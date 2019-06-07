شروط بنك التسليف الجديدة للنساء المتزوجات وطريقة الحصول على القرض

شروط بنك التسليف الجديدة للنساء المتزوجات، هناك الكثير من أشكال قروض بنك التسليف مثل قروض الزواج وقروض الأسرة وقروض الترميم، وبعد حصول المواطن على قروض بنك التسليف يقوم بتسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي ثلاثون يوماً على حصوله على القرض وأن ينتظم في تسديد الدفعات، وتبدأ الأقساط الشهرية من 300 ريال كحد أدني وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يتحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف، ويقدم بنك التسليف والادخار عروض كثيرة حتى يمكن المخترعين وأصحاب الابتكار والابداع من حصولهم على القروض المالية لتطوير أفكارهم الابداعية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يستفاد منها فرديًا ومجتمعيًا.

وقد قام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف، وكذلك يشارك في تحسين ودعم المشاريع الصغيرة، ويقدم التمويلات إليهم، كما يقدمها للسائقين الراغبين في شراء سيارات النقل المدرسي أو سيارات الأجرة.

التقديم على قروض بنك التسليف

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي.

إدخال رقم الهوية.

الدخول على الحساب الخاص بنا في بنك التسليف.

شروط بنك التسليف للنساء المتزوجات

قام بنك التسليف بوضع شروط بنك التسليف للنساء المتزوجات، وهي أن تكون الأم لديها صك إعالة لابن واحد على الأقل ويتم الحصول علية كالآتي:

تقوم المرأة بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار صك إثبات الإعالة.

وطباعته ثم الذهاب به إلى المحكمة لاستخراج صك إعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

الأرقام الخاصة ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية

رقم بنك التسليف بمدينة جدة 0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة 0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف 0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض 0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام 0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة 0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الاحساء 0135830306.

أم عن رقم الإدارة العامة فهو 0112746444.

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