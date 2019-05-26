رسوم تأشيرة الخروج والعودة في المملكة السعودية

رسوم تأشيرة الخروج والعودة السعودية، الزيارة المؤقتة قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية المواطن الغير سعودي العامل والمقيم في أراضي المملكة السعودية أن يقدم طلب زيارة مؤقتة لأي فرد من أفراد عائلته لإستقدامه وأداء مناسك الحج والعمرة، وذلك بعد سداد الرسوم الخاصة بالطلب والتي تبلغ 300 ريال سعودي، الخاصة بطلب نموذج استقدام زيارة عائلية من وزارة الداخلية.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة السعودية

والتي يمكن الحصول عليها والتقديم عليها من خلال نظام أبشر الإلكتروني السعودي، وهو النظام الإلكتروني الأكثر فاعلية في مساعدة المقيمين والمغتربين بالأراضي السعودية، حث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين منها التقديم على طلب إستقدام زيارة عائلية، وسداد تكاليف الذهاب والعودة لتأشيرة السفر، والعديد من الخدمات الأخرى.

رابط التسجيل بموقع وزارة الداخلية السعودية

ويمكن التسجيل بموقع وزارة الداخلية السعودية والحصول على الطلب بعد تطبيق الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول للرابط الإلكتروني الخاص والرسمي بوزارة الداخلية السعودية، وبعدها ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بطلب الزيارة العائلة، أما من خلال موقع أبشر فيمكن الدخول للموقع الرسمي لنظام أبشر وإدخال البيانات المطلوبة من (الإسم – رقم الهاتف المحمول، رقم الهوية، وبعض التفاصيل المختلفة.

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