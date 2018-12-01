رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية فقط : موقع نظام نور التعليمي Edu Wave للاستعلام عن جميع نتائج المرحلة الابتدائية

رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية والذي يبدأ البحث عليه بكثرة بعد انتهاء طلاب المرحلة الابتدائية بالمملكة، في جميع المراحل، من أعمال الامتحانات في 15 مايو 2018، للعام الدراسي 1338-1439، والذي يتم الاستعلام عن النتائج من خلاله، وهو نظام تعليمي استحدثته المملكة في السنوات الأخيرة بهدف التيسير على الطالب، ضمان الدقة والسرية في النتائج، تقليل التكدس في التعرف على نتائج الطلاب، وقد كان التعرف فيما مضى بالهوية ورمز التحقق، وقامت وزارة التربية والتعليم، منذ شهور قليلة، بتحديث طريقة الاستعلام بالهوية فقط، لمزيد من التيسير على الطالب بالدخول عبر الموقع الإلكتروني، تابع معنا طريقة الدخول على رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية، وتابع أيضا عرض خدمات موقع نور والتي يستفيد منها كل من الطالب وولي الأمر والمعلم على حد سواء.

ويقوم الموقع التعليمي نور بالتيسير على الطالب وضمان خصوصيته في الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية، ونتائج منتصف ونهاية العام، ويتم التعرف في الوقت الحالي على جميع النتائج برقم الهوية فقط ، وقد انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية في جميع المدارس الحكومية السعودية، ويبدأ التصحيح فور الانتهاء من أداء كل مادة، وقد أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء، وبذلك يتوقع العديد من المحللين انتظار ظهور النتائج في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات.

رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية

من أحدث طرق التعرف على نتائج الطلاب والتسجيل الإلكتروني للمستجدين وتقديم طلبات النقل الخارجي للطالب، والاستعلام عن حركة تنقلات المعلمين فيما بين المدارس، يقوم الرابط التعليمي الجديد والمتميز بعمل كل تلك الخدمات، ويستطيع استيعاب العدد الأكبر من الطلبات بسهولة ودقة متناهية، مما يحقق الهدف الأساس منه.

للتمكن من الدخول على رابط نور التعليمي للاستعلام عن النتائج اضغط هنا.

موقع نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية

وينتظر الطالب السعودي فور انتهاء امتحان آخر مادة له بالمدرسة موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الابتدائية، ويقدم لكم موقعنا تحديث يومي لآخر أخبار أعمال التصحيح وموعد الانتهاء منه تمهيدا لظهور النتائج.

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