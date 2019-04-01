صرف المساعدات المقطوعة 1440 شهر رجب : تعرف على أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي .. التفاصيل الدقيقة

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وهي مساعدات تقوم بتقديمها للأسر السعودية المحتاجة في إطار الضمان الاجتماعي للمواطن، تعرف عليها من خلال استعلام الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر المحتاجة، ولا تكون تلك المساعدات شهرية، هي عبارة عن منحة تمنح مرة للأسرة التي تعانى من الاحتياج، وسنعرض لكم فيما يلي شروط الحصول على هذه المساعدة ورابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.
في إطار التضامن الاجتماعي بين المملكة والمواطن، تقوم المملكة بطرح رابط الاستعلام عن المحتاجين للمساعدات للأفراد والأسر، باختلاف أعدادهم، ليتم دراسة حالتهم، حسب الشروط والضوابط، ودراسة ما إن كانت تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الأسر التي يجوز إعطاءها المساعدات المقطوعة، لضمان وصولها للمحتاجين وتحقيق السلام الاجتماعي للمملكة.
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ الدعم المالي المخصص لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والبالغ أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن عدد الحالات المشمولة ببرنامج المساعدات المقطوعة من مسجلي الضمان الاجتماعي يصل إلى 37.166 حالة هي الحالات المسجلة في قائمة الانتظار، وأن إجمالي المبلغ الذي أودع في حساباتهم يصل إلى 501.176.668 ريال.
وأشار الدكتور الشافي إلى أن الإعانات التي تقدم عبر برنامج المساعدات المقطوعة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، ويأتي برنامج المساعدات المقطوعة ضمن برامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
استعلام الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة شهر جماد أول 1440
يتم استعلام المواطن عن المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي من خلال الدخول على رابط الاستعلام، ووضع البيانات المطلوبة وتحديث البيانات من وقت لآخر وذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وقد قامت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بإيداع مبالغ كبيرة للمساعدات، 38.343 مستفيد من المساعدات بمبالغ تبلغ 484.253 ألف ريال سعودي.
- استعلم عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، وسجل على موقع العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال رابط استعلام الضمان الاجتماعي
صرف المساعدات المقطوعة 1440 وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة
- أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما.
- أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية
- تصرف المساعدات للأسر شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل.
صرف المساعدات المقطوعة 1440 وتحديث البيانات من البوابة الإلكترونية
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتسهيل على مستحقي المساعدات من الأرامل وكبار السن والأرامل مع أولادها، ، وذلك من خلال طرح بوابة إلكترونية شاملة لجميع المستعلمين:
- استخدام اسم المستفيد من المساعدة، على أن يتم اعتماده من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه تحديثه باستمرار وإلا تتوقف المساعدات المقطوعة له.
- تقديم الأوراق المطلوبة منه من موقع الاستعلام.
شروط وضوابط المساعدات المقطوعة شهر رجب 1440
يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب العديد من الشروط والضوابط:
- أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل أو
- الموظف الأعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال
- الموظف المتزوج والذي يكون راتبه اقل من 8680 ريال.
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10.400
|2000
|2
|11.800
|2.405
|3
|13.200
|2810
|4
|14.600
|3215
|5
|16.000
|3620
|6
|17.400
|4025
|7
|18.800
|4430
|8
|20.200
|4835
|9
|21.600
|5240
للأسرة أكثر من 9 أفراد
|10
|22.000
|5.645
|11
|24.400
|6.050
|12
|25.800
|6455
|13
|27.200
|6860
|14
|28.600
|7265
|15
|30.000
|7670
ملحوظه هامة
- يجب الانتباه إلى أن المساعدة المقطوعة تلك لا يتم صرفها شهريا، وإنما يتم صرفها حسب حاجة الأسرة، بمواصفات وشروط خاصة، ويتم تحديد نسبة المساعدة المقطوعة حسب حالة المواطن وعدد الأسرة والدخل الشهري لها.
