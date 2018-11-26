شروط الحصول على دعم حساب المواطن 1440: موعد صرف الدفعات وشروط الحصول على الدعم النقدي

شروط الحصول على دعم حساب المواطن فقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة من حساب المواطن في الموعد المقرر، كما صرح أيضا: أنه يتم تلقي طلبات الحصول على الدعم باستمرار، وأن التسجيل مفتوح في أي لحظة أمام جميع الأسر والأفراد، ولكنة صرح أيضاً: أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر والتدقيق فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب، ويذكر أنه يوجد 28 مادة منظمة للحصول على الدعم النقدي في نظام حساب المواطن 1440، والضوابط المنظمة لبرنامج الدعم النقدي للمواطن، والذي يهدف بالأساس لتنظيم الحصول للمواطن على الدعم من المملكة وضمان انضباط هذا الدعم ووصوله لمستحقيه.

حيث تقوم المملكة العربية السعودية بعمل برنامج خيري لمساعدة فئات محددة من السعوديين المحتاجين للدعم، والذين تنطبق عليهم الشروط، وقامت بتخصيص مبالغ كبيرة لهذا البند، ولكن لضمان استمرار هذا المشروع الخيري الكبير وضمان وصول الدعم لمستحقيه كان على المملكة وضع الشروط والمعايير والضوابط على الجميع الالتزام بها.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

المادة الأولى

أن يكون المبلغ المقدم من المملكة لتخفيف الآثار الجانبية على ارتفاع أسعار السلع والآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي، وضريبة القيمة المضافة، وأن يكون الدعم على الأغذية والمشروبات، بينما يتم رفع الدعم عن الوافدين، وأن كل من يجوز تطبيق شروط الدعم عليه وتم إجراءه لجميع إجراءات التسجيل بالتوجه للحصول على الدعم من البوابة الإلكترونية.

أن يشمل الدخل الشهري للمستفيد من الدعم الأجر الشهري الذي يقوم المواطن بالحصول عليه، سواء كان دخل شهري أو دوري أو عوائد إيجارات أو استثمار على أن يكون هناك حدا أقصى للدخل، ويتم عمل دورة تدريبية شهرية تجريها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الأهلية والاستحقاق الفعلي للمتقدمين.وضمان استحقاقهم للدعم.

المادة الثانية

تقوك وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بعمل الآتي:

القيام على تنفيذ جميع ضوابط الحصول على دعم حساب المواطن. استقبال الطلبات من المتقدمين للحصول على الدعم والبث فيها بعد أن يتم دراستها. أن يقوم الوزارة حسب الآلية المحددة لها احتساب مقدار الدعم وتخصيصه للمستحقين الفعليين له.

المادة الثالثة

أن تكون لجنة برامج حساب المواطن العاملة تحت إشراف الوزارة هي المسئولة عن الإشراف على البرنامج، حيث تقوم بالآتي:

مراجعة معايير الاستحقاق وآليات احتساب الدعم.

المسئولية الكاملة عن المعالجات التشغيلية لرفع كفاءة البرنامج.

دراسة الإضافات المناسبة للدعم والمنافع الحكومية التي تستطيع الحكومة تقديمها للمواطن.

عمل تقارير سنوية بنتائج البرنامج.

المادة الرابعة

وهي تخص المستفيدين من الدعم وهم:

حاملي الجنسية السعودية. حاملي بطاقات التنقل، وليس لهم سكن ثابت. التابعين غير السعودية والذين لديهم صلات دم بالسعوديين، قرابة من الدرجة الأولى، مثل غير السعودي المتزوج من امرأة سعودية، أو المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وتشمل أيضا أولاد المرأة السعودية من أب غير سعودي.

تشمل الفئات المستهدفة بالدعم والتي ستخضع للبرنامج الخاص حساب المواطن، تشمل 5 فئات، والتي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممن سيشملهم برنامج حساب المواطن، هذا بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذين سيشملهم برنامج حساب المواطن تلقائياً دون الحاجة إلى التسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم الأفراد المستقلون، وكذلك حاملو بطاقات التنقل، وأيضاً الأم السعودية التي تزوجت من أجنبي.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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وأشار مدير البرنامج إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، أو هاتفيا بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعيا المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج.

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