سلطان السبهان أمير الشعراء في الموسم الثامن من المسابقة

سلطان السبهان أمير الشعراء،في الموسم الثامن من مسابقة امير الشعراء التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة كل سنتين،وبعد تنافس كبير على مدى شهر بُثت الحلقة الختامية للبرنامج على قناتي الإمارات وبينونة مساء اليوم والتي يتنافس فيها ستة شعراء هم:

سلطان السبهان من المملكة العربية السعودية. الشيخة المطيري من الإمارات العربية المتحدة. امبارك سيد أحمد من جمهورية مصر العربية. محمد الأمين جةب من جمهورية السنغال. عبد المنعم حسن محمد من جمهورية مالي. وهبة الفقي من جمهورية مصر العربية.

وقد أثنت لجنة التحكيم المكونة من صلاح فضل من مصر وعبدالملك مرتاض من الجزائر وعلي بن تميم من الإمارات على جميع الشغراء المتنافسين.

وأتت النتائج الختامية على النحو التالي:

المركز الأول الفائز بالمسابقة سلطان السبهان من المملكة العربية السعودية قيمة الجائزة مليون درهم إماراتي. الشيخة المطيري من الإمارات حصلت على خمس مائة ألف درهم إماراتي. امبارك سيد أحمد من الجمهورية المصرية حصل على مبلغ ثلاث مائة ألف درهم إماراتي. محمد الأمين جوب من السنغال حصل على مبلغ مئتي ألف درهم إماراتي. عبد المنعم حسن محمد حصل على مبلغ مائة ألف درهم إماراتي .

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي تفوز بها المملكة العريبة السعودية بإمارة الشعر. كما تعرف بأنها أول مرة يصل فيها شعراء من غير الدول العربية إلى المراكز الخمس الأولى في المسابقة الشعرية الأكبر في العالم العربي.

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