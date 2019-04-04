رقم مسابقة الحلم 2019 mbc مصر والسعودية وجميع الدول- اعرف كيف تشارك وتربح في الحلم ومواعيد السحب

أعلنت مجموعة قنوات أم بس سي عودة مسابقة الحلم 2019 mbc من جديد في مسابقة تعد هي الأضخم على الإطلاق ليكون الموسم الجديد من مسابقة الحلم 2019 من أكبر المواسم التي يتم طرحها في جميع الدول العربية حيث تصل جائزة الحلم 2019 إلى 3 مليون دولار، ولهذا تعد مسابقة الحلم اليوم من أهم المسابقات التي يطمح عدد كبير من المواطنين الفوز فيها وتحقيق أحلامهم .
مسابقة الحلم 2019 mbc
تسعي قناة ام بي سي لتحقيق أحلام العديد من المواطنين في مسابقة الحلم mbc للموسم الثالث عشر، كما أعلنت أنه يتم زيادة فرص الفوز للمشتركين في الحلم المواسم الماضية خلال مسابقة الحلم 2019، وللاشتراك في الحلم 2019 يكون من خلال رسالة نصية قصية على الرقم الخاص ببلدك أو الاتصال، وسيتم شرح هذه الخطوات بالتفصيل في هذا المقال.
رقم الحلم 2019
رقم مسابقة الحلم mbc
|الدولة
|مزود الخدمة
|الرقم
|التكلفة لكل رسالة
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريال
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريال
|السعودية
|Lebara
|313131
|5 ريال
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|5دراهم
|الإمارات
|Du
|3636
|5دراهم
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Zain
|94000
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
|2266
|1200 دينار عراقي
|العراق
|Korek
|2180
|1200 دينار عراقي
|العراق
|Zain
|2770
|1200 دينار عراقي
|فلسطين
|Jawwal
|1623
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6750
|3.5 NIS
|مصر
|GSM
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|GSM
|95450
|5 جنيهات مصرية
|الأردن
|Orange
|98880
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|98858
|70 قرش
|الأردن
|Zain
|98858
|70 قرش
|لبنان
|Thuraya
|008821622775627
|حسب التعرفة الدولية لشركة ثریا
|المغرب
|INWI
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|سوريا
|Syriatel
|1565
|75 ليرة سورية
|سوريا
|MTN
|1555
|75 ليرة سورية
|تونس
|GSM
|85988
|1.44 دينار تونسي
رقم مسابقة الحلم مصر
|رقم مسابقة الحلم مصر
|شركة اتصالات
|95450
|رقم مسابقة الحلم مصر
|شركة فودافون
|95450
|رقم مسابقة الحلم مصر
|شركة أورنج
|95450
كيف تشارك وتربح في مسابقة الحلم
- يُفتح باب التسجيل في مسابقة الحلم من 07/01/2019 وحتي 31/12/2019
- يجب أن يكون عمر الشخص المشترك أكثر من 18 عام وفي حال فوز القصر، يقوم الوصي بالتوقيع على الأوراق.
- تحرص mbc على مراعاة الحيادية في السحب بين كافة الدول.
- يتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلدك والإجابة على السؤال .
- وبمجرد الإجابة على سؤال مسابقة الحلم صحيح تكون بذلك اشتركت في المسابقة.
- وكلما جاوبت على العديد من الأسئلة في مسابقة الحلم 2019 mbc تزيد فرصك في الفوز.
- يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي للمشاركة في البرنامج على الهواء مباشرة.
- في حالة الفوز في مسابقة الحلم يتلقى الفائز اتصال هاتفي على الهواء من الإعلامي مصطفي الآغا في برنامج صدي الملاعب.
- كما يتم الاتصال بهم بعد عده أيام لإنهاء الأوراق الرسمية.
- يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.
