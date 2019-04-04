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رقم مسابقة الحلم 2019 mbc مصر والسعودية وجميع الدول- اعرف كيف تشارك وتربح في الحلم ومواعيد السحب

كتب هبه سالم آخر تحديث

أعلنت مجموعة قنوات أم بس سي عودة مسابقة الحلم 2019 mbc من جديد في مسابقة تعد هي الأضخم على الإطلاق ليكون الموسم الجديد من مسابقة الحلم 2019 من أكبر المواسم التي يتم طرحها في جميع الدول العربية حيث تصل جائزة الحلم 2019 إلى 3 مليون دولار، ولهذا تعد مسابقة الحلم اليوم من أهم المسابقات التي يطمح عدد كبير من المواطنين الفوز فيها وتحقيق أحلامهم .

مسابقة الحلم 2019 mbc

تسعي قناة ام بي سي لتحقيق أحلام العديد من المواطنين في مسابقة الحلم mbc للموسم الثالث عشر، كما أعلنت أنه يتم زيادة فرص الفوز للمشتركين في الحلم المواسم الماضية خلال مسابقة الحلم 2019، وللاشتراك في الحلم 2019 يكون من خلال رسالة نصية قصية على الرقم الخاص ببلدك أو الاتصال، وسيتم شرح هذه الخطوات بالتفصيل في هذا المقال.

رقم الحلم 2019

رقم مسابقة الحلم 2019 mbc
رقم مسابقة الحلم 2019
رقم مسابقة الحلم mbc
رقم الاشتراك مسابقة الحلم 2019

 

رقم مسابقة الحلم mbc

الدولةمزود الخدمةالرقمالتكلفة لكل رسالة
السعوديةMobily6504445 ريال
السعوديةVirgin Mobile3003005 ريال
السعوديةLebara3131315 ريال
الإماراتEtisalat60705دراهم
الإماراتDu36365دراهم
الكويتGSM4141500 فلس
عمانGSM90434500 فلس
البحرينBatelco94000500 فلس
البحرينVIVA98885500 فلس
البحرينZain94000500 فلس
العراقAsiacell22661200 دينار عراقي
العراقKorek21801200 دينار عراقي
العراقZain27701200 دينار عراقي
فلسطينJawwal16233.5 NIS
فلسطينWataniya67503.5 NIS
مصرGSM954585 جنيهات مصرية
مصرGSM954505 جنيهات مصرية
الأردنOrange9888070 قرش
الأردنUmniah9885870 قرش
الأردنZain9885870 قرش
لبنانThuraya008821622775627حسب التعرفة الدولية لشركة ثریا
المغربINWI96699 دراهم مغربية
المغربOrange96699 دراهم مغربية
سورياSyriatel156575 ليرة سورية
سورياMTN155575 ليرة سورية
تونسGSM859881.44 دينار تونسي

رقم مسابقة الحلم مصر

رقم مسابقة الحلم مصرشركة اتصالات95450
رقم مسابقة الحلم مصرشركة فودافون95450
رقم مسابقة الحلم مصرشركة أورنج95450

كيف تشارك وتربح في مسابقة الحلم

  • يُفتح باب التسجيل في مسابقة الحلم من 07/01/2019 وحتي 31/12/2019
  • يجب أن يكون عمر الشخص المشترك أكثر من 18 عام وفي حال فوز القصر، يقوم الوصي بالتوقيع على الأوراق.
  • تحرص mbc على مراعاة الحيادية في السحب بين كافة الدول.
  • يتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلدك والإجابة على السؤال .
  • وبمجرد الإجابة على سؤال مسابقة الحلم صحيح تكون بذلك اشتركت في المسابقة.
  • وكلما جاوبت على العديد من الأسئلة في مسابقة الحلم 2019 mbc تزيد فرصك في الفوز.
  • يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي للمشاركة في البرنامج على الهواء مباشرة.
  • في حالة الفوز في مسابقة الحلم يتلقى الفائز اتصال هاتفي على الهواء من الإعلامي مصطفي الآغا في برنامج صدي الملاعب.
  • كما يتم الاتصال بهم بعد عده أيام لإنهاء الأوراق الرسمية.
  • يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.
مسابقة الحلم 2019
رقم مسابقة الحلم 2019 mbc

مواعيد سحب مسابقة الحلم

يتم سحب مسابقة الحلم يوم الخميس في برنامج صدي الملاب، ويمكنك متابعة أخبار مسابقة الحلم  أو التفاعل فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للحلم كالتالي:
https://www.youtube.com/channel/UCZOdTa7wo2_c1CAckQkVsxg
https://www.facebook.com/MBCDream
https://twitter.com/Dream_MBC
https://instagram.com/mbcdream

https://plus.google.com/115252428659806641718

الحلم 2019

رابحون مسابقة الحلم 2019

الرقماسم الفائز في مسابقة الحلم 2019تاريخ سحب الحلمالدولةنوع الجائزةتفاصيل الحلم
الفائز الأولعمرو محمد حسن أبو سيف31/01/2019السعوديةالحلمإنشاء مزرعة ألبان
الفائز الثانيعلي عيد غلام العمري7/02/2019السعوديةجائزة نقدية10،000 دولار
الفائز الثالثمريم مجيدي14/02/2019المغربالحلمشراء منزل لوالديها
الفائز الرابععبد الله علي بارباع21/02/2019السعوديةجائزة إضافية10،000 دولار
الفائز الخامسسمير ميخائيل28/02/2019مصرجائزة إضافية10،000 دولار
الفائز السادستميم يوسف بدير7/03/2019الكويتالحلممبلغ نقدي لافتتاح مشروع
الفائز السابعمحمد عبد العال محمد فرج21/03/2019مصرالحلمعمل صدقة جارية على روح والديه، وشراء شقة تمليك

طبقا لما أعلنته مجموعة قنوات ام بي سي في مسابقة الحلم 2019، فأن الجائزة تقدر قيمتها بـ 3 مليون دولار يتم توزيعهم على الفائزين كالتالي :

  • كل فائز تكون جائزته في مسابقة الحلم مائة ألف دولار أمريكي.
  • وفي شهر رمضان الكريم يكون هناك سحب خاص  على 5 أحلام، بقيمة خمسمائة ألف دولار أمريكي.
  • وسحب مسابقة الحلم الأخير وقيمته مليون دولار أمريكي .
  • ويتم سحب جائزة قيمتها عشرة ألف دولار أمريكي في الأسابيع التي لا يتم فيها سحب الحلم.
  • سيكون السحب التالي يوم الخميس القادم الموافق 7 مارس 2019.
  • أعلنت مسابقة الحلم أنه تم تخصيص هدية مميزة خلال الشهر الحالي بقيمة كيلو ذهب بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم.
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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  8. لقد فزت بسيارة BMW
    وهذا رقم التلفون 00249122550702 عبدالحميد محمد محمود عبدالحميد حليل
    ارجو افادتي عن كيفية استلام الجائزة

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  15. أنا امينة من مدينة مراكش عمري 27ans حلمي بيت 6 سنوات و أنا 8 سنوات و أنا أشرك في المسابقة من الرقم الاول0670909233والثاني 0618162196والثالث 0662656400والاخير 0644035793واتمنى من الله التوفيق للجميع

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