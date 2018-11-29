شركة الكهرباء السعودية 2018| رابط استعراض فاتورة الكهرباء الجديدة وطباعتها

تقوم شركة الكهرباء السعودية بإصدار فواتير الكهرباء التي يمكنكم الاستعلام عنها إلكترونياً برقم الحساب ورمز التحقق، وذلك بعد إلغائها لنظام الفواتير الورقية وإحلال فواتير الكهرباء الإلكترونية اعتباراً من شهر يناير 2018، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن التزامها الكامل بما ورد بالأمر الملكي الكريم القاضي بتوحيد موعد نزول الرواتب وإصدار فواتير الخدمات في وقتٍ لاحق لصرف الرواتب السعودية، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء للشهر الميلادي الجاري لعام 2018، وذلك من أجل استعراض فاتورة الكهرباء ومن ثم طباعة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك بصورة يسيرة لا تعقيد فيها، وذلك بعد أن تم تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة، كما نوفر أخر أخبار شركة الكهرباء وكيفية احتساب قيمة فاتورة الكهرباء السعودية.

شركة الكهرباء السعودية 2018

تم الإعلان من قبل الشركة السعودية للكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن البدء في تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بناءً علي التعريفة الجديدة المعلن عنها سابقاً بدايةً من شهر يناير 2018، وقد جاء ذلك تطبيقاً لما تم الإعلان عنه من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتصحيح أسعار منتجات الطاقة بصورة تدريجية، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الرشيدة 2030 للاعتماد علي موارد غير نفطية تُدر دخلاً للاقتصاد الوطني.

وقد تم إنشاء برنامج حساب المواطن من أجل رفع الأثر الاقتصادي للتعريفة الجديدة من شركة الكهرباء السعودية بعد تصحيح أسعار الكهرباء عن كاهل المواطن السعودي المستحق للدعم الحكومي من برنامج حساب المواطن السعودي، ويتماشى مقدار الاستحقاق مع الزيادات المحتملة لأسعار منتجات الطاقة وضريبة القيمة المضافة، حيث يتم النظر في قيمة الاستحقاق ومراجعته كل 3 أشهر، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف علي الفارق بين التعريفة الجديدة والقديمة.

الاستهلاك الإجمالي (ك و س/شهر) قيمة الفاتورة قبل التعريفة قيمة الفاتورة بعد التعريفة 1000 50 180 2000 100 360 3000 200 540 4000 300 720 5000 500 900 6000 700 1080 7000 1000 1380 8000 1300 1680 9000 1600 1980 10000 1900 2280

رابط استعلام فاتورة الكهرباء 2018

تم إطلاق رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً برقم الحساب ورمز التحقق عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، وتم أيضاً توحيد موعد إصدار الفواتير ليكون في اليوم التالي لصرف الرواتب وفقاً لجدول الرواتب 2018 الجديد، وذلك بعد صدور أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد نزول الرواتب ليكون في يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي وإصدار فواتير الخدمات في الأسبوع التالي له، وبناءً علي ذلك فقد حددت شركة الكهرباء السعودية يوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي، موعداً لإصدار فواتير الكهرباء.

تحديث: عند عدم رضاء المشترك عن خدمات الشركة السعودية للكهرباء، أو وجود اعتراض أو ملاحظة عليها، فيمكنك تقديم شكوي عبر عدد من الوسائل الرسمية المتاحة (تطبيق الكهرباء ALKAHRABA ، الاتصال علي مركز خدمة المشترك رقم 920001100، موقع شركة الكهرباء الإلكتروني، حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيس بوك)، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالموضوع يمكنكم دخول موقع شركة الكهرباء السعودية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة الآن، وتتيح الشركة السعودية للكهرباء إمكانية إرسال رسالة نصية تتضمن فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك، فمن يرغب في استلام الفاتورة من خلال رسالة نصية يقوم بإرسال رقم الحساب الخاص به إلي الرقم التالي (500120).

تحديث: في إطار توجهات وخطط الشركة للتحول الرقمي، فقد تم اعتماد إصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين بدلاً من الفاتورة الورقية بدءاً من فاتورة الشهر الجاري والتي ستصدر في الثامن والعشرين من يناير 2018م، بهدف التيسير والتسهيل على المشتركين، حيثُ يمكن لأي مشترك إمكانية الاطلاع على فاتورة الكهرباء الخاصة به من خلال قنوات شركة الكهرباء الإلكترونية، والتي من بينها موقع شركة الكهرباء السعودية الرسمي باتباع الرابط المرفق، وتطبيق الكهرباء ALKAHRABA على الهواتف الجوالة، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكنكم من خلال الفيديو التالي التعرف علي آلية تقديم شكوي علي خدمة الكهرباء أو فاتورة الكهرباء.

