 التخطي إلى المحتوى

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1441 روضات الأطفال الحكومية عبر نظام نور الرسمي ien edu sa نموذج الكشف “الفحص” الطبي موقع نور التعليمي Edu Wave

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

رابط نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالهوية وطرق إدخال الغياب في نظام نور وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للفصل الدراسي الأول والذي يبدأ البحث عليه بكثرة بعد إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور والذي يتم الاستعلام عن النتائج من خلاله، وهو نظام تعليمي استحدثته المملكة في السنوات الأخيرة بهدف التيسير على الطالب، ضمان الدقة والسرية في النتائج، تقليل التكدس في التعرف على نتائج الطلاب، وقد كان التعرف فيما مضى بالهوية ورمز التحقق، وقامت وزارة التربية والتعليم، منذ شهور قليلة، بتحديث طريقة الاستعلام بالهوية فقط، لمزيد من التيسير على الطالب بالدخول عبر الموقع الإلكتروني، تابع معنا طريقة الدخول على رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية، وتابع أيضا عرض خدمات موقع نور والتي يستفيد منها كل من الطالب وولي الأمر والمعلم على حد سواء.

نموذج الكشف الطبي نظام نور

اضغط على الرابط التالي لتحميل استمارة الفحص الطبي الخاص بنظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية. وقم بطابعة استمارة الكشف الطبي من نظام نور 2019

استمارة الفحص الطبي المبدئي

طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

تنبيه: يرجى تسجيل تاريخ ميلاد وسجل مدني صحيحين للطفل .. في حالة الخطأ سيتم رفض الطلب وأي تسجيل قبل موعد بدء التسجيل، للتسجيل اضغط على الصورة التالية لتتمكن من تقديم طلب تسجيل طفل في الروضات الحكومية

طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال
طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

الجدول الزمني لتسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

ميعاد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
ميعاد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

شروط التسجيل للطلاب الجُدد للصف الأول الابتدائي “نظام نور”

شروط التسجيل للطلاب الجُدد للصف الأول الابتدائي "نظام نور"
شروط التسجيل للطلاب الجُدد للصف الأول الابتدائي “نظام نور”

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية واسم المستخدم وكلمة السر

ويقوم الموقع التعليمي نور بالتيسير على الطالب وضمان خصوصيته في الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية، ونتائج منتصف ونهاية العام، ويتم التعرف في الوقت الحالي على جميع النتائج برقم الهوية فقط ، وقد انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية في جميع المدارس الحكومية السعودية، ويبدأ التصحيح فور الانتهاء من أداء كل مادة، وقد أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء، وبذلك يتوقع العديد من المحللين انتظار ظهور النتائج في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات.

رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية
رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية

رابط نور لنتائج المرحلة الابتدائية بالهوية

من أحدث طرق التعرف على نتائج الطلاب والتسجيل الإلكتروني للمستجدين وتقديم طلبات النقل الخارجي للطالب، والاستعلام عن حركة تنقلات المعلمين فيما بين المدارس، يقوم الرابط التعليمي الجديد والمتميز بعمل كل تلك الخدمات، ويستطيع استيعاب العدد الأكبر من الطلبات بسهولة ودقة متناهية، مما يحقق الهدف الأساس منه.

موقع نور لنتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة بالهوية

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

 

وينتظر الطالب السعودي فور انتهاء امتحان آخر مادة له بالمدرسة موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الابتدائية، ويقدم لكم موقعنا تحديث يومي لآخر أخبار أعمال التصحيح وموعد الانتهاء منه تمهيدا لظهور النتائج.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

حساب المواطن
المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي
موعد صرف الرواتب السعودية بالهجري والميلادي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
موعد تنزيل الدفعة حساب المواطنموعد صرف المساعدات المقطوعة موعد صرف الرواتب السعوديةالاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

نتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمينتيجة الابتدائية .. الإعدادية الأزهرية 2019 l نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي
تردد قناة سنا وجميع قنوات الأطفالقناة ميكي ومودى وكوكي وبيبيجميع ترددات قنوات الأطفال بيبىقنوات أفلام الكارتون وأغاني الأطفال

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.