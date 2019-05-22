شروط اعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1440،أعلن بنك التسليف والإدخار السعودي عن توفير خدمة تقديم طلب على اعفاء من دفع الأقساط المتبقية من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار، وتقدم تلك الخدمة وزاره الماليه السعودية، في إطار الاصلاحات الجديدة التي تقوم به المملكة، تم الإعلان عن إنشاء صندوق جديد يشمل كل صناديق الدولة، بالإضافة إلى مؤسسات تمويل القروض بالمملكة ومن ضمنها بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار السعودي، وهو ما قد ينبأ بوجود مزيد من الفرص أمام مقترضي البنك من الراغبين في الحصول على طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1440، وقد أتاحت الوزارة تلك الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي والمتوفين أيضا، إذ يمكنهم الآن تقديم طلب اعفاء قروض بنك التسليف برقم الهوية 1440، وذلك عقب أن تقدم العديد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمناشدات يطلبون فيها من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز منحهم اعفاء بنك التسليف برقم الهوية لعدم قدرتهم على سداد باقي الأقساط، نظرا لظروف الغلاء المعيشي وعدم تمكنهم من السداد، ومن خلال موقع نجوم مصرية نكشف إليكم طريقة الاستعلام عن الإعفاء من القروض.

الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على اعفاء بنك التسليف برقم الهوية

صور من الهوية الوطنية.

الكارت الخاص بالعائلة.

مرفق توضيحي للظروف المالية الصعبة للمتقدم تفصيليا.

إرفاق صور تقارير طبية للمستفيد.

التوقيع على طلب المتقدم والتأكيد على طلب اعفاء بنك التسليف برقم الهوية .

المعلومات التي يتضمنها نموذج الإعفاء برقم الهويه

اسم مقدم الطلب بالكامل.

رقم هوية مقدم الطلب.

رقم الجوال.

نوع القرض.

رقم هوية المقترض.

اسم المقترض الرباعي.

رقم العقد.

الشركاء في القرض إن وجد.

مكان القرض.

رقم الحفيظة.

مصدر الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

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