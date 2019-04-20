موقع نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1440 هـ مازال مستمراً في استقبال عمليات التسجيل للطلاب المستجدين من قبل أولياء الأمور على مستوى مدن ومحافظات المملكة، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية كانت قد أصدرت قراراً في وقت لاحق يفيد عن فتح باب نظام نور لاستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني لكافة الطلاب المستجدين للسف الأول ورياض الأول الراغبين في الالتحاق في المنظومة التعليمية للعام الدراسي 1440هـ – 2019 م، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نستعرض معاً كيفية التسجيل والشروط المطلوبة ورابط تسجيل الطلاب المستجدين عبر رابط نظام نور التعليمي.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر رابط نظام نور

وفقاً لما جاء في تعميم وزارة التعليم،، فقد حددت الوزارة حزمة من الشروط والتي يجب أن تتوافر قبل الشروع في الدخول إلى رابط نور التعليمي وتسجيل الطلاب المستجدين للالتحاق بالعام الدراسي المقبل 1939/1440، وقد تمثلت تلك الشروط فيما يلي:

بالنسبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي

حددت التعليم السعودي أن الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي يكون للأطفال الذين أتموا 6 سنوات مع موعد بداية العام الدراسي المقبل 1440/1440.

الأطفال الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات ب 90 يوماً مع بداية العام الدراسي الجديد.

الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 سنوات ب 180 يوما كحد أقصى مشروطاً، بأن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير المنصوص عليها حيال هذا الأمر.

معايير يجب توافرها لتسجيل الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 سنوات ب180 يوماً

أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من إحدى روضات الأطفال المعتمدة رسمياً بالتحاقه بها لفترة عام دراسي كامل.

توفر الاستمارة النمائية للطفل.

وجود توصية معتمدة من معلمة الروضة التي كان ملتحقاً بها تفيد بقدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وهذا الشرط يخص الفئة العمرية التي يكون تاريخ ميلادها1434/3/25، أو الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ب180 يوماً كحد أعلى أي الأطفال الذين تم ولادتهم بداية من 1434/3/36: 1434/6/27.

يمكنك الدخول إلى رابط نور التعليمي، من خلال الحساب الذي تملكه مسبقا عبر رابط نور، وذلك بكتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور السرية الخاصة بك.

حيث إنه تسجيل طلاب وطالبات في نظام نور بالصف الأول الابتدائي ليست من الأمور الصعبة، حيث أن الأمر سهل وبسيط للغاية، فقط قم بإتباع الخطوات التالية: يجب الدخول أولاً إلى نظام نور وذلك بالضغط هنا

فحال إذا لم تكن لديك حساب ولي أمر على نظام نور ، فيجب عليك أن تقوم بعمل تسجيل دخول.

، فيجب عليك أن تقوم بعمل تسجيل دخول. وعقب الدخول إلى صفحة “ولي الأمر” قