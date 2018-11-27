رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى 1440| المواعيد وقنوات الاتصال الرسمية الأخرى

تم تفعيل قنوات اتصال حساب المواطن الرسمية للتواصل عن طريق رقم حساب المواطن مجاني لتقديم الشكاوى والاستفسارات، أو من خلال القنوات المجانية الأخرى، حيث يوفر برنامج الدعم الحكومي قنوات اتصال عديدة من بينها رقم تليفون حساب المواطن المجاني أو رقم شكاوى حساب المواطن التليفوني، بالإضافة إلى قناة حساب المواطن خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “citizen care”، أو موقع حساب المواطن الإلكتروني، أو الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع البرنامج من خلال خدمة صوتك مسموع، ومن خلال نجوم مصرية ننشر رقم اتصال حساب المواطن المجاني لتقديم الشكاوى ومواعيد استقبال المكالمات من المواطنين لكافة القنوات الرسمية للاتصال، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

حيث يوفر رقم حساب المواطن مجاني إمكانية التواصل مع الدعم الفني للبرنامج وتقديم الاستفسارات واستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بكل ما يتعلق بالبرنامج، وتم تحديد مواعيد خاصة لاستقبال اتصالات المواطنين، وعلى سياقٍ متصل؛ فيتم نزول حساب المواطن رسمياً في العاشر من كل شهر ميلادي، ومن خلال المقال نوفر طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية أو حاسبة دعم حساب المواطن، إلى جانب رابط دخول موقع حساب المواطن الرسمي للتسجيل في البرنامج أو تحديث البيانات أو استخدام الحاسبة التقديرية للبرنامج.

رقم حساب المواطن مجاني

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن استقباله لطلبات واستفسارات المواطنين المُسجلين في برنامج حساب المواطن من خلال العديد من قنوات اتصال حساب المواطن الرسمية، حيث يوفر خدمات الاتصال لكل قناة رسمية وفقاً لمواعيد مُحددة يتم الاتصال خلالها حتى يتمكن الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن من تلقي الاتصالات ومساعدة المُتصلين لتقديم شكوى أو استفسار، ويمكنكم التعرف على كافة قنوات اتصال حساب المواطن 1440 من خلال النقاط التالية:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية ( ca.gov.sa تليفون أو رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى ( 19912 )، يتم الاستقبال من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً. حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “citizen_care“، يتم الاستقبال على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً. خدمة صوتك مسموع “urv.ca.gov.sa”، على مدار 24 ساعة.

وتستقبل بوابة حساب المواطن الإلكترونية استفسارات المواطنين على مدار اليوم، ويتم دخول موقع حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي المرفق عالية، وذلك من أجل التواصل مع البرنامج أو التسجيل في حساب المواطن أو الاستعلام عن حساب المواطن نتائج الأهلية وتحديث البيانات، وغيرها من الأمور المتعلقة مباشرةً بالبرنامج الحكومي للدعم، كما يتم استقبال الاستفسارات من خلال حساب خدمة العملاء على تويتر وفقاً للمواعيد المرفقة من خلال النقاط السابقة، وقد تم إضافة خدمة صوتك مسموع مؤخراً لتسهيل التواصل مع دعم برنامج حساب المواطن الفني، وأخيراً يمكن التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن مجاني في المواعيد الرسمية للعمل.

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تحديث: تم الإعلان رسمياً من قبل برنامج حساب المواطن 1440 عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الحادية عشر (دورة استحقاق شهر أكتوبر 2018)، حيث تم الإيداع في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية وفقاً لـ تاريخ إيداع حساب المواطن 1440 الرسمي المُعلن عنه، كما يمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال قنوات اتصال حساب المواطن المتعددة في أوقات العمل الرسمية وفقاً لجدول مواعيد كل قناة على حدة، أو عن طريق رقم حساب المواطن مجاني المُرفق بالمقال.

حساب المواطن في أسبوع

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن أنه قد قام باستقبال 81.9 ألف اتصال من خلال رقم تليفون حساب المواطن، كما استقبل 29.5 ألف طلب على منصة تويتر من خلال خدمة العملاء، كما استقبل 2328 طلب عن طريق خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، وبإجمال الأرقام السابقة، نجد أن برنامج حساب المواطن قد أنجز وعالج 113.7 ألف طلب من المستفيدين/المستفيدات من برنامج الدعم الحكومي عن طريق وسائل الاتصال الرسمية، ويمكنكم التواصل مع البرنامج إلكترونياً عن طريق الروابط المرفقة للحسابات الرسمية، أو من خلال رقم حساب المواطن مجاني في أوقات العمل الرسمية.