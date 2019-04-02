مبادرة سند محمد بن سلمان هى مبادرة اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء الزوجية، وهى المعروفة ببرنامج سند للزواج محمد بن سلمان ومن خلال هذه المقالة سنوضح لكم عن اهم شروط الانضمام لبرنامج سند وكيفية التقديم مع الشرح الوافي لذلك، حيث وجه الأمير محمد بن سلمان أوامره بتدشين مبادرة خاصة للزواج وتحمل اسمه بهدف كونها خدمة اجتماعية للتخفيف من الأعباء المالية للزوج، وبالتالي فان المبادرة تحرص في أولوياتها على أن تكون الأولوية للأيتام ومن أبناء شهداء الوطن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشهد المملكة العربية السعودية مجموعة من الامتيازات التي تقدمها للمواطنين بالتزامن مع إعلان ميزانية السعودية 2019 الضخمة ومنها أيضا، برنامج قرض آهل بمبلغ 60 ألف ريال بدون فوائد أو مصروفات لتحقيق اقصى استفادة للمواطن السعودي واليكم اهم شروط برنامج سند للزواج وكيفية الانضمام للمبادرة.

شروط برنامج سند محمد بن سلمان

هناك مجموعة من شروط سند للزواج محمد بن سلمان والتي نستعرضها لكم كما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعودي الجنسية.

لا يقل سن الزوج عن 21 سنة ولا يزيد 40 عام.

لا يقل سن الزوجة عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يكون هذا الزواج هو الأول للرجل.

أن يكون الزوج حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.

لا يمر عقد الزواج اكثر من عام في وقت التقديم.

لا يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.

لا يزيد مهر الزواج عن 50 ألف ريال سعودي.

أن يحصل المتقدم على دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%.

تكون الأولوية لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

التقديم في سند محمد بن سلمان

التقديم في مبادرة سند محمد بن سلمان يتم بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على موقع مبادرة سند محمد بن سلمان وتعبئة البيانات المطلوبة لإنشاء حساب في سند للزواج والحصول على الخدمة الاجتماعية المعلنة، والصورة التالية توضح خطوات التقديم.

والفيديو التالي يوضح بالخطوات والشرح الوافي التقديم في مبادرة سند للزواج بالتفصيل.

صرف 100 مليون جنيه ضمن برنامج سند محمد بن سلمان

اعلن برنامج سند للزواج عن صرف 100 مليون ريال سعودي، وذلك لمستحقي الدفعة الأولى بعدد 4200 من مستفيدي سند للزواج محمد بن سلمان وهى من ابرز المبادرات التي تساعد المقبلين على الزواج، كما تسير الدفعات الأخرى من برنامج سند في إطارها المخطط له.

التحقق من طلب سند محمد بن سلمان

يمكنكم التحقق من الطلب المقدم لبرنامج سند للزواج بعد مراجعة الدفعة الأولى قبل 10 مارس 2019، حيث انه تم تحديث حالة الأشخاص المتقدمين ضمن برنامج #سند_للزواج وباللي يمكنكم التحقق من حالة طلبات سند محمد بن سلمان بالدخول على الرابط التالي https://snad.org.sa الخاص بموقع سند.

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