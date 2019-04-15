شروط قروض بنك التسليف 1440.. الاستعلام عن قروض بنك التسليف لكل الفئات

شروط بنك التسليف الجديدة 1440، وضع بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية، عدد من الشروط الجديدة التي تخص القروض الاجتماعية المتعددة، حيث يقدم بنك التسليف قروض لمساعدة محدودي الدخل لمساعدتهم في تحسين مستوى المعيشة، كما يقدم أيضا قرض البناء وقرض الزواج وقرض الأسرة للرجال والنساء، ويمنح بنك التسليف قروض للشركات الصغيرة لمساعدتهم في استكمال المشاريع الخاصة بهم، ومن خلال موقع نجوم مصرية وعبر ذلك المقال سوف نتعرف على شروط بنك التسليف 1440 لكافة الفئات.

شروط بنك التسليف 1440

قام بنك التسليف مع بداية العام الحالي بزيادة قيمة القروض عن العام الماضي، حيث أصبحت القروض تبدأ من 15 ألف ريال حتى 60 ألف ريال، ولكن كل قرض له شروط معينة يجب إتباعها ليتمكن الشخص من الحصول على القروض سواء قرض الأسرة أو البناء أو الزواج، حيث أن تلك الشروط تتمثل في الأتي:

يجب أن يكون المتقدم يوفر كافة الضمانات التي تتفق مع اللائحة وتنص عليها. يجب أن يكون المتقدم للقرض منتظم في سداد القروض. يجب أن يكون المتقدم للقرض قد قام بسداد كل القروض السابقة له. يجب التقديم على القرض من بنك التنمية الاجتماعية. كما يجب أن المتقدم سعودي الأصل. كما يجب تقدم كل الوثائق التي تتواجد في اللوائح.

أرقام التواصل ببنك التسليف

رقم بنك التسليف في مدينة الرياض: 0112093790.

رقم بنك التسليف في مدينة الطائف: 0127375688 .

رقم بنك التسليف في مدينة الإحساء: 0135830306.

رقم بنك التسليف في المدينة المنورة: 0148490713.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

الدخول إلى موقع بنك التسليف برقم الهوية.

الدخول على موقع بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية للشخص.

كتابة رقم المرور للشخص.

بعد الانتهاء الضغط على تسجيل الدخول.

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