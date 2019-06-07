شروط قرض الأسرة من بنك التسليف، يقدم بنك التسليف والادخار عروض كثيرة حتى يمكن المخترعين وأصحاب الابتكار والابداع من حصولهم على القروض المالية لتطوير أفكارهم الابداعية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يستفاد منها فرديًا ومجتمعيًا، وكذلك يشارك في تحسين ودعم المشاريع الصغيرة، ويقدم التمويلات إليهم، كما يقدمها للسائقين الراغبين في شراء سيارات النقل المدرسي أو سيارات الأجرة، وقد قام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف، يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض المالية في جهات مختلفة وذلك بناء على شروط بنك التسليف الجديدة 1440.

شروط قرض الأسرة

يشترط ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

يدخل الابن أو البنت ضمن أفراد الأسرة حتي يبلغ عمره 24 مالم يكون موظف أو متزوج.

التقديم على قروض بنك التسليف

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي.

إدخال رقم الهوية.

الدخول على الحساب الخاص بنا في بنك التسليف.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

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