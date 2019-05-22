شروط تعيين النساء في النيابة العامة 1440 والأعمال المشابهة في المملكة “ملازم ومحقق أول وثاني”

نقدم لكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول شروط تعيين النساء في النيابة العامة 1440، وكانت خطوة توظيف النساء في النيابة العامة تأتي تنفيذا لخطط السعودية للنهوض بها، وأيضا تعديل نظام النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، وتوصيفها وهذا باعتبارها هيئة قضائية، ويجب مساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي السعودي، ولذا زاد البحث عن شروط توظيف النساء في النيابة العامة السعودية وأيضا أهم الأعمال المماثلة لوظائف النيابة العامة وكل ما يخص فترة التدريب، وسنجيبكم عن كل هذه الأسئلة في هذا المقال فتابعونا.

شروط تعيين النساء في النيابة العامة

يجب أن تكون حاصلة علي شهادة الشريعة أو تخصص الأنظمة من أحد الجامعات السعودية لا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة يجب أن تكون مؤهلة صحيا وتتمتع بالسلوك الحسن اللائق بالنيابة العامة يجب ألا يكون قد صدر أي أحكام جنائية سابقة ضد المتقدمة يجب ألا يكون قد اتهمت بأي جرائم مخلة بالشرف والأمانة يجب ألا يكون قد صدر أي قرار تأديبي في حق المتقدمة من أي وظيفة عامة يجب أن تكون حاصلة علي شهادة جامعية بتقدير جيد علي الأقل للتقدم لوظيفة “ملازم” يجب أن تكون المتقدمة لوظيفة “مساعد محقق” أن تكون قد أمضت بالفعل 3 أعوام في مرتبة “ملازم تحقيق” يجب أن تكون المتقدمة لوظيفة “محقق ثاني” أن تكون قد أمضت عام في مرتبة “مساعد محقق” أو تكون قد عملت بالفعل بأي أعمال مماثلة لهذه الرتبة مدة 4 أعوام يجب أن تكون المتقدمة لوظيفة “محقق أول” أن تكون أمضت 4 أعوام في وظيفة “محقق ثان” أو 8 أعوام في وظيفة مشابهة

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تحقيق قفزة كبيرة في مجال تمكين المرأة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، من أبرز معالمها تعيين نساء سعوديات على مستوى عال من الكفاءة والتأهيل العلمي والمعرفي مناصب قيادية كانت حكراً على الرجال فقط، حيث شغلت المرأة منصب نائبة الوزير، ووكيلة الوزارة، وأخيراً السفيرة بمرتبة وزير جاء ذلك في كلمة وجهها مدير جامعة الطائف للمشاركات في “ملتقى المرأة السعودية طموحات وإنجازات في ظل رؤية المملكة 2030″، ألقتها نيابة عنه وكيلة الجامعة الدكتورة إيمان الزهراني.

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أعمال التحقيق والاستشارة

تدريس مواد الشريعة الإسلامية

تدريس مواد الأنظمة في أحد الكليات

الحصول علي الماجستير في مجال العمل

الحصول علي دبلوم في دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة

الحصول علي دكتوراه في مجال العمل

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وتأتي خطوة الموافقة علي عمل النساء في النيابة العامة برتبة ملازم أو محقق في إطار تطوير المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2030.

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