استعراض فاتورة كهرباء يوليو 2018

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة إضافية من أجل الحصول علي فاتورة الاستهلاك الشهرية عن طريق البريد الإلكتروني، حيث يستطيع المُشترك من خلالها الحصول علي إشعارات بصدور الفاتورة الخاصة به، كما يتم تنبيه المشترك حال قرب موعد فصل الخدمة عند عدم السداد، وأخيراً توفر إشعاراً باستلام سداد فاتورة الكهرباء، ويمكنكم استعراض فاتورة الكهرباء من خلال بوابة شركة الكهرباء السعودية الرسمية.

تحديث: أطلقت شركة الكهرباء السعودية برنامج تيسير لكافة المشتركين لدي الشركة الذين تتراوح قيمة استهلاكهم الشهري ما بين 300 إلي 3000 ريال، وذلك تنفيذاً لقرار هيئة تنظيم الكهرباء القاضي بتقديم طُرق للسداد تكون مرنةً لمستهلكي القطاع السكني بالمملكة العربية السعودية، والعمل علي إصدار فواتير الكهرباء بشكل منتظم وبمنهجية للتيسير عليهم عند سداد فاتورة الكهرباء طوال مدة الصيف، بالإضافة إلي تقسيط المستحقات المتراكمة علي المشتركين قبل شهر يوليو، ويتم سداد فاتورة الكهرباء علي 6 دفعات متساوية اعتباراً من شهر أكتوبر 2018 حتي مارس 2019 عبر موقع شركة الكهرباء السعودية الإلكتروني.

تحديث: يتيح برنامج تيسير الفرصة أمام المشتركين في تسديد متوسط الاستهلاك الشهري بدايةً من يوليو 2018 وحتي ديسمبر 2019، وللرد علي استفسار البعض فيما يتعلق بـ متي تصدر فاتورة الكهرباء؟ فيرجي العلم بأنه يتم حالياً استصدار فاتورة الكهرباء مُقسمةً علي دفعات من قبل شركة الكهرباء السعودية 1440.

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هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمملكة العربية السعودية بإصدار قراراً مُلزماً للشركة السعودية للكهرباء، نابعاً من مبدأ حرص الهيئة المستمر علي رضا المشتركين في خدمة الكهرباء، وهذا القرار يتعلق بضرورة مُعالجة شكاوى المشتركين المتعلقة بفواتير الكهرباء خلال10 أيام عمل بدلاً من 15 يوماً، وتم التأكيد من قبل الهيئة علي أنه عند تقديم اعتراض أو شكوى لدي شركة الكهرباء السعودية ولم تُقنعك نتيجة الاعتراض، أو عدم اقتناعك بجودة الخدمة المُقدمة إليك، فعليك القيام بتقديم الاعتراض إلي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من خلال رقم (8001259000) أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، ويمكنكم دخول موقع شركة الكهرباء السعودية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة.

تحديث 22 أكتوبر 2018: تتيح الشركة السعودية للكهرباء إمكانية الاشتراك في برنامج “تيسير” في أي وقث من خلال موقع الشركة الإلكتروني، ويتم إضافة من تتراوح قيمة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بهم ما بين 300 ريال إلي 3000 ريال بشكل تلقائي، كما أعلنت رسمياً من قبل عن إصدارها لفاتورة الكهرباء في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري (15 أكتوبر 2018)، ويستمر الإصدار للفواتير على مدار عدة أيام متتالية، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو برقم الحساب الخاصة بشهر أكتوبر 2018، ويمكنكم من خلال موقع نجوم مصرية دخول بوابة شركة الكهرباء السعودية للاستعلام عن الفاتورة الآن.

تحديث 31 أكتوبر 2018: يتم فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك في حالتين وفقاً لما صرحت عنه هيئة تنظيم الكهرباء السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتتمثل الحالتين في (عند بلوغ قيمة الفاتورة لمبلغ 1000 ريال ولم يتم سدادهم، إذا لم يتم سداد قيمة فاتورة الكهرباء لمدة 3 أشهر متتالية)، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الجديدة من خلال دخول شركة الكهرباء السعودية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

خدمة حسابي الجديدة

تم الإعلان من قبل الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمة جديدة ضمن خدمات فاتورة الكهرباء وهي خدمة “حسابي”، حيث توفر هذه الخدمة إمكانية تسجيل فاتورة الكهرباء باسم المالك أو باسم المستأجر بشكل مباشر، وتتيح له خاصية نقل حسابه معه في أي مكان بالمملكة، ويتم التحويل للتعامل مع المستفيد بدلاً من التعامل مع العداد من خلال التسجيل، جمع البيانات، التحقيق والتصحيح، التحويل، وتبدأ الشركة في إصدار فواتير المشتركين بها اعتباراً من تاريخ العاشر من الشهر الميلادي، ويتم الإصدار بشكل متتالي لباقي المشتركين في خدمة الكهرباء على مدار عدة أيام متتالية حتى يتم الانتهاء من كافة الفواتير، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة من خلال شركة الكهرباء السعودية الموقع الإلكتروني.