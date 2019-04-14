شروط التقديم في وظائف شؤون الحرمين الموسمية رمضان وحج 2019

شروط التقديم في وظائف شؤون الحرمين الموسمية أعلنت عنها رئاسة شؤون الحرمين منذ عدة أيام، وذلك حتى يتم التسجيل في شغل الوظائف الموسمية التي تقدمها شؤون الحرمين وذلك في فترة عمرة شهر رمضان المبارك وموسم الحج من أجل تقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، حيث سنخبرك في هذا المقال كيفية التسجيل في وظائف شؤون الحرمين الموسمية والشروط التي يجب توفرها للتسجيل في الوظائف الموسمية لرئاسة شؤون الحرمين سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع ويتقبل من عباده الحج والعمرة، إليكم الآن أهم شروط التقديم في وظائف رئاسة شؤون الحرمين 2019.

شروط التقديم في وظائف شؤون الحرمين الموسمية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا تُقبل جنسيات أخرى.

أن يكون عُمر المتقدم أكثر من 20 عاماً.

الإلتزام بكتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للمؤهل للوظائف الإدارية التي تتعلق بالرئاسة، وشهادة جامعية للوظائف الإدارية في الهيئة.

أن يكون المتقدم صاحب خُلق حتى لا تكون هناك مشاكل في التعامل مع رواد بيت الله.

أن يقبل العمل في أي مواعيد حسب الوردية التي سيلتحق بها.

شرط التفرغ ولا يكون مرتبطاً بأي عمل آخر.

على المتقدم أن يُجري المقابلة الشخصية التي سيتم تحديدها معه بعد التقديم، ولا بد أن يجتازها بنجاح.

طريقة التسجيل في وظائف شؤون الحرمين

تتوجه أولاً إلى رابط رئاسة شؤون الحرمين. رابط رئاسة شؤون الحرمين.

يتم تسجيل الدخول في الموقع بإدخال إسم المستخدم والرقم السري.

يقوم الشخص بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه.

في حالة القبول واستيفاء الشروط تقوم الهيئة بإرسال رسالة نصية عبر الجوال الذي سيقوم المستخدم بتسجيل في البيانات المطلوبة منه.

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