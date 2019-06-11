التقديم على وظائف الحرس الوطني السعودي 1440، أصدرت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بيان جديد لها، حيث تشمل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التي يمكن أن تعمل بها الإناث لمن يمتلكن الجنسية السعودية، وحاملي شهادات البكالوريوس، والدبلوم والثانوية العامة لشغل العديد من الرتب ومنها: (وكيل_ رقيب_ جندي_ عريف)، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة شروط وخطوات التقديم على وظائف الحرس الوطني السعودي 1440.

رابط التقديم لوظائف الحرس الوطني السعودي

نعرض لكل متابعي موقع نجوم مصرية من خلال هذا المقال رابط التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة وخطوات التقديم.

يتم الدخول علي رابط التقديم من قبل الوزارة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي تسجيل الدخول.

ولمعرفة كافة الشروط المتاحة للتقديم وموعد التقديم من خلال رابط وظائف الحرس الوطني الرسمي.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني السعودي

أن يكون عمر المتقدم لطلب الوظيفة ألا يقل عن عمر 18 عام ولا يزيد عن عمر 40 عام.

أن يكون حامل الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ.

يجب اجتياز الاختبارات الشخصية الموضوعة لهم.

على المتقدمين اجتياز الكشوفات الطبية.

يجب ادخال المسمى الوظيفي في وقت تقديم الطلب الوظيفي وهذا شرط هام لقبول الطلب.

أن تكون متزوجة من مواطن سعودي، وتكون حاصلة على المؤهلات المطلوبة.

يجب أن تكون المتقدمة من سكان كلا من مدينة “الطائف والمدينة المنورة”.

يجب على الراغبين في تلك الوظائف ارتداء ملابس مناسبة للوظيفة.

أن يتسم المتقدمين بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة، وألا يكون لهم سوابق في قضايا سابقة.

ألا يكون لهم أسبقية التقدم في أحد الهيئات الحكومية.

أن يمتلك المتقدمين خبرات سابقة موثقة بشهادات من جهات العمل التي حصل منها على تلك الخبرات.

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