- يقوم المواطن السعودي، من ذوى الحاجات وتنطبق عليه الشروط، بالتقديم على موقع حساب المواطن، ويتم دراسة حالته من جهة المتخصصين، ومن يتم انطباق الشروط عليه من حيث الحاجة ومستوى الدخل يتم إدراجه تحت راية حساب المواطن وصرف المستحقات المالية المناسبة له.
أقرأ أيضا وتعرف على:
وزارة العمل | الفاتورة المجمعة وردود أفعال غاضبة عقب صدور قرار “الفاتورة المجمعة”
التقديم في مشروع برنامج سند الزواج “محمد بن سلمان” www.snad.org.sa رابط التسجيل في سند للزواج .. شروط وطريقة التسجيل
أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة
|موعد تنزيل الدفعة حساب المواطن
|موعد صرف المساعدات المقطوعة
|موعد صرف الرواتب السعودية
|الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
التعليقات
السلام عليكم ياجعه انا لي سنه ََََو ن. ماسنلمن المقطوعه ايش هذا التأخير والله اني في حاجه ماسه لها ونطالب خادم الحومين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه َو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاه ان ينظر في وضعنا في هذا الانتظار
مقدم من 1439\12\19 واول مره للحين تحت الدراسه
المساعده تصرف كل سنه للي ماعنده عير ضمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابه استفسر انا نزلتلي المقطوعة ١٤٣٨/١١/٢٤. بس حابه اعرف متى راح تنزل هذا الشهر ولا لا وجزاكم الله خير
يااهل الخير متي تنزلي المقطوعه علماباني ارمله لدي ٥ اطفال ومدارس واجارشقة قدمت على المقطوعه شهر٤/ ١٤٣٩كملت سنه وزيادة. ولانزلي شي تكفون متي تنزل ابغاخبراكيدالله يبشركم بلجنة معاكم ام مهند
هل مستحقي المقطوعه تصرف لهم كل سنه ؟اوكيف طريقتها
انا والله أعول ونقدمه المقطوعة لي الان سنه و٣ أشهر اول مره ولا جاني شي غير ان قدمت ع الضمان ورفضوا يعطوني شهري بسبب ٤ ريال زياده ع رتب المرحوم زوجي من التأمينات هل هذا يجوز الله كريم
خاص بالمقطوعة الديوان الملكي .. يطلق موقعه الالكتروني للتواصل الفوري و
تقديم أي شكوى او مطالبة
أو طلب علاج
https://tawasol.royalcourt.gov.sa
انا اول مرة اقدم مقطوعة قدمتة 1439 شهر4 وهلحين حنا شهر 5 /1440 مانزل لي مقطوعة وش أسوي
يرفع شكوى على ديوان الملكي صور بطاقة احولك ورسالها بعد كتابة المشكلة مع رقم طلب ورقم الهوية الوطنية خلال فترة و المقطوعة تنزل في حسابك الديوان الملكي .. يطلق موقعه الالكتروني للتواصل الفوري و
تقديم أي شكوى او مطالبة
أو طلب علاج .
ولا تنسوني من دعواتكم
https://tawasol.royalcourt.gov.sa
انا مقدم على المساعده المقطوعه واول مره اقدم فيها…
من شهر صفر 1440 هجري ..
سؤالي هو متى تنزل في اي شهر تقريبا قبل رمضان او بعد رمضان ١٤٤٠ هجريه…..
ولكم جزيل الشكر والتقدير …..
