شروط تجديد الاقامة للمقيمين وأسعارها فى المملكة العربية السعودية

شروط تجديد الاقامة للمقيمين وأسعارها، أصدرت مصلحة الجوازات السعودية الكثير من القرارات الهامة والجديدة التي تخص العاملة الوافدة إلى أراضي المملكة العربية السعودية وأهم هذه القرارات سعر تجديد الإقامة في السعودية للعام الحالي 2019، حيث يتساءل الكثير من المقيمين في السعودية عن قيمة الرسوم الجديدة للإقامة والمرافقين لهم، حيث من الممكن أن يكون لدى المرافق القدرة على دفع الرسوم الجديدة ويضطر إلى العودة إلى بلاده، حيث قد وجه ولي عهد المملكة توجيهاته لإدارة الجوازات للوقوف إلى الرسوم الجديدة حتى يحل النظام الجديد محل النظام القديم، كما أشار بأن النظام الجديد سوف يعمل على إلغاء نظام الكفيل بنظام أخر للإقامة، وقد نشرت “أدارة الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض القرارات التي تفيد بزيادة الأسعار الخاصة بتجديد الاقامة للعمالة الذين يعملون في القطاع الخاص ووضعت بعض الشروط الإضافية لجميع الوافدين الراغبين في تجديد الاقامة في السعودية 2019، وكان هناك قرار من المملكة العربية السعودية بتقليل مدة الإقامة للوافدين من 6 سنوات إلى 4 سنوات فقط مما جعل حالة من القلق الوافدين بالمملكة وأيضا تخفيض رخصة العمل من 6 سنوات إلى 4 سنوات ويهدف هذا إلى تقليل عدد الوافدين بالمملكة حتى يستطيع العمالة الوطنية الحصول على مكانهم، سعر تجديد الإقامة للمغتربين 650 ريال سعودي للمغترب غير المرافقين، كما بلغ قيمة رسوم تغيير المهنة 1000 ريال سعودي، فيما بلغت رسوم نقل الكفالة لأول مرة 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية 4000 ريال سعودي ، 6000 ريال سعودي للمرة الثالثة، كما بلغت تكلفة إضافة مولود من خارج المملكة العربية السعودية 2000 ريال سعودي.

وقد كشفت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين حيث جاءت حسابات التكلفة لهذا العام 2019 بعد تطبيق الرسوم وفقاً للمقابل المالي لكل عامل وافد، وننشر لكم رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2019 في المملكة العربية السعودية وكذلك أسعار التأشيرات والمدة، حيثترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً، وعند بداية 2020 ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.

تكلفة تجديد الإقامة في السعودية 2019

إصدار وتجديد الإقامة للعمالة في الشركات والمؤسسات تبلغ رسومها نحو 650 ريال سعودي.

إصدار وتجديد الإقامة للمرافقين الخاصة بالمقيم بعد بلوغه السن القانوني المحدد 18 عام والرسوم تبلغ نحو 500 ريال سعودي.

إصدار وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية سواء كان مزارع أو راعي للأفراد فأن الرسوم تبلغ نحو 350 ريال سعودي.

إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية للمزارع أو الراعي تقدر بنحو 600 ريال سعودي للأفراد حيث تشمل :

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية فأنها تقدر بنحو 100 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الخروج نهائيا من المملكة العربية السعودية فأنها تكون مجانا.

رسوم إضافة تابع من مواليد المملكة إلى المقيمين فأنه يتم تقديره بشكل مجاني.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة خمس سنوات فأنها تقدر بنحو 300 ريال سعودي.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة تصل إلى عشر سنوات فأنها تقدر بنحو 600 ريال سعودي.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة للمرافقين المفردة للسفر لمدة شهرين فأنها تقدر بنحو 200 ريال سعودي، وعند زيادة مدة الزيارة فأنه يتم إضافة 100 ريال سعودي كما تكون الزيارة في حدود مدة الإقامة.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للإفراد المرافقين تقدر بنحو 500 ريال سعودي.

رسوم إصدار و تجديد الإقامة للطلبة الذين يحملون التأشيرة الدراسية فأنه يتم منحها مجانا للطلبة.

أسعار تأشيرة الخروج والعودة

تأشيرة خروج وعودة لسفريات متعددة 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي.

أما عن تأشيرة الخروج النهائي فليس لها أي مصاريف.

200 ريال لخروج مدة شهرين 100 ريال عن كل شهر إضافي.

تجديد وإصدار تأشيرة مرافق فوق ال18 عام 500 ريال.

شروط تجديد الإقامة لعام 2019

صرحت مديرية الجوازات العامة أنها قامت بتجديد شروط الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية تتضمن 4 شروط وهي كالاتي :

التأمين الصحي

ضمان دفع الرسوم المطلوبة منه

ضمان دفع مخالفات المرور

الالتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبة للتجديد.

تصدر المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية بعض القرارات التي تعتبر صادمة للعماله الوافدة والمرافقين بالمملكة وهناك تغيرات كبيره في بالمملكة من حيث المهن ورسوم المرافقين وتأشيرات الذهاب والعودة وتجديده الإقامات ومن خلال موقع ثقفني سوف نتابع معكم كل جديد يحدث في هذا الشأن، كل هذا يأتي من خلال خطة تطوير كافة القطاعات والمؤسسات الحيوية في جميع أرجاء المملكة والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة، وهذا وفق رؤية المملكة 2030 طويلة المدى التي وضعها الملك سلمان بن عبد العزيز ويشرف عليها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس الوزراء.

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