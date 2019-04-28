رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية الآن وقيمة الزيادة الجديدة

يهتم الكثيرين من المقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة اخر التطورات حول الزيارة العائلية حيث شهدت رسوم الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة ، حيث قام مجلس الوزراء السعودي ببعض التعديلات الأخيرة حول زيادة رسوم المرافقين السعودية في الشهر وحسب مدة رخصة العمل حيث تعمل المملكة حاليا على زيادة نمو النشاط السعودي وخفض العمالة الأجنبية ودخول العمالة السعودية الي سوق العمل.

زيادة رسوم الزيارة العائلية :

حيث ارتفعت رسوم المرافقين إلي 200 ريال في الشهر بدلا من 100 ريال ومن المنتظر أن ترتفع إلي 400 ريال في عام 2020، بالإضافة إلي تقليل فترة الإقامة في السعودية حيث تم تخفيض مدة رخصة العمل من ست سنوات إلي أربعة سنوات لنفس فترة الإقامة مع رفع سعر نقل الكفالة.

قيمة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية الآن بعد الزيادة الجديدة

رسوم تأشيرة الدخول إلي السعودية لمرة واحدة 2000 ريال رسوم حكومية بالإضافة إلي 2000 ريال رسوم دخول إلي أراضي المملكة، وهذه الرسوم تدفع مرة واحدة فقط.

رسوم تأشيرة الدخول المتعدد إلي المملكة العربية السعودية وهي كالتالي : تأشيرة زيارة المملكة لمدة 6 اشهر 3000 ريال سعودي، سعر تأشيرة زيارة لمدة سنة 5000 ريال سعودي، سعر تأشيرة زيارة لمدة سنتان 8000 ريال سعودي.

مصاريف رسوم مغادرة المملكة العربية السعودية وهذه الرسوم تفرض على جميع المغادرين من السعودية عبر الميناء وهي تقدر بمقدار 50 ريال .

رسوم الخروج والعودة إلي السعودية في خلال شهرية بمقدار 200 ريال سعودي، ويمكن عمل تصريح خروج وعودة لمدة ست اشهر يتم دفع 200 ريال عن أول شهرين و100 ريال عن كل شهر.

رسوم الخروج والعودة المتعددة إلى السعودية وتقدر بقيمة 500 ريال لمدة ثلاثة اشهر وعند زيادة المدة عن ثلاثة اشهر يكون الشهر ب200 ريال .

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