جوال 0530111821
عمر
تنزلك حدود شهر ٧ من عام ١٤٤١
هذا عيبنا يوجد لدينا ناس داجين او امعه يجرون وراء المواضيع ويعلقون وهم اصلا ما يعرفون مصدرها وما يعرفوا ان لدينا وكالة انباء سعوديه هي الوحيده الصادقه وكذلك لدينا صحف الكترونيه معترف بها وتحاسب على كل كلمه تكتبها اذا لم تكن متاكده من مصدرها فليش تجرون وراء المواقع والاخبار التي ليس لها اي مصداقيه الله يهديكم
يعطيك العافيه صدقت الواحد يجيك مطفي النور ويكتب ما يعرف وين المصدر
تباني اجي
ك بلبس متسول ي مدير ضمان جده والله ماهو انا الحمدلله .والله لا اشتراك عند الملك
رزقي علي الله انا اخر تقديم ليه بضمان الاجتماعي الحمدلله جوانا عاشو بدون ضمان اجتماعي
كلنا بنشحذ منهم
في جده نصيحه لا تقدمون
تاريخ ١٤٣٨ بشهر٩
لدي طفلين وليس لدي اي دخل الا حساب الموطن 800 اش الحل وان موطن خدمت 10 سنوات في ازمة الكويت ولا احد يقدر
انا لا يوجد وضيفه ولا اي حاجه بس 800 ريال حساب الموطن اش الحل كيف اعيش ونا في بلاد الحرمين
انا راتبي اقل من 8500 ريال و نصه و ديون و ايجار ابي اعرف طريقت التقديم و جزاكم الله الف خير
الوليدي الشهري يرحب بكم في المملكة العربية السعودية انا سوف أكون ملك بدون مملكة وقد أكون أعظم رجل في تاريخ البشرية وعندي مخصصات من الضمان الاجتماعي وعندي تقارير طبية من مركز الأمير سلطان للقلب و الأوعية الدموية والسكري من أخطر الأمراض والآن تجاوزت الأربعون بدون عمل برقم الجلوس 1049889387 ورقم جوال 0550219065 ورقم حسابي 108060662320015 في البنك العربي الوطني وعند صراع مع المرض الذي كان قد تسبب في اعاقتي مصروع من الشيطان و الجن تمت الاضافة بواسطة الوليدي الشهري
المقطوعة هي نفس المعاش الشهري ؟
وهل ينتهي مدة الضمان لانه مكتوب مخصص لك مبلغ لانتهى وقف ..؟
وشكرا
لاتعليق الله يوفق دولتنااحنافي نعمه والحمدلله
انا لي سنتين متى تنز المقطوعهلي
الموعد المتوقع للصرف سيكون وفق الاقدمية وفقا لما يلي:
1- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/12/1437 وحتى تاريخ 15/1/1438، سيتم الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رجب لعام 1439.
2- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 16/1/1438 وحتى تاريخ 1/3/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر شعبان 1439.
3- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1438 وحتى تاريخ الى 15/4/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رمضان 1439.
4- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1438 وحتى تاريخ 1/6/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر شوال 1439.
5- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/6/1438 وحتى تاريخ 15/7/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ذو القعدة 1439.
6- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/7/1438 وحتى تاريخ 1/9/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ذو الحجة 1439.
7- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/9/1438 وحتى تاريخ 15/10/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر محرم 1440.
8- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/10/1438 وحتى تاريخ 1/12/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر صفر 1440.
9- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/12/1438 وحتى تاريخ 15/1/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الأول 1440.
10- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/1/1439 وحتى تاريخ 1/3/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الثاني 1440.
11- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1439 وحتى تاريخ 15/4/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الاول 1440.
12- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1439 وحتى تاريح 1/6/1448 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الثاني 1440.
13- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريح 1/6/1448 وحتى 15/7/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رجب 1440.
