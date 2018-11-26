رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1440 المجاني للتواصل مع وزارة العمل السعودية

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو رقم خدمة العملاء مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي السعودية، وذلك لتقديم الاستفسارات والرد على الأسئلة الخاصة بالمواطنين المستفيدين من خدمات الوكالة بالمملكة العربية السعودية، حيث يُقدم الضمان الاجتماعي 1440 العديد من الخدمات للأفراد مثل خدمة معاش الضمان الاجتماعي الشهرية، وخدمة برنامج المساعدة المقطوعة من الضمان، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يهتم بها المواطن السعودي وفقاً لاحتياجه، ونوفر لحضراتكم رقم تليفون الضمان الاجتماعي الموحد أو مركز اتصال الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل والمعاشات الضمانية، ورابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الرسمي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني mlsd.gov.sa الرسمي، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن المجاني من خلال نجوم مصرية.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التواصل مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من القنوات الرسمية المتاحة لدى الوزارة، حيث يتم تقديم الإجابات الوافية عن الاستفسارات التي يتقدم بها المواطنون بالمملكة عن طريق أحد القنوات الرسمية للاتصال، حيث توفر خدمة “تواصل معنا” للتواصل مع الوزارة من خلال إدخال الاسم والبريد الإلكتروني وكتابة الموضوع ثم كتابة الرسالة، وفي الأخير الضغط على “إرسال رسالة”.

كما يمكنكم التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو التواصل عن طريق الموقع الرسمي أو من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويمكنكم التعرف على وسائل اتصال الضمان الاجتماعي من خلال النقاط التالية:

معاشات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 1 محرم 1440 عن إيداعها لمبالغ معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية لمستفيدي ومستفيدات الضمان، وقد اشتملت المبالغ المودعة على مبالغ المعاشات الضمانية والمبالغ النقدية لأجل الغذاء، والمبلغ الخاص بتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى البدل الخاص بغلاء المعيشة تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الذي يقضي بإضافة هذا البدل لمن لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية، ويتم التواصل مع الوكالة من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق.

وقد بلغ إجمالي المبلغ المودع ضمن المعاشات الضمانية 1.937.344.360 ريال سعودي، وينتظر العديد من المواطنين والمواطنات بالمملكة ممن هم قاموا بالتسجيل أو التقديم في الضمان الاجتماعي المقطوعه 1440، عن إعلان الوزارة لإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة لمن هم على قوائم الانتظار المُوافق لهم بالصرف، وعن طريق قنوات الاتصال أو رقم الضمان الاجتماعي الموحد يمكنكم التواصل مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي.

تحديث 30 سبتمبر 2018: أعلنت وزارة العمل السعودية عن إيداعها يوم الأربعاء الموافق 9 مُحرم 1440 هجرية لمبلغ 149985665 مليون ريال سعودي لعدد حالات مستفيدة من الضمان الاجتماعي المقطوعه بلغ 11300 ألف حالة مستفيدة، وتمثل هذه الحالات ممن هم على قوائم الانتظار المُوافق لهم بالصرف، ويرجى العلم بأنه لا يوجد موعداً محدداً لصرف الضمان الاجتماعي المقطوعه 1440، ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع الضمان الاجتماعي، كما يُمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق عبر نجوم مصرية.

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تم إيداع مبلغ من الضمان الاجتماعي ضمن برنامج الحقيبة والزي المدرسي في حسابات المشمولين بالضمان البنكية، وتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات ممن لم يتم صرف إعانة من برنامج تكافل لأبنائهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وقد بلغ المبلغ المودع 55.061.400 ريالاً سعودياً، ويمثل هذا المبلغ استحقاقات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، وللاستفسار عن أي أمر من الأمور التي تتعلق بالمساعدة المقطوعة أو المعاشات أو غيرها من الخدمات التي تقدمها وكالة وزارة وزارة الضمان الاجتماعي أو وزارة العمل السعودية، بإمكانكم التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 26 نوفمبر 2018: نظراً لكثرة الاستفسار عن كيفية التعرف على حالة طلب في الضمان الاجتماعي السعودي، فقد قمنا بتوفير رابط الاستعلام المباشر للأفراد المستفيدين/المستفيدات من خدمات وكالة الضمان، حيث يتم الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من خلال رابط استعلام عن حالة طلب في الضمان برقم السجل المدني (mlsd.gov.sa)، وذلك للتعرف على حالة الطلب المقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي الرسمي المرفق بالمقال، وذلك بعد أن تم الإعلان عن دفعة جديدة من مستفيدي/مستفيدات المساعدة المقطوعة لمن هم على قوائم الانتظار الموافق لهم بالصرف، ويمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المُرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.