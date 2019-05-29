شروط الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية، يقوم النظام بمنح نوعين من الإقامات للطالبين، إقامة دائمة في الأراضي السعودية وهي غير محددة المدة، وإقامة أخرى مؤقتة لمدة سنة قابلة للتمديد والتجديد، ويقوم حامل الإقامة المميزة بالحصول علي العديد من المزايا ولكن يحصل عليها بعد توافقه مع بعض الشروط وتأديته بعض الواجبات، يتم الحصول علي الإقامة المميزة الدائمة بقيمة 800 الف ريال سعودي، ويتم دفع 100 ألف ريال للإقامة المؤقته القابلة للتجديد سنويا، وقد تم الموافقه علي نظام الاقامة المميزة الجديد من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، والهدف هو الدفع بعجلة الاقتصاد والتوسع التجاري في السعودية، ويعد النظام بديلا لنظام الكفيل، كما يتيح للوافدين للمملكة الحصول علي إقامة دائمة أو مؤقتة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة شروط الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

يجب ألا يكون للمتقدم في النظام أي سوابق، ولذا يتم إحضار السجل الجنائي.

يجب إحضار تقرير صحي يثبت خلو المتقدم من أية أمراض معدية ولا يزيد تاريخ التقرير عن 6 أشهر مضت.

يجب أن تكون إقامة المتقدم نظامية إذا كان المتقدم من داخل المملكة السعودية.

يجب أن يحصل المتقدم علي ما يثبت قدرته المالية.

وجود جواز سفر ساري المفعول أو استخراج جواز سفر جديد إن لم يتوفر.

لا يتم قبول من يقل عمره عن 21 سنة.

مزايا الإقامة المميزة

حق امتلاك عقارات واراضي في جميع أنحاء المملكة عدا مكة والمدينة والمناطق الحدودية.

حق امتلاك وسائل نقل خاصة.

حق العمل في القطاع الخاص “عدا الوظائف التي يحظر للسعوديين العمل بها”.

حق عمل أفراد أسرة المستفيد في عقارات القطاع الخاص “عدا الوظائف التي يحظر للسعوديين العمل بها”.

حق الإقامة في الأراضي السعودية للمستفيد.

حق إحضار أسرته للعيش معه بالمملكة “من يعولهم من أزواج وأبناء تحت سن 21 سنة”.

حق الحصول علي تأشيرات زيارة الاقارب.

حق استقدام عمالة منزلية.

حق الخروج والعودة إلي المملكة بنفسه.

حق استخدام الممرات الخاصة للسعوديين.

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