مع العلم أن هذه التواريخ هي تقريبية ومتوقعة وقد تزيد أو تنقص بحسب سياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بالصرف
الله يبشرك بالخير ضروفي مره صعبه ومطلقه وعندي طفلين اصرف عليهم
ياشباب
مقدم من عام1437 وصبرت سنتين على قولتهم مانزل شي رفعت معروض مانزل شي راجعة مكتب الضمان قالو انت ا اللأولوية ورفعت طلب مانزل شي وقبل شهر وعليها ارسلت على الايميل تعجيل صرف المقطوعة للوزير (لكن إلا الآن مانزل شي ) وش الحل مريض اكتاب نفسي ومن ذوي الدخل المحدود متزوج وعندي اطفال ياناس اتقوا الله
انا مقدم من شهر 2 /1438 والان لما استعلم عنها لم يطلع لي سوى تاريخ آخر مقطوعه حصلت عليها
افيدوني جزاكم الله الف خير
والمشكله مايظر لي تجت الدراسه ولا قائم
استعلم برقم الطلب عن المفطوعة
انتبهوا انتو هذه موقع مصري مسوى نسخ للموضوع ومصور الايقونات وجالس يقرا كلامكم ماهو موقع سعودي ولا اخبار ولا مجلة اخبار سعوديه انتبهوا انتو
انا مقدم من شهر ١٤٣٨/١٠ ومانزلت المقطوعه للآن
اللي مقدمين على المقطوعه عام ١٤٣٨ الرجاء يدخلون ،
انا مسجل لي مراجع تحت الدراسه كم تاخذ وتتحول الى قائم
انا قدمت من ثمان اشهر شكلهم سرقوها
اسعد الله صباح الجميع
فيه جديد بخصوص المساعدات المقطوعه
مقدم من شهرين يقولو تم قبولك مبدئي
ماراح تحصلها الابعد 3سنوات انا مقدمه من سنتين ولسى مانزلت وناس مقدمين من 3سنوات ولسى لاحياه لمن تنادي
الأمير الوليدي الشهري يرحب بكم في المملكة العربية السعودية برقم الجلوس 1049889387 ورقم جوال 0508240181 عاوزين مساعدة مقطوعة من مكتب الضمان الاجتماعي بسبب الظروف الصحية الأولية الصعبة اوسيارة سوناتا من موديلات السنة الجديدة ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام الشديد و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي سنه مقدم واراجع يقولون باقي الايداع
مقولة انا سمعت الموظف يقول سنوياً
خمس ستوات انتظار لمت بس حرام
أنا مقدم شهر 10
تنزل أو لا والله محتاجين حيل
يارب تزال والله في اشد الحاجه شهرين ماسدد اجار البيت ياكريم
اناا طالع عندي مراجع متى تنزل الله يسعدكم
حسبي الله عليهم كل يوم يقلون تم الصرف وهم كذابين كثير الي محتاجينها لكن هم حسبي الله عليهم وش مصلحتهم ياخرونها
ى والدنا خادم الحرم ين الله يطول بعمره واتنحل اموركم
نسأل الله من فضله وحسبي الله عن من تسبب أو استهتر بعمله وتسبب بأذيه الناس ربي حسيبه انا من عام 1433وانا اقدم عليهم وكل ماراجع انتظرها بحسابك الله لا يسامحه وبعدين تغير النظام بعام 1436قالو لازم يكون عمرك من ٣٥سنه وفوق الله لايسامح كل من تسبب بالضرر للمسلمين سلمان يدعم وهذولي يلعبون بالناس لا وفوق هذا بعد ماعمري استلمتها والحين تعدا عمري ٣٥وبعد يقولي انتظرها بحسابك الله حسيبه
مانبي شي منهم ليت جيوبنا تسلم من اهل القصور
الله لايتكلنا على ها المساعده كان متنا جوع وهي مانزلت
سوو هشتاق ب اسم المساعده المقطوعه صدقوني تستفيدو
(خيانه) وش الداعي يجلسو الناس سنه وسنتين مايخذوها مايدرو ان الناس محتاجين الله المستعان بس
