رقم شكاوي حساب المواطن المجاني ca.gov.sa وكيفية تقديم شكوي والاعتراض علي الدفعة 19 وشروط الشكاوي

قام برنامج حساب المواطن السعودي الخاص بالدعم المالي بالإعلان عن تقديم رقم شكاوي حساب المواطن المجاني للمواطنين، ويتم استخدامه في الاعتراض علي الدفعة التاسعة عشر من الدعم، من الاعتراض علي القيمة أو عدم الحصول علي الدعم، كما يمكن تقديم اعتراض حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التقدم بالشكاوى بعد مرور 5 ايام علي موعد صرف حساب المواطن، والآن نتابع معكم المزيد حول رقم حساب المواطن المجاني في هذه المقالة، تابعونا علي موقع نجوم مصرية..

رقم شكاوي حساب المواطن 1440

برنامج حساب المواطن هو أحد أشهر وأهم البرامج الحكومية السعودية المقدمة من الحكومة للاسر والافراد محدودي ومعدومي الدخل، حيث يقوم البرنامج بصرف دعم مالي شهري يم 10 من كل شهر ميلادي، ويبحث المستخدمون عن رقم شكاوي حساب المواطن للاعتراض عن قيمة الدعم إن حصل انخفاض في المبلغ المصروف لهم.

شروط تقديم شكوي حساب المواطن ca.gov.sa

يجب استيفاء شروط تقديم شكوي حساب المواطن، وهما شرطين فقط، حيث يجب التأكد من وجود اختلاف بين المبلغ الذي تم إيداعه في حساب المستفيد و المبلغ الذي تم احتسابه من خلال حسابة حساب المواطن، كما يجب التأكد من وجود أهلية قانونية لجميع التابعين للمستفيد من الدعم، في حال استيفاء الشرطين يتم تقديم اعتراض حساب المواطن بعد صرف الدعم ب5 ايام.

كيفية تقديم شكوي حساب المواطن

الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج حساب المواطن السعودي تسجيل دخول عبر اسم المستخدم ورقم المرور ملئ الاستمارة الخاصة بالشكوي ارفاق الوثائق المطلوبة مع الشكوي

ما هو رقم شكاوى حساب المواطن؟

يتساءل المواطنون بالمملكة ما هو رقم شكاوى حساب المواطن؟ وقد تم تحديد رقم حساب المواطن المجاني من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن معدل الاستجابة للرد على الاتصال الواحد لا يتجاوز نصف دقيقة، رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي هو 19912.

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