ولاحد الان مجاني شي ونا والله بشد الحاجة لها يشهد ربي ان عيالي جاعو لكن شكونا لله
    عاطل عن العمل وفي ذمتي ثلاثة اطفال وزوجة مقدم عليها من تاريخ 5/4.

    رد

  67. جزاكم الله خيراً مقدم على المقطوعه ولاصرفت لي لاحد الان علماً بالني لدي اسره كبيره وعاجزاً عن العمل واجار وسياره ماعندي ودولتاً ماتقصر حفظها الله

    رد

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