رقم كنتاكي الموحد فى السعودية + منيو الطلبات وكيفية طلب الاوردر أونلاين

رقم مطعم كنتاكي وعناوين فروع الرياض، يتميز منيو مطعم كنتاكي جدة بوجود العديد من الأصناف والوجبات، سواء للكبار أو الصغار، بالإضافة إلى بعض الوجبات والسندويتشات الأخرى مثل: الوجبات العائلية التي تكفي مجموعة من الأشخاص، ووجبات الأطفال التي تحتوي على ناجتس أو استربس، وبعض الأصناف الجانبية كالسلطات أو الخبز، وتعتبر سلسلة مطاعم كنتاكي هي ثاني أكبر سلسلة مطاعم انتشاراً حول العالم حيث بدأت نشأتها في أمريكا وتحديداً في ولاية كنتاكي حيث جاءت فكرة تلك المطاعم في عام 1930 عندما أنشأ الكولونيل هارلاند ساندرز أول مطعم يقدم الوجبات السريعة. قبل أن يبدأ في إنشاء سلسلة المطاعم في 1952 لتكون انطلاقة لتلك السلسلة العريقة والموجودة حتى يومنا هذا.

ونقدم لكم فيما يلي قائمة الطعام الخاصة بـ مطاعم كنتاكي KFC في السعودية من أجل التيسير عليكم في طلب الاوردرات والأطعمة التي تريدونها سواء قبل زيارة الفرع أو قبل طلب اوردر عن طريق كنتاكي توصيل من خلال رقم كنتاكي الموحد في السعودية أو موقع كنتاكي على الانترنت.

رقم مطعم كنتاكي وعناوين فروع الرياض

العنوان: طريق الملك عبد الله، الملك فهد، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 1:30 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: الرمال سنتر، الطريق الدائري الشرقي، الفاروق، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:30 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: رقم 377، النرجس، الرياض، مواعيد العمل: 10:30 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966569660285

العنوان: شارع الإمام سعود، حي اشبيليا، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:30 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: شارع أم الحمام، الرباض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: شارع بلال بن رباح، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: طريق ديراب، الشفا، الرياض، مواعيد العمل: 10.30 صباحاً إلى 2.30 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: الأمير بندر بن عبد العزيز، حي الخليج، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان : طريق الثمامة، خلف مستشفى المملكة، الرياض، مواعيد العمل: 10.00 صباحاً إلى 2:30 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: طريق أبو عبيدة عامر بن الجراح، السلى، الرياض، مواعيد العمل:1:30 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966539023813

العنوان: شارع النصر، حي العزيزية، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: طريق الملك عبد العزيز، الضباط، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 1:30 صباحاً، رقم الهاتف: غير متاح.

العنوان: شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض، مواعيد العمل: 10:30 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: شارع الحسن بن علي، الروضة، الرياض، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:30 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

العنوان: شارع السويدي العام، حي السويدي، سلطانة، مواعيد العمل: 10:00 صباحاً إلى 2:00 صباحاً، رقم الهاتف: 00966920001111

رقم كنتاكي من داخل المملكة العربية السعودية: 920021111

بالإضافة إلى بعض الفروع الأخرى في شارع الأمير متعب بن عبد العزيز، شارع حسن بن ثابت، شارع الزبير بن العوام بحي السلام، الخيمة مول بطريق خريص الفرعي بالروضة، طريق صلاح الدين الأيوبي بحي الضباط، والكثير من الفروع الأخرى.

منيو كنتاكي

بطاطس مقلية.

وجبة سناك: عدد 2 قطعة دجاج مقلية، عدد 1 بطاطس مقلية، قطعة خبز، ويبلغ سعرها 12 ريال سعودي.

وجبة دينر ميل: عدد 3 قطع دجاج، عدد 1 سلطة كول سلو، عدد 1 بطاطس مقلية، قطعة خبر، بيبسي، ويبلغ سعرها 24 ريال سعودي.

وجبة ديلوكس زنجر: زنجر، مايونيز، خس، جبنة، ويبلغ سعرها 25 ريال سعودي.

وجبة بوكس تويستر مع دجاج: عدد 1 ساندوتش تويستر، كول سلو سغير، عدد 1 بطاطس مقلية، عدد 1 قطعة دجاج، بيبسي، ويبلغ سعرها 22 ريال سعودي.

وجبة ماكس ستريم: عدد 1 قطعة دجاج باردة أو حارة، ساندويتش فيليه بارد أو حار، عدد 1 بطاطس مقلية حجم صغير، بيبسي، ويبلغ سعرها 27 ريال سعودي.

ساندويتش توستيد تويستر: عدد 2 قطعة اينر فيليه عادي، خس، فلفل، طماطم، مايونيز، ويبلغ سعره 9 ريال سعودي.

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