مواعيد سحب مسابقة الحلم
يتم سحب مسابقة الحلم يوم الخميس في برنامج صدي الملاب، ويمكنك متابعة أخبار مسابقة الحلم أو التفاعل فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للحلم كالتالي:
https://www.youtube.com/channel/UCZOdTa7wo2_c1CAckQkVsxg
https://www.facebook.com/MBCDream
https://twitter.com/Dream_MBC
https://instagram.com/mbcdream
https://plus.google.com/115252428659806641718
الحلم 2019
رابحون مسابقة الحلم 2019
|الرقم
|اسم الفائز في مسابقة الحلم 2019
|تاريخ سحب الحلم
|الدولة
|نوع الجائزة
|تفاصيل الحلم
|الفائز الأول
|عمرو محمد حسن أبو سيف
|31/01/2019
|السعودية
|الحلم
|إنشاء مزرعة ألبان
|الفائز الثاني
|علي عيد غلام العمري
|7/02/2019
|السعودية
|جائزة نقدية
|10،000 دولار
|الفائز الثالث
|مريم مجيدي
|14/02/2019
|المغرب
|الحلم
|شراء منزل لوالديها
|الفائز الرابع
|عبد الله علي بارباع
|21/02/2019
|السعودية
|جائزة إضافية
|10،000 دولار
|الفائز الخامس
|سمير ميخائيل
|28/02/2019
|مصر
|جائزة إضافية
|10،000 دولار
|الفائز السادس
|تميم يوسف بدير
|7/03/2019
|الكويت
|الحلم
|مبلغ نقدي لافتتاح مشروع
|الفائز السابع
|محمد عبد العال محمد فرج
|21/03/2019
|مصر
|الحلم
|عمل صدقة جارية على روح والديه، وشراء شقة تمليك
كيف يتم تقسيم ال3 مليون دولار علي الرابحين؟
طبقا لما أعلنته مجموعة قنوات ام بي سي في مسابقة الحلم 2019، فأن الجائزة تقدر قيمتها بـ 3 مليون دولار يتم توزيعهم على الفائزين كالتالي :
- كل فائز تكون جائزته في مسابقة الحلم مائة ألف دولار أمريكي.
- وفي شهر رمضان الكريم يكون هناك سحب خاص على 5 أحلام، بقيمة خمسمائة ألف دولار أمريكي.
- وسحب مسابقة الحلم الأخير وقيمته مليون دولار أمريكي .
- ويتم سحب جائزة قيمتها عشرة ألف دولار أمريكي في الأسابيع التي لا يتم فيها سحب الحلم.
- سيكون السحب التالي يوم الخميس القادم الموافق 7 مارس 2019.
- أعلنت مسابقة الحلم أنه تم تخصيص هدية مميزة خلال الشهر الحالي بقيمة كيلو ذهب بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم.
التعليقات
حلم 0557630109
انا جالي وجاوبت ع الاساله وحملت التطبيقات وقالو كسبت 100الف دولار
صلاح حسين ابراهيم احمد من مصر وحلمى بناء منزل لاولادى
انا اسم حسن فتحي عبد الفضيل مشحوت ابوحسنه من المحفاظة المنوفية مركز اشمون قرية مؤنسه
سلام عليكم نا عبداللطيف امعمر الغرياني من ليبيبا ورقم الهاتف 00218925871153 وسم امسدعر skeepoo وشكر ا يا مصطفي اغا
نتمني لك التوفيق
يارب
انا احمد من مصر وجالي ٤ اسئله وجاوبت عليهم وقالي مبروك انت كسبت اي فون وده رقمي ٠١١١٠١٠١١٣٠
لقد فزت بسيارة BMW
وهذا رقم التلفون 00249122550702 عبدالحميد محمد محمود عبدالحميد حليل
ارجو افادتي عن كيفية استلام الجائزة
من وين استلم السياره لكزاس لقد فزت ب السياره
يارب حلم
زهرة الزنيق ان شاء الله حلم اولادي يتحقق يارب حلم حلم حلم من ليبيا 218/0926113643حام
أنا من الجزائر رقمي 21359082080
حلم
انا من الجزائر لايوجد ارقام لدولة الجزائر رقمي هو+213674065332
أنا امينة من مدينة مراكش عمري 27ans حلمي بيت 6 سنوات و أنا 8 سنوات و أنا أشرك في المسابقة من الرقم الاول0670909233والثاني 0618162196والثالث 0662656400والاخير 0644035793واتمنى من الله التوفيق للجميع