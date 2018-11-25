عاجل| زلزالان جديدان يضربان الكويت منذ قليل بقوة 5.1 و 4.6 ريختر كتوابع للزلزال الأول والتفاصيل الأولية

في تمام الساعة السابعة و37 دقيقة مساء اليوم وقعت هزة أرضية عنيفة شعر بها جميع سكان الكويت، وكان مركزها الحدود العراقية الإيرانية، وبلغت قوته نحو 6.3 ريختر وذلك بحسب الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، وأضافت الشبكة أن الزلزال يبعد عن الكويت بأكثر من 500 كيلو وبعمق 10 كيلو متر، وتأثر به جميع سكان الكويت وخاصة سكان المناطق الساحلية.

توابع لزلزال الكويت وهزتين أرضيتين جديدتين تضربان البلاد

وأضافت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الأبحاث الكويتي أنه كان هناك توابع للزلزال الأول الذي وقع بعد الساعة السابعة، مؤكداً أنه وقعت هزتين جديدتين منذ قليل وقبل نحو 40 دقيقة، وبلغت قوتهما 5.1 و 4.6 بمقياس ريختر، كما أكد المركز الأمريكي للزلازل أن الزلزال الذي ضرب الكويت كان مركزه الدولة الإيرانية، وأن هزة الكويت الأرضية كانت تأثراً بزلزال إيران وأن العراق تاثرت به هي الأخرى، وبلغت قوة هذا الزلزال نحو 6.3 ريختر، وأكدت الدولة العراقية أن الزلزال شعر جميع سكان العاصمة “بغداد”، ولكنها كانت شديدة في السليمانية وكركوك وبابل وواسط، ولم يتم تسجيل ضحايا حتى الآن.

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ويُذكر أنه في مثل هذا الشهر من العام الماضي وقع زلزال مماثل وتعدت قوته الـ 7 درجات على مقياس ريختر، وأصاب المواطنين بالهلع مما جعلهم يتركون منازلهم ويهرعون للشواع، وكان الزلزال أيضاً مركزه إيران، وربما يكون ناتجاً عن بعض التجارب النووية التي تجريها إيران في المناطق الجبلية على الحدود العراقية تحت الأرض.