صرحت المملكة العربية السعودية بداية العام الحالي الرسوم المالية الجديدة رسوم المرافقين للمقيمين بها، وتم بالفعل تفعيلها بداية من أول يناير 2018، ونقوم عبر التقرير التالي بعرض عليكم كافة التفاصيل التي تخص رسوم المرافقين في المملكة، فضلا على توضيح المواعيد الرسمية لزيادة معدل الزيادات على الإقامة داخل المملكة والمرافقين، ودشنت المملكة العربية السعودية عن موعد تطبيق الرسوم المالية على المقيمين داخلها للمرة الثانية على التوالي المقيمين في السعودية ، وقد قررت الدولة تطبيق الزيادة بداية من شهر يناير 2018، تبعا لما جاء من قرارات الجهات المعنية في المملكة، والتي قد بلغت الرسوم نحو 400 ريال سعودي عن العمالة الزائدة، بينما بلغت نحو 300 ريال على العمالة المساوية للعمالة السعودية بالشركات والمؤسسات الخاصة بها.
موعد تطبيق رسوم مالية جديدة على المقيمين في السعودية
وقد أعلنت الجهات المختصة في السعودية على أن الرسوم الخاصة بالمقيمين في المملكة سوف تزيد للمرة الثانية بقيمة 200 ريال سعودي، وذلك في 2018، بينما سوف تزيد الرسوم بقيمة 300 ريال سعودي على العمالة الفائضة في بداية عام 2019، على أن تزيد مرة أخرى في بداية عام 2020 لتسجل نحو 400 ريال سعودي، وبناء على تلك الزيادات الخاصة بالعمالة المؤقتة، سوف تلجآ شركات التوظيف إلى الاعتماد على العمالة السعودية بدلا من المغتربين والمُقيمين بها.
قد يهمك.. رابط موقع أبشر absher المديرية العامة للجوازات للوافدين والمواطنين
وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن بدء تطبيق الرسوم الثانية على المقيمين بها مطلع الشهر القادم، يناير 2018’، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن فرض رسوم خلال الفترة الماضية، وتحديدا مطلع شهر يوليو المنقضي، وتسعى المملكة السعودية إلى الاستفادة من الكوادر البشرية السعودية والاعتماد عليها اعتماد كلي، بدلا من الاعتماد على الوافدين والمقيمين بها، وذلك آملا في الارتقاء بالسعودية وتحقيق الرخاء في كافة مجالات الحياة المتنوعة.
فئات يتم استثناءهم من الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة في السعودية
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة، وزارة العمل والتنمية قد صرحت عن عدة فئات يتم استثناءها من سداد الرسوم التي تخص العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية بداية من العام 2018 وتتمثل تلك الفئات في التالي :-
زوج المواطنة، زوجة المواطن، المنشأت المتراوح عملتها ما بين 1 و5 عمال، الأبناء المواطنين من غير السعودين، الاستقدام الفرع الخاص بتأجير العمالة المنزلية، عمالة مكاتب وشركات، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، في حالة المنشآت التي يزيد عمالها عن 9 يتم إعفاء 4 عمال في حالة مالك المنشأة متفرغ للعمل
انفوجراف يوضح الرسوم الجديدة على الوافدين في السعودية
أما عن الصورة التالية فهي توضيح تفاصيل الرسوم الجديدة التي يتم تطبيقها على العمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية، كما جاءت من الحكومة السعودية من أجل الوافدين في المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن المصريين عم أكثر فئة تتواجد في المملكة العربية السعودية، وتحتكر العديد من المهن المختلفة، وسوف تشهد الفترة القادمة عودة العديد منهم إلى الأراضي المصرية، نتيجة لزيادة قيمة الرسوم التي تم فرضها مؤخرا السلطات السعودية على كافة المقيمين بالمملكة، والتي من المحتمل زيادتها مجددا بمرور الوقت.
الفئات المستثناة من رسوم المقابل المالي في السعودية بداية من 2018
ومنذ أن شرعت السلطات السعودية عن قرارها في تحصيل رسوم مالية جديدة على المرافقين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير والكثير من الاعتراضات حول هذا القرار، واعتبراها الوافدين إجحافًا في حقهم كأشخاص مغتربين مقيمين في المملكة، حيث أن بعض الوافدين لديه زوجة واثنان، وبالتالي أصبحت الرسوم مستحيلة وغير ممكنة.
