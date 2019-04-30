رابط نظام نور NOOR للخدمات التعليمية/ إستعلم عن النتائج برقم السجل المدني أو حساب ولي الأمر عبر نظام نور

نحن اليوم معكم نقدم لكم كل جديد ومميز، حيث نعرض عليكم الرابط الخاص بموقع نور التعليمي، للتسهيل علي طلابنا الأعزاء وأولياء الأمور التعرف علي نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل “الإبتدائية،المتوسط، الثانوي”، حيث يترقب اليوم إعلان النتائج عبر نظام نور، بعد توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بسرعة الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ورفعها علي موقع نظام نور التعليمي أول بأول.

موقع نور الجديد

ونظراً للضغط الكبير علي نظام نور لما يقدمه من خدمات متنوعة، سواء تسجيل رياض الأطفال أو الطلاب الجدد، وكذالك خدمات اامعلمين، بالإضافة للإستعلام عن درجات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، فقد قام النظام بتوفير طريقة سهلة وبسيطة للدخول عبر الموقع التالي من هنا والإستعلام عن النتائج أول بأول.

إشعار درجات الفصل عبر نظام نور

قد إستحدث النظام طريقة للإستعلام عن درجات الفصل الدراسي، بالدخول علي نظام نور لإشعار درجات الفصل عبر رقم الهوية للطالب وبدون رقم سري، ومعرفة الدرجات أول بأول لكل مادة بعد رصدها ورفعها علي النظام، ويتم الدخول عبر الرابط التالي من هنا

الإستعلام برقم السجل المدني ورقم الهوية عن النتائج

يتم الإستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني برقم السجل المدني ورقم الهوية بالدخول عبر الرابط التالي من هنا

ويشهد النظام ضغط كبير عليه بسبب كثرة البحث عن النتائج، فإذا كان النظام معطل عليك بالعودة مرة أخري والدخول للإستعلام عن النتائج مرة أخري.

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