كل واحد جالس في الضمان الاجتماعي. ويماطل بالناس علي صرف المقطوعه السنويه. ويقل ادبعلى مع كبار السن .😡 وفوق هذا تاخير في صرف المقطوعه . .(؟*ملحوظه .ندعي علي في صلاتنه جعله تجي مصيبه في دنيته . والملك حففظه الله . يدخل عليكم بمكاتبكم علي غفله😡😢 الله ليوفقكم من ضمان
انا مقدم اول مره ولاجتني لاحد لاان
انا اول مره اقدم على المقطوعه في شهر 10متى انزل
انا راتبي 3800 وصرفولي الضمان 1086 وراجعتهم قالي الموظف احمد ربك والله إنها ماتجي حتى حق الإجار والمقطوعه ما شفنا منهم غير الكلام
حسبنا اللة ونعم الوكيل فيهم
انا راتبي 3800 اعطوني 1086 وراجعتهم يقول الموظف احمد ربك عليها والله ماتجي حق الأجار ولكن حسبنا اللة ونعم الوكيل فيهم والمقطوعه ما شفنا منهم غير الكلام
ابو افلان متي نزلتلك من قدمت يعني بعد كم وانزلت
قاسم متى نزلتلك
ليش التأخير يالظمان الاجتماعي اتقو الله كملت ثلاث سنوات من آخر مره استلام من عام 1435 آخر استلام لي وانا محتاجه حسبكم الله ونعمل وكيل فيكم
متى تنزل إن شاء اللة أعطونا خبر مو بس بتنزل وتفرحو الناس وفي الأخير ما ينزل شيء ارحمو ما في الأرض يرحمكم ما في السماء
السلام عليكم
اللي مقدم في١٤٣٧/١٠ متى يستلمون ياريت احد يفيدنا
يمكن تنزل لك هذا الشهر
انا مقدم شهر 7 -1439 ولا في شي
السلام عليكم انا رفعت فيه واول مره متى يتم صرف الي مستلمه
نصابين كلا الكلام ذا بصوب
ولا تروح الضمان الاجتماعي يحصل العكس تماما
معك واسطه يصرف لك ضمان اجتماعي ومقطوعه قطع الله روسهم مامعك ماتحصل ريال
ورب الكعبه انا في حاجتها تكفى ياملكنا تكفى يامحمد بن سلمان الله يطول بعماركم نزلوها
كل شهر نسمع إيداع للمقطوعه واحنا من 1435للان منزل شي لمتى ننتظر
مقدم عليها شهر ١٢ ولا جاني اي رد مع العلم الي أطفال اكد عليهم
يابشر قدمو على خادم الحرامين او والي العهد ترى والله ماتشوفون شي من
منهم العاملين في الضمان ياتلاعبون باناس من جد
اشكو…اشكو هذاي اقول لكم
ياعالم خافوا الله فينا الناس محتاجينها وانتوا مأخرينها عليهم انا يتيمه ولي 3سنين مانزلت لي وعندي ايجار لين متى ننتظر
بسال الا مسجل ف التامينات يستحق المقطوعة ولا لا يستحق
انا لي 3 سنه مقدم ولم تصرف لي حتى الآن والله ظلم
مقدم شهر 3/1438هـ متى تنزل والله محتاج
يارب العالمين يسر لي المقطوعة
ياليت ينضرون في وضعي والله مستاحر وماتخار عن السداد
انا لي ثمان اشهر مقدم ولا صرفت وكل ما ادخل على الموقع مراحع تحت الدراسة
الي الافادة عن المقطوعة تاخذ عشان تصرف
مقدم على المقطوعه لي سنة انتظرها جيت حدثت البينات ولاحد الان مجاني شي ونا والله بشد الحاجة لها يشهد ربي ان عيالي جاعو لكن شكونا لله
عاطل عن العمل وفي ذمتي ثلاثة اطفال وزوجة مقدم عليها من تاريخ 5/4.
انا قدمت عليهم المفروض استلمها تاريخ4/5 لي اسبوعين من قدمت ولا شفنا شي الله كريم يشهد الله اني بشد الحاجة لها
جزاكم الله خيراً مقدم على المقطوعه ولاصرفت لي لاحد الان علماً بالني لدي اسره كبيره وعاجزاً عن العمل واجار وسياره ماعندي ودولتاً ماتقصر حفظها الله