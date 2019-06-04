بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية بالكامل، في يوم السبت الماضي خرج وزير الطاقة و الثروة المعدنية ليوجه اعتذارا إلى سكان المنطقة الجنوبية، وذلك من خلال حسابه الرسمي في موقع التغريدات ” تويتر”، مؤكدا على العمل بكل جهد لعودة التيار لجميع المشتركين وأن السبب الرئيسي فيما حدث من قطع التيار جاء نتيجة تقلبات جوية مما نتج عنها خروج بعض المحطات الرئيسية من العمل و تبعها محطات فرعية متعددة أثرت على التيار الكهربائي بالمنطقة بالكامل، ومشيرا إلى أنه سوف يتم محاسبة كل مقصر تسبب في انقطاع التيار.

رغم اعتذار وزير الطاقة..صدمة جديدة لسكان المنطقة الجنوبية بالمملكة

كما قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أنه سوف يكون هناك خصم 25% في فاتورة شهر يونيو لجميع مشتركي الشركة من سكان المنطقة الجنوبية، مؤكدين على أن هذا الخصم هو التزام من الشركة تجاه مشتركيها وما شهدوه من معاناة في خلال أيام شهر رمضان الكريم .

من ناحية أخرى فقد صرح المهندس سعد السلامة، بأن الشركة لن تقوم بدفع أي تعويضات عن أي ضرر وقع على المشتركين إلا عن طريق القضاء فقط،وهو وحده من سيحكم على مقدار الضرر الذي أصاب كل مشترك .

جدير بالذكر أن عدد من سكان المنطقة الجنوبية قد طالبوا الشركة بضرورة تعويضهم نتيجة تعرضهم لانقطاع الكهرباء و تذبذبها و التي نتج عنها حرق الأجهزة الكهربائية، وفساد الأدوية والأطعمة .

← إقرأ أيضاً: