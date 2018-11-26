رقم قياس الموحد مركز الاتصال 1440| خدمات دعم المستفيدين

ننشر رقم قياس الموحد للتواصل مع المركز الوطني للقياس لتقديم الاستفسارات والحصول على الأجوبة الموثقة، حيث يحتاج العديد من المستفيدين والمستفيدات للتواصل إما مع مركز الاتصال الموحد أو خدمات دعم المستفيدين، وذلك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للقياس، ويقدم المركز مجموعة من الخدمات التفاعلية التي تمثل أحد أهداف المركز من أجل تسهيل الحصول على الخدمات والمنتجات بصورة إلكترونية.

وفي ظل ازدياد عملية البحث عن رقم قياس الموحد للمركز الوطني للقياس، فقد قمنا من خلال موقع نجوم مصرية بتوفير كافة وسائل الاتصال المتاحة لدى مركز القياس والتي تتمثل في (رقم مركز اتصال قياس الموحد، خدمة الدعم الفني التي تتعلق بالأجهزة الذكية، خدمة وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة البريد الإلكتروني)، كما نوفر رابط دخول موقع المركز الوطني للقياس للاستعلام عن نتائج القياس 1440، والتسجيل في قياس لأداء الاختبارات في المواعيد المحددة من قبل المركز رسمياً.

رقم قياس الموحد الدعم الفني للمركز

وضع المركز الوطني للقياس لنفسه رسالةً ورؤيةً وأهدافاً، يتم من خلالها تحديد برامج العمل والمسار لديه، ويختص المركز بإعداد مقاييس علمية ومهنية تتوفر فيها العدالة والكفاية، بهدف العمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنية، ويضم مجموعة من الإدارات اللغوية والفنية والمهنية المسؤولة عن إعداد الاختبارات والمقاييس، وقد استطاع المركز تحقيق العديد من الإنجازات في مجال صياغة الاختبارات والمقاييس بمختلف المجالات، ويقدم المركز العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعه الرسمي، حيث يوفر وسائل للتواصل مع الدعم الفني مثل رقم قياس الموحد والعديد من الخدمات التي تتمثل في التالي:

التسجيل في اختبارات قياس من خلال رابط قياس تسجيل الدخول.

استعلام عن نتيجة اختبار قياس.

تعديل بيانات مستفيد.

استعلام عن ترتيب مدرسة.

توفير بيانات لأغراض بحثية.

التهيئة والتدريب لاختبارات المركز.

اعتراض على عدم إعلان نتيجة اختبار.

إصدار رقم هوية بديل أو مؤقت.

إدارة الرصيد المالي للمستفيد.

الاختبارات المحوسبة.

كما يوفر خدمات لدعم المستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات التفاعلية، وذلك لتسهيل وتيسير الحصول على خدمات قياس الإلكترونية، ويأتي ضمن هذه الخدمات خدمة مركز الاتصال الموحد للتواصل الهاتفي مع المركز، وذلك للاستعلام عن حالة التسجيل والتعرف على طرق السداد، واستعادة كلمة المرور، وللاستفسار عن مجموعة من الخدمات العامة مثل مواعيد التسجيل والمقرات المتاحة، وتتمثل خدمات دعم المستفيدين في التالي:

مركز الاتصال رقم قياس الموحد ( 920033555 ). الدعم الفني. التواصل الاجتماعي. البريد الإلكتروني.

ومن خلال رابط خدمات قياس الإلكترونية (qiyas.sa)، يمكنكم الحصول على كافة خدمات المركز الوطني للقياس، ويقدم الدعم الفني من خلال تطبيق الأجهزة الذكية مجموعة من الخدمات وهي (تعديل البيانات الشخصية، استعادة كلمة المرور، طلب اختبار استثنائي، عوائق في التسجيل، المقابل المالي، خدمة سداد، إزالة الحجب عن مراقبي المقرات)، بينما تقدم خدمة التواصل الاجتماعي من خلال التواصل عن طريق الحساب الرسمي للمركز على (تويتر، فيسبوك)، كما تقدم خدمة البريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات والاقتراحات، ومن خلال النقاط السابقة يمكنكم التواصل مع مركز القياس عن طريق الوسائل المتعددة للاتصال التي يأتي على رأسها رقم قياس الموحد 1440.

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قياس النتائج “نتائج القدرات العامة 1440”

أعلن المركز الوطني للقياس رسمياً عن موعد إعلان نتائج القدرات العامة للقياس الورقي “الفترة الأولى”، حيث سيتم الإعلان عن نتائج القياس القدرات العامة يوم الاثنين القادم 27 صفر 1440هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2018م، وفي انتظار الإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج قياس المعلمين والمعلمات، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم تسجيل قياس من خلال رابط قياس تسجيل دخول الرسمي، كما يمكنكم الاستعلام عن قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط، ومن خلال المقال بإمكانكم التعرف على رقم قياس الموحد للاتصال.

تحديث: أجاب المركز الوطني للقياس على سؤال المستفسرين عن عدد فرص دخول اختبارات القدرات العامة بأن فرص الدخول لأداء الاختبار هو 5 مرات، ويتيح المركز إمكانية الدخول للاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ دخول الاختبار الأول، وعدد فرص دخول الاختبار التحصيل الدراسي هو أربع فرص خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول أول اختبار للمتقدم، ويتم منح المستفيد 5 فرص في اختبار القدرات العامة من أجل تحسين درجته في حال كان غير راضٍ عن الدرجة التي حصل عليها، ويمكنكم التواصل مع الدعم الفني عن طريق رقم قياس الموحد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 6 نوفمبر 2018: أعلن المركز الوطني للقياس عن إتاحة نتائج القدرات العامة الورقي الفترة الأولى من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومن يرغب في الإطلاع على النتائج يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول صفحة قياس الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن قياس نتائج القدرات العامة برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني من خلال حسابك أو ملفك على الموقع، أو يمكنكم الحصول على درجات قياس من خلال الاتصال بمركز الدعم الفني عن طريق رقم قياس الموحد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

قياس دعم المستفيدين

أعلن المركز الوطني للقياس ملخص خدمة دعم المستفيدين لشهر أكتوبر 2018، حيث بلغ عدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد من خلال رقم هاتف قياس 208099 اتصال، تم الرد على 190637 اتصال منهم بنسبة استجابة بلغت 92%، ويتم التواصل مع مركز الاتصال للمركز الوطني للقياس من خلال رقم قياس الموحد المرفق.

تحديث 24 نوفمبر 2018: تم التصريح من قبل مدير الاتصال والعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للمركز “إبراهيم الرشيد” بأنه لا تأجيل للمواعيد الخاصة باختبارات قياس المُحددة، في حين مراعاة المركز الوطني للقياس لجميع الحالات، وفي حال تعذر على أحد المستفيدين حضور الاختبار بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية فيتم التواصل مع مركز الدعم الفني لقياس من خلال وسائل الاتصال المختلفة، وسوف يتم تقديم الدعم والمساعدة من قبل المركز، ويمكنكم التواصل مع قياس Qiyas من خلال رقم قياس الموحد المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 26 نوفمبر 2018: تم الإعلان رسمياً من خلال حساب قياس تويتر عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة للجامعيين الورقي اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول 1440هـ، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط من خلال دخول موقع قياس الإلكتروني المباشر قسم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين/المستفيدات، ومن يرغب في التواصل مع الدعم الفني للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، يُمكنه ذلك من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية المرفقة أو من خلال رقم قياس الموحد المرفق عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنيات موقعنا للجميع بالنجاح والتوفيق.