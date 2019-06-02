شروط بنك التسليف والادخار السعودي للكفيل

شروط بنك التسليف للكفيل، يسعى البنك السعودي للتسليف إلى تقديم أكفأ الخدمات لعملائه من المقترضين، والتي من أبرزها وأهمها خدمات الاستعلام الالكتروني الفوري أو ما يعرف بخدمة “كشف حسابي”، ولم يكن البنك السعودي للتسليف والادخار بالأهمية الكبيرة عند نشأته، إذ اقتصر دوره على تقديم قروض صغيرة لبعض المنشآت وكان دوره محدوداً، إلا أنه الان يعد البنك الأكثر أهمية وشمولا على مستوى المملكة العربية السعودية، تطبيق البنك السعودي للتسليف هو أحدث خدمات بنك التسليف والادخار السعودي والتي من خلالها يستطيع المواطن التعرف على كافة ما يريد من معلومات عن بنك التسليف والادخار كمعلومات القروض، طرق السداد لتلك القروض ومقدار الفوائد المستحقة، وكل من يريد الحصول على قروض سواء قرض زواج أو قرض اسره أو اى نوع من أنواع القروض لابد من وجود كفيل ، ووضع بنك التسليف السعودي شروط الكفيل.

شروط بنك التسليف للكفيل

جب أن يكون مواطن سعودي.

لا يجوز أن يكون ضامنا للبنك مع أي قرض آخر.

أن يكون منتظم في دفع ما اقترضه في الماضي من البنك.

تقديم الوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توفير الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة.

ويعادل الاقتطاع الشهري من الراتب ثلث المرتب الصافي.

إلزام الضامن والمقترض علي حد سواء بالتوقيع علي فاتورة الدفع الكامل إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص ومسجلا في التامين الاجتماعي.

شروط بنك التسليف

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم.

ان يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

ان يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

ان يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

ان يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

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