ووفق تقرير البنك السعودي الفرنسي، أكد على أن العمالة التي سوف تغادر المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020 نحو 670 ألف شخص، أي أن معدل المغادرين من العمالة الأجنبية يقدر 165 ألف شخص سنوي، وأكدت التقارير أيضًا إلى أن بعد قرار تطبيق الرسوم، سوف يتم توفير 20 مليار ريال على مدار الثلاث سنوات الآتية.
رسوم الموافقين في المملكة وإمكانية تقسيطها
وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لا يوجد أي إمكانية للتقسيط الخاص باستقدام الأسر، وأن الرسوم يتم تسديدها دفعة واحدة، وإحدى التغريدات من الجوازات جاء ردًا على أحد العاملين قالت “تُسدد الرسوم الاستحقاق المالي دفعة واحدة”، وفي حالة فتح باب التقسيط سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وعبر المواقع المعتمدة الرسمية.
مواعيد سداد رسوم المرافقين في المملكة
وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب أن يتم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل أن يتم إصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية المقيم، أي أنه على المقيمين في المملكة سداد رسوم المرافقين قبل أن يتم تجديد الإقامة أو تأشيرة الخروج والعودة، ولكن سوف نتواصل معكم لرصد كل ما هو جديد في رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة تواجد أي أوامر ملكية جديدة سوف نقوم بتحديثها على الفور فقط تابعونا.
تحديث.. صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه لا يوجد أي تعديلات على رسوم المرافقين كما انتشر في بعض المواقع الاجتماعية، وأوضحت أنه في حالة تواجد أي إعلانات عن تغير الرسوم سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية المعلن عنها.
تحديث.. وفي ظل المتابعة اللحظية لمعرفة رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية للوافدين والمقيمين داخلها والزيارات العائلة، لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة أخرى، وفي حالة تواجد أي قرارات سوف نقوم بعرضها على الفور، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات التي توجد أسفل الموضوع، وسوف نحضر لكم الإجابات في ظل القرارات الرسمية المعتمدة من الحكومة السعودية.
صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس عبر موقعها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، بشأن تثبيت الرسوم المالية للعمالة الوافدة داخل المملكة، بالإضافة إلى إلغاء المرافقين فضلا على أنه تم التأكيد من إلغاء كافة المعلومات التي صدرت بخصوص تلك الشأن عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
التعليقات
لماذا الدول الاوربية فيها اجانب ما يقدروا يستغنوا عنهم ؟
والله الدنيا تشوف فيها عجب انا انولدت فالسعوديه وماعرف غيرها ولا خرجت منها والله يشهد علي اموت بتراب السعوديه وتجيك ناس ترفع الضغط وتقولك روح لبلدك واكلتونا ومدري ايش
ياخي حط نفسك مكان الشخص قبل ترمي كلام لأن الدنيا دواره ومحد بياخذ اكثر من رزقه الي مكتوب له
لكن يجيك يوم تحس بالي نحس فيه لازواج ولاشغل ولامستقبل
لكن الله يفرجها علينا وييسر امرنا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أقول المنة لله وحده وهي لا للسعودية ولا لغيرها
ثانيا المسلم يعيش حيث شاء في أرض الله عز وجل كونه مسلم .
ثالثا لولا مكة والمدينة أظن أنه لن يبقى أحد في السعودية لأجل معاملتكم السيئة إلا من رحم ربي .
ثم إنكم إلى عهد قريب جدا أكلتم الجيف والكلاب وهذا بشهادة مشايخ من السعودية .
فاحمدوا الله ولا تجهلواااااا.
دوره اقتصاديه جديده على العالم كله الدنيا كلها تغيرت بكل مكان الله يرحم خلقه
تراكم غلطانين ترا الأجانب نعمة بالنسبة للسعودية لأن بعضهم يشتغلون مهن كثيرة ميكانيكي طباخ سواق تصليح وحلاق وناس الي يعرفو يسوون مباني زي كدا
روح بلادكم وريحونا جبت لنا الحسد
قيل لأعرابي : لقد أصبح رغيف الخبز بدينار
فأجاب : والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار
أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني.
قيل لأعرابي : لقد أصبح رغيف الخبز بدينار
فأجاب : والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار
أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني.
ولا تحسب أن الله غافل عنهم
اللهم احفظ بلاد الحرمين
الارض . ارض الله الخالق وفضل الاجانب علي المملكة كفضل السماء علي الارض . لان الانسان هو الحياه . ولولا عقلاء المملكة والاسرة الحاكمة والاجانب لما كنتم
روح بلادك
هشوف حد منكم عندنا فمصر
مش هياخد غيّر بالجزمة
..🤦🏻♂️😂
هطلعو عليكم ‘
يارب يفرجها لاتحملنا ما لا طاقه لنا به اللهم انت تعلم حبنا لهذا البلد خفف عن العبأ
والله اعلم قد ايه متضايقه..لانه اهلي بيسافرو وانا من يوم ولدت للحين عمري ٢٠ ومايفرقنا الا هالرسوم😭😭حرااام والله العظيم حرام ..نحنا الاجانب اغلبيتنا ماتتوقعو قد احنا مقتصدين كل ريال نصرفها نفكر فيها نروح في الاسواق الاقل الاسعار والاكل نشوف ارخص مطعم. وفي النهايه يسحبو فلوسنا ظلم..واللي يقول نسينا فضل بلدكم..انتو عن اي فضل تقولو
لولا الحرب لما كانت رسوم وانتوا مطبلين للحرب الرسوم بتنقص اذا كنا يد وحدة ضد اعدائنا.
الظلم ظلمات يوم القيمه يقال ان رجل فقير عامل كان يعمل وحصل على مبلغ بسيط من كده ثم ذهب واشتراء سمكة لا أطفاله لا اطعمهم وجاء وصادف رجل ظالم في الطريق وهذا الظالم طلب منه المال قال الرجل الفقير لا أملك مال قال الرجل الظالم اجل اعطني السمكه قال هذه لا أطفالي فهم لم ياكالو اليوم وهذا الظالم اخذ السمكه بالقوه وذهب ثم الرجل الفقيرذهب لبيته وهوا لايحمل اكل لعياله عندما الرجل الظالم كان يمشي قدرة الله سبحانه وتعالى عضته السمكه في أصابعه ومع مرور الأيام كان ينهش بااصبعه وينهش وينهش كل يوم ذهب للطبيب وقال له الطبيب يجب قطع اصبع لكي لا ينتشر المرض في باقي جسمك وقطع الإصبع ومرت الايام ثم رجع الرجل للطبيب قال له يجب قطع اليد وهكذا ثم اليد كامله ثم اليد مع الكتف تدريجياً ثم الطبيب قال للرجل الظالم ماذا فعلت بحياتك قال لقد أخذت سمكة من عامل فقير قال له الطبيب ارجع لهذا الرجل واستسمح منه ذهب الرجل الظالم للرجل الفقير وقال له ماذا فعلت بي قال له الرجل العامل الفقير لقد رفعت يدي لله سبحانه وتعالئ ودعوة عليك بكا الرجل الظالم وطلب السماح من الرجل العامل الفقير احذرو دعوة المظلوم يا اخوان ليسى بينها وبين الله حجاب احذرو الدنيا قصيره ربما يصيبك كما صاب هذا الرجل لايغرك العز الا انت فيه والعافيه الله قادر ياخذها منك بغظ البصر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
بصرحه! قرار الرسوم انه جاير على صاحب
العمل قبل العماله
سبحان الله من شوية رسوم قاموا يتذمرون الاجانب ونسوا فضل السعوديه وخيرها من بعد فضله تعالى ولكن هذا انتم تتذمرون وتستنكرون واحدهم جعل الموضوع دينيا لكي يبث حقده وكراهيته للسعوديين لكي يستعطف الناس والقراء من الجانب الديني ويحرم ويحلل بدون علم فقط بالتشبيه ونحن لن نقول للاجانب اخرجوا من ارضنا ولكن فقط نريد اخراج الغير نظاميين واما بالنسبه للعامل النظامي اهلا وسهلا والغير نظامي نقول له كفى وانا مستغرب حقيقه من هؤلاء المتخلفين الذين يتذمرون وبعضهم يشتم ايضا وهو غير نظامي وثانيا كان الدنيا والكره الارضيه لايوجد فيها غير السعوديه ليذهب الى اي مكان يريد لسنا مسؤلين عنه ولكن لنا الحق في ابعاد اي مخالف لان اساس الجريمه من الاجانب هم المتخلفين والذين يتسترون عليهم وهل هذا المتخلف يرضى بان تكون بلاده عرضه لهكذا عماله اجنبيه متخلفه وبعضهم مطلوب في قضايا امنيه وعليهم تعاميم هروب من الكفيل ولانعلم هل هم مثلا ينتمون الى احزاب وكيانات معاديه لبلدنا ام هم ارهابيين ام ماذا^^^^^^
اصلان خلاص ياحبيبي راحت ايام العز
راحت عليكم ..
(111) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)(111) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)
طيب بعد 2020 شو راح يصير خلاص راح تلتغا لما كيف
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه ليست مكوس (ضرائب) لإن المكوس يكون فرضها على دخل العامل وتسمى ضريبة الدخل ويتفاوت مبلغ الضريبة من شخص لاخر على حسب دخل الفرد وإللتزاماته المادية الواجبة عليه تجاه من يعولهم والمكوس التي تؤخذ من الناس بالاكراه محرمة في الدين الإسلامي على المسلم وعلى غير المسلم .
أما هذه التي تجببها الحكومة السعودية وتسمى رسوم فهي في الحقيقة جزية يفرضها الحاكم المسلم في البلاد الإسلامية على غير المسلمين بدلا عن الزكاة التي يدفعها إليه الرعية من المسلمين .
لذلك فإن الجزية محرم أخذها من المسلم وإن اختلفت التسمية لأن المسلم عليه واجب دفع الزكاة تعبدا وهي ركن من اركان الإسلام الخمسة وهذا سبب عدم فرضها على غير المسلم حتى لا يحسب ذلك أنه إجبار غير المسلم على التعبد على غير دينه
ولايصح أن تكره المسلمين على دفع أموالهم كجزية وعلى غير ما شرعه الله في كتابه وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر أكل لإموال الناس بالباطل . والله أعلم
إنا لله وإنا إليه راجعون .
نفسى اعرف ايه هو فضل السعوديه وخيرهاعلى الوافد
يعنى الوافد قاعد فى السعوديه مش بيشتغل وبايخد فلوس
ولا مثلا السعوديه بتعطى الوافد حقه دا الوافد بيشتغل طول اليوم مابياخد ثلث المواطن السعودى
اتقوا الله كفايه ظلم
قال ص من ضيق علم مسلم ضيق الاه عليه في قبره اللهم أنتم من الظالمين هذه مكوساًمحو شرعا عليهم الغائها والتقليل من صفقات السلاح وانتهاج سياسة مقبولة بدلا من التعالي والغطرسة بطاقاتهم المحلية مفتعله ولن تحل لان السعودي يريد وضيفة مدير وراتب خيالي وإذ توضفًياتي متئخر ويروح قبل نهاية الدوام ومن خرج نهائي من المقيمين يتم استقدام بديلا له لهذا قانون المكوس مجرد جمع أموال محرمة شرعا ولا علاقة اها لتشغيل السعوديين كما يزعمون
سلمت امري إلى الله😢
احنا وثيقة سفر مصري معنا وين نروح مافي بلد يارب يرافو بحالنا يا الله
:( الله المستعان
انا يمني مولود بالسعودية وعمري الآن35 ولدي 7 ابناء وبلدي منكوبة والعمل متوقف ولا أعلم ماذا أفعل ! … الله يفرجها
الله يفرجها عليك وعلى الجميع بالتوفيق
ادفع وإلا ارجع بلدك
روح بلادك طفشتونا
أماني محمد رمضان عيسى الرقم الجلوس158193
!!
متى ادفع الرسوم
قبل تجديد الإقامة أو تأشيرة الخروج والعودة