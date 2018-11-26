أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، عن الطريقة الصحية لعملية التسجيل عبر موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة لأول مرة، وقالت الوزارة أنه خلال هذه المرحلة يتم التدقيق والتحقق من صحة البيانات التي يتم تسجيلها ووضعها من خلال المتقدمين والمتقدمات، والتحقق من الدرجة العلمية التي يتم إرفاقها، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بشرح طريقة التسجيل لأول مرة في الخدمة المدنية عبر موقع جدارة.

رابط وطريقة التسجيل في موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة

الدخول على موقع جدارة تسجيل جديد. تسجيل رقم الهوية الوطنية في الخانات المخصصة والمكونة من عشر خانات دون فواصل. القيام بتسجيل تاريخ الميلاد ( حسب التقويم الهجري ). القيام بإضافة الصورة الرمزية المكونة من ستة أرقام. القيام بالضغط على أيقونة استمرار أسفل الصفحة لمتابعة عملية التسجيل، والتي تستمر بعض الوقت للتحقق من البيانات والمعلومات. بعد ذلك سوف يتم استعراض البيانات الشخصية. قيام المتقدمين والمتقدمات من التأكد من صحة البيانات الشخصية، التي تظهر في قاعدة البيانات، وعند عدم ظهور هذه البيانات، أوعدم مطابقتها للبيانات الشخصية، الـتأكد أن رقم الهوية الوطنية صحيح، وفي حالة عدم صحته، الدخول مرة أخري وتسجيل الرقم الصحيح، أوالاستعانة بأيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم. قيام المتقدمين والمتقدمات بتسجيل الحالة الصحية وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت، وتحديد وسيلة اتصال يمكن من خلالها قيام وزارة الخدمة المدنية التواصل معهم، والبريد الإلكتروني للمتقدمين من أهم وسائل التواصل مع الوزارة، ويرتبط ارتباطاً كلياً بعملية التوظيف، أو الحصول على كلمة السر عند نسيانها.

تسجيل معلومات العمل على موقع جدارة

المقصود من هذه العملية هو معرفة الجهة التي يعمل بها المتقدمين والمتقدمات، سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويتم اختيار كلمة نعم أو لا، وفي حالة اختيار كلمة نعم يتم إضافة البيانات المطلوبة.

طريقة تسجيل الشهادة العلمية في الخدمة المدنية عبر موقع جدارة

تحديد الشهادة العلمية الحاصل عليها المتقدم أو المتقدمة. تحديد الجهات العلمية التي حصل منها على الشهادة. تحديد نظام الدراسة الذي حصل من خلاله على الشهادة ( انتظام – انتساب – تعليم عن بعد ). تحديد التخصص كما هو مدون بالشهادة. تحديد الدرجة العلمية ( تربوية – غير تربوية – دبلوم عام في التربية – أو غير تربوية ). تسجيل سنة التخرج، تاريخ اعتماد الشهادة العلمية باليوم والشهر والسنة، والذي يؤدي عدم اكتماله إلى نقصان وعدم اكتمال عملية التقديم.

تنظيمات قامت وزارة الخدمة المدنية بوضعها خلال مرحلة التدقيق والتحقيق