رسوم الزيارة العائلية 2019 لأول مرة فى السعودية وشروط تقديم طلب زيارة عائلية 1440

قامت الحكومة السعودية فى الآونة الأخيرة برفع أسعار تأشيرة الزيارة العائلية، وتعد رسوم الزيارة فى السعودية خطوة أساسية تهدف للنهوض بالمملكة فى جميع النواحى الإقتصادية والإجتماعية، وتهدف ايضاً للتغيير الذى من شأنه تحقيق خطة 2030، ويتم فرض هذه الرسوم على جميع المجالات المختلفة، لزيادة موارد الدولة، وتختلف رسوم الزيارة العائلية بإختلاف المدة التى يقضيها الزائر داخل المملكة، وسوف نشرح لكم فى هذه المقالة كافة الرسوم التى يتم دفعها حسب مدة الزيارة التى يقضيها الزائر:

رسوم الزيارة العائلية لمدة 14 يوم أو 30 يوم أو 90 يوم، تصل قيمتها إلى 2 ألف ريال سعودى.

رسوم الزيارة العائلية لمدة 6 أشهر، تصل قيمتها إلى 3 آلاف ريال سعودى لكل تأشيرة.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عام كامل، تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال سعودى لكل تأشيرة.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين، تصل قيمتها إلى 8 آلاف ريال سعودى لكل تأشيرة.

من الممكن أن تزداد مصاريف الزيارة لأول مرة من 150 إلى 200 ريال سعودى، وذلك حسب البنوك التى يتعامل معها المقيمين داخل المملكة.

رسوم التأشيرة السعودية للحجاج والمعتمرين

الأشخاص الذين قاموا بزيارة المملكة العربية السعودية لأول مرة من أجل تأدية الحج و العمرة لا يطالبون بدفع رسوم، بينما الأشخاص الذين سبق لهم تأدية الحج والعمرة يُطلب منهم دفع بعض الرسوم، والتى تصل قيمتها إلى 2000 ريال سعودى لكل تأشيرة.

رسوم المرور إلى أراضى المملكة العربية السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتحديد رسوم من أجل العبور إلى أراضيها من قبل الوافدين إليها، وتتراوح قيمة تلك الرسوم من 300 إلى 320 ريال سعودى.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية 1440

أولا قم بدخول موقع وزارة الخارجية الإالكترونى، ثم الإنتقال لمنصة خدمة التأشيرات من خلال الرابط الرسمى.

فى البداية عليك الموافقة على التعهد بكتابة البيانات الصحية، حتى تنتقل إلى بند البيانات الشخصية.

رقم الإقامة الخاصة بك، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها.

رقم تأشيرة دخول المملكة.

ثم كتابة بيانات الطلب والتى تتكون من:

إسم وجنسية وتاريخ ميلاد صاحب الطلب.

عنوان ومهنة صاحب الطلب.

البريد الإلكترونى لصاحب الطلب.

اسم جهة العمل.

كتابة رقم الإقامة.

الهدف من زيارة المملكة.

المدة التى سوف تقضيها العائلة داخل المملكة، والمدة التى توافق تاريخ صدور التأشيرة من السفارة.

إختيار عدد مرات الدخول للملكة، مع العلم أن الرسوم تختلف بإختلاف عدد المرات التى يتم إختيارها.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة من السعودية

تتغير أسعار تأشيرة الخروج والعودة بتغيير المدة المحدد للسفر، وذلك حسب مايلى:

سعر تأشير الخروج والعودة لمدة 60 يوم تقدر قيمتها 200 ريال سعودى.

سعر تأشير الخروج والعودة لمدة 6 أشهر تقدر قيمتها 600 ريال سعودى.

سعر تأشير الخروج والعودة المتعددة لمدة تصل إلى 3 أشهر تقدر قيمتها إلى 500 ريال سعودى، وعند الرغبة فى زيادة المدة على المسافر دفع 200 ريال سعودى لكل شهر.

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