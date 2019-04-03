خطوات الحصول على رخصة قيادة في السعودية بجميع أنواعها وإجراءات تجديد الرخصة

في الفترة الأخيرة أصدرت المملكة العربية السعودية بعض القوانين واللوائح الخاصة بإصدار إقامة داخل المملكة وذلك من الأمور التي تتعلق بكل أفراد الشركات والمؤسسات السعودية الراغبين في الإقامة داخل المملكة ووفرت بذلك الحكومة السعودية بعض الإجراءات الواضحة للجميع حول ما ينبغي فعلة للحصول على إقامة ولك في هذا المقال كل ما يخص إصدار إقامة سعودية للوافدين داخل المملكة أو الراغبين في الإقامة حيث أن المملكة في الفترة الأخيرة حدثت جميع إجراءاتها الخاصة بدخول العمال وأصحاب المهن والوظائف ولك في موقعنا كل ما ترغب معرفته عن ذلك بالتفصيل.

خطوات الحصول على رخصة قيادة في السعودية

يمكنك تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك والتي تتبع للمؤسسة وفيها طلب للحصول على رخصة لأول مره داخل المملكة وذلك يتم التوقيع عليها من خلال صاحب الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها .

يطلب منك في المرحلة التالية جواز السفر الخاص بالوافد المراد استخراج إقامة له بشرط أن يكون الجواز ساري المفعول.

يجب عليك إحضار صور شخصية ما لا يقل عن صورتين الأولى ملونة والثانية شمسية وتكون الصورة واضحه الملامح وجديده تعكس أخر تغيير في شكلك ولابد أن تكون بمقاس 4*6

كما يقود صاحب الإقامة بتسديد مبلغ مالي خمسمائة ريال سعودي وهذا المبلغ يعد رسم رمزي يقدمه للجوازات كل عام عندما يقوم بتجديدها وهناك طرق عديدة للدفع والتسديد يتفق عليها أثناء الاستخراج لأول مرة.

وهناك رسوم رمزية تسمى ( رسوم موارد بشرية ) تتراوح ما بين مئة أو مئة وخمسون ريال تقريباً.

الخطوة التالية تتمثل في تسديد رسوم رخصة العمل على حسب مدة السنوات التي يرغب فيها .

يطلب منك تقرير طبي من أحد المستشفيات السعودية أو مراكز طبيه معتمده ويتم إرساله بشكل إلكتروني أو تقديمه بشكل ورقي للمؤسسة.

ويتم تسجيلك من خلال البصمة.

ويذكر أن المهندسين الوافدين داخل المملكة العربية السعودية يتم حصولهم على تصريح إقامة من الهيئة السعودية للمهندسين في المملكة العربية السعودية بالإضافة لهيئة الأطباء الذين يحصلون على نفس التصريح ولكن من الهيئات الطبية الخاصة بهم داخل المملكة وهذا التصريح يعد شرطاً أساسياً لقبول إصدار أو تجديد إقامات الوافدين.

كيف يمكنك الحصول على رخصة عامل جديده:

يدخل المملكة العربية السعودية بشكل سنوي الكثير والكثير من الأشخاص والجنسيات الوافدين للالتحاق بسوق العمل السعودي ولم يكن الأمر ارتجالياً بل هناك مجموعة من الإجراءات على جميع الوافدين والراغبين في إصدار رخصة عامل للعمل داخل المملكة العربية السعودية بإتباع الإجراءات التالية:

تقوم المؤسسة التي يتبع لها العامل باستخراج ما يسمى كارت عامل يتم من خلال مكاتب العمل وتحديثات البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل داخل المملكة التعامل مع استخراج الرخصة وهذا أمر في غاية السهولة حيث أن استخراج الرخصة السعودية للعاملين مرتبط بشكل مباشر مع الإدارة العامة للجوازات السعودية.

وكالعادة للاطمئنان على سلامة الوافدين والصحة الجسدية لهم يتم عمل فحص طبي واستخراج شهادة طبية محدده له ويتم تقديمها بشكل ورقي أو إلكتروني حسب سير الإجراءات.

التأمين الصحي من أهم الأشياء التي يركز عليها العاملين وهي مبلغ مالي يدفعه كل عام ليتم التأمين عليه صحياً وعلى سلامته من قبل المؤسسة التي يعمل بها.

يتم تقديم استمارة الجوازات والتي تطلب صورتين لاستخراج إقامة للعاملين وفي الوقت الحالي أصبحت البصمة في المطار هي الأجراء الأسهل والأسرع.

يتم ضم صورة من جواز السفر الخاص بالعامل مع جميع الأوراق الرسمية ودفع الرسوم المخصصة والتي أتفق عليها بشكل رسمي من خلال أحد البنوك المعتمدة لهذه الأمور.

والخطوة الأخيرة تتمثل في الذهاب للجوازات لاستخراج رخصة العمل أو كارت الإقامة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات السابقة.

هناك وافدين للملكة العربية السعودية راغبين في استخراج رخصة إقامة داخل المملكة ولهم مجموعة من الإجراءات التي تختلف بعض الشي عن إجراءات رخصة العمل وتتمثل في الأتي:

لابد أن يقوم الفرد الراغب في استخراج رخصة إقامة داخل المملكة العربية السعودية أن يستخرج ويصدر رخصة عمل بشكل إلكتروني من خلال حساب الشركة الرسمي والاستناد لوزارة العمل داخل المملكة.

يتم طلب مبلغ مالي معين يدفعه المواطن أو العميل بشكل إلكتروني عن طريق حساب الشركة أو المؤسسة التابع لها وذلك يكون من خلال حسابات إلكترونية خاصة لذلك وخدمات الدفع الألي.

والدخول لحساب الشركة وموقع البنك الخاص بها والتسديد خاصة إذا كانت الرسوم خاصة بالإقامة ومن خلال هذه الخطوة تبدأ في تحضير كافة أوراقك المتمثلة في الأتي:

هناك نموذج يسمى نموذج إصدار الإقامة يتم وضع صورتك الشخصية فيه بمقاس 4*6 كما سبق الذكر ويتم ختم هذه الاستمارة من قبل الشركة في المكان المخصص لذلك وهذا يكون أول مستند رسمي يعتد به داخل ملفك.

يتم وضع صورة لجواز سفرك داخل الملف.

تصوير الفيزا الخاص بك ووضعها.

صورة من بيان ( وصل) تسديد الرسوم الخاصة برخصة العمل.

صورة من بيان تسديد الرسوم الخاصة بالإقامة.

أضافه التقرير الطبي كالعادة داخل ملفك وهذا لابد أن يكون مستخرج من أحد المؤسسات الطبية داخل المملكة العربية السعودية ومعتمد لجميع الفحوصات الطبية التي طلبت منه.

وضع التأمين الطبي من أي شركة تأمينات داخل المملكة.

صورة شخصية للكفيل التابع له مع صورة جواز السفر الخاصة به.

وضع صور للسجل التجاري الخاص بالمؤسسة التابع لها.

بالإضافة لكل ما سبق يتم استخراج إقامة للمولود الذي ولد داخل المملكة العربية السعودية وهناك أكثر من حاله ووضع لاستخراجها:

أولاَ: إذا كان المولود من سكان الرياض فلابد أن يتم حجز موعد أولاً ويتم تجهيز كافة الأوراق التالية:

الاستمارة الخاصة بإضافة تابع يتم ملئها والتأكيد على وجود ختم الكفيل فيها في المكان المخصص لذلك.

تجهيز صورة من شهادة الميلاد للطفل وصورة الأصل.

صورة لإقامة الأب داخل المملكة كما ينبغي توفير صورة جواز الأب والأم داخل الملف أيضاً.

يتم تسديد جميع الرسوم المتفق عليها ويتم طلب جواز للمولود وهذه أخر مرحله.

وهناك خطوات رسمية أخرى يتم إتباعها للحصول على رخصة للزوجة والأولاد لصلاحية إقامتهم داخل المملكة العربية السعودية :

كالعادة لابد من تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية والتي تتمثل في ملف يحتوي على:

جوازات السفر الخاصة بالزوجة والأولاد يتم تجهيزهم بشكل رسمي وصور منهم أيضاً.

صور من رخصة إقامة الأب.

صورة للكشف الطبي للزوجه وهذا من الأمور الضرورية جداً التي لا يمكن إغفالها.

التأكيد على وجود شهادة تطعيمات خاصة بطفلك أو أطفالك.

وهناك تسمى استمارة الاستقدام يتم ملئها كاملة وهذا يكون بشكل إلكتروني وتحميلها يكون من على موقع الجوازات الرسمية الخاصة بالمملكة وتكون على هيئة ملفات وورد يتم تعبئتها ورفعها.

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