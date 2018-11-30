رقم خدمة عملاء زين Zain السعودية وأهم الأكواد والأسئلة الشائعة من العملاء

تعتبر شركة زين من أهم شركات الاتصالات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الشركة بالاهتمام بكل ما يخص مجال الانترنت والاتصالات والرسائل النصية، والتي تقدمها لعملائها في المملكة العربية السعودية، وتأتي شركة زين في المرتبة الثالثة بين شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وتمكنت الشركة منذ عام 2017 من تحقيق أولى نجاحاتها بعد الخسائر التي تكبدتها الشركة على مدار 9 سنوات متتالية.

ولعل التواصل مع خدمة العملاء على رأس الخدمات المميزة التي تقدمها شركة زين لعملائها، حيث تتيح الشركة إمكانية التواصل مع خدمة العملاء من خلال بعض الطرق التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال، هذا وقد تمكنت شركة زين من الهيمنة على ما يقرب من 69.9 من مستخدمي الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فقد أصبحت الشركة من أقوى شركات الاتصالات في السعودية، ونقدم لكم من خلال هذا المقال رقم خدمة عملاء زين في السعودية، حيث يمكنكم من خلال تلك الأرقام التواصل مع خدمة العملاء في شركة زين.

تعتبر شركة زين للاتصالات في المملكة العربية السعودية من أهم شركات الاتصالات في العالم، حيث تمكنت الشركة خلال الفترة الأخيرة من تحقيق نجاحات باهرة، تمكنت خلالها من ضم ما يقرب من 69.9 % من مستخدمي الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، ويرجع هذا إلى الخدمات الرائعة التي تقدمها الشركة للعملاء باستمرار.

رقم خدمة عملاء زين في السعودية:

تتيح شركة زين في المملكة العربية السعودية إمكانية التواصل مع خدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وحل المشكلات التي تواجه المستخدمين من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

959 من شبكة زين.

966590000959+ من أي مشغل آخر.

14477 أو 966590014477+ من أي رقم أرضي.

شركة زين:

وتضم المملكة العربية السعودية العديد من شركات الاتصالات، والتي تتنافس بشكل قوى مع شركة زين للاتصالات، وكانت شركتى “STC وموبيلي” على رأس الشركات المنافسة، كما تمتلك شركة زين العديد من الفروع التي تنتشر في بعض الدول العربية الأخرى، وهي أيضا تابعة لشركة زين الكويتية والتي تأسست بواسطتها.

أهم أكواد وخدمات شركة زين:

الخدمة الكود أو الطريقة الشحن “خطوط مسبوقة الدفع اتصل على رقم 1717 واتبع الارشادات الصوتية. استخدم الكود *141*رقم بطاقة الشحن# مع الرقم المختصر الذي تقدمه الشركة، بعدها اضغط على زر الاتصال وانتظر حتى تصل رسالة تأكيد. الشحن “عن طريق الانترنت قم بالدخول على موقع شركة زين السعودية ومنه إلى صفحة “حسابي”. سجل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. اختر شحن رصيد عن طريق البطاقات الائتمانية أو عن طريق بطاقة إعادة الشحن. التحقق من الرصيد قم بكتابة الكود التالي *142# واضغط زر اتصال. خدمة تحويل الرصيد في رسالة نصية، اكتب BT

اترك مسافة

أكتب الرقم المراد تحويل الرصيد إليه

اترك مسافة

قم بكتابة المبلغ

قم بإرسال الرسالة

مثال: Bt 0590123456 100 “الأرقام المذكورة في المثال افتراضية”. شحن الباقات المختلفة عن طريق الكود التالي: *141* الرقم السري#. أو من خلال رسالة نصية بها SP الرقم السري إلى واحد من الأرقام التالية “959 أو 700212″، مثال: SP .123412341234 حساب الانترنت الخاص بك قم بالاتصال على خدمة العملاء: 959. حساب الانترنت من خلال: رابط زين انترنت.

أهم الأسئلةالشائعة من عملاء الشبكة

هناك مجموعة من الأسئلة الشائعة التي يرددها عملاء الشركة بصورة مستمرة، ويحتاج الكثير من العملاء إجابات على تلك الأسئلة، وسنعرض لكم عدد من تلك الأسئلة وإجاباتها وسنضيف الباقي من خلال التحديثات المستمرة لهذا المقال، تابعونا:

السؤال الأول: لم لا يمكنني رفع حدي الائتماني إلى ما يزيد عن 1000 ريال؟

إجابة السؤال: لأن مبلغ ال1000 ريال يعتبر الحد الأعلى المسموح به، وذلك وفقا لنظام الائتمان والتحكم.

السؤال الثاني: لم لا يمكنني تخفيض الحد الائتماني ليكون أقل من 200 ريال؟

إجابة السؤال: لأن مبلغ 200 ريال يعتبر هو الحد الأدنى الذي يسمح به نظام الائتمان والتحكم.

السؤال الثالث: هل يمكن أن أقوم بارسال رسالة نصية لتفعيل خدمة أو الاستفسار عن رقم آخر عل الرقم 959؟

إجابة السؤال: لا يمكنك هذا، حيث لا تتيح الخدمات إمكانية تفعيل أو الاستفسار عن خط بإرسال رسالة نصية على الرقم 959 من رقم آخر.

لقاء زين مع بنك نيويورك

قامت شركة زين بعقد اجتماع داخل مقرها الرئيسي الواقع في مدينة الرياض مع مع رئيسة علاقات المستثمرين العالمية التابعة لبنك نيويورك مليون، وكان الحاضرين من جانب شركة جين عبارة عن مجموعة من الإدارات التابعة لعلاقات المستثمرين، وقاموا خلال الاجتماع بمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة من بينها التطوير الوظيفي للعاملين في القطاع وكذلك الطرق التي يمكن من لالها زيادة جودة الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الإدارة المشاركة في الاجتماع.

عروض زين

صلاحية بلا حدود للباقات مسبقة الدفع:

باقات زين

طرق سداد فاتورة زين

يمكنك تسديد فاتورة عبر العديد من القنوات، وذلك من خلال خدمة الدفع الآلي، أو باستخدام حساب سداد بالدخول إلى موقع بنكك على الانترنت، كما يمكنك الدفع من خلال موقع زين الألكتروني او تطبيق الجوال زين.

خدمات زين

تقدم شركة زين لعملائها العديد من الخدمات: