سكني… طريقة معرفة شروط التقديم والاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج التمويل العقاري 2019

برنامج سكني

صرح الصندوق العقاري عن حصول الدفعات الأخيرة لسنة 2019 علي العقارات والحدات السكنية واعلن عن أسماء المستفيدين من صندوق التمويل العقاري خلال موقع الإسكان السعودي 1440. وانه 13 ألف اسره استفادت من سكني كما توجد وحدات جديدة للحجز واعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنهم الاستفادة من جميع الخيارات والبرامج المتنوعة والمختلفة التي يقدمها البرنامج بكافة الطرق من اجل التطور المستقبلي والتعمير وللوصول إلي رؤية المملكة 2030. كما يمكنكم تحميل تطبيق سكني الآن.

كيفية التسجيل في سكني

طريقة التسجيل في سكني سهلة جدا يجب وضرورة وجود بطاقة الأحوال المدنية أو العائلية. إكمال البيانات مثل (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ورمز التحقق). سوف تصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن أربعة أرقام من الهوية وكلمة المرور. الانتقال إلي صفحة تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور التي علي الجوال. في النهاية قد تمت بنجاح وسوف ينقلك النظام إلي المرحلة التالية وهي مرحلة استكمال البيانات الشخصية والعائلية.

شروط التقديم في سكني

برنامج سكني وشروط الحصول علي العقارات يجب أن يكون الدعم موجهًا لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية:

أسرة مكونة من زوج وزوجة، أو زوج وزوجة وولد أو أكثر، أو أب وولد أو أكثر، أو أم وولد أو أكثر، أو اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حالة كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كانت هي العائل الوحيد. يجب أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة. عمر المتقدم 25 سنة فأكثر وعدم امتلاك وحدات سكنية خاصة من قبل. عدم امتلاك وحدات سكنية من قبل أو الأدراج في دفاتر وبرنامج سكني. تقدم الأم والتي تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان، أو من إخوة مجتمعين توفي والدهم، أو من ينوب عنهم شرعًا. استمرارية توفر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم السكني. نتائج أسماء المستحقين للدعم السكني يمكنهم الدخول علي رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية ومعرفة أسماء المستفيدين ونتائج الاستحقاق. يمكنكم معرفة حاسبة الدعم من خلال الدخول علي حاسبة الدعم الإلكتروني وإدخال الراتب الشهري والضغط علي احسب سوف يقوم بعملية حسابية بالدعم والتمويل العقاري المستحق في خلال دقيقة واحدة.

عنوان وزارة الإسكان – برنامج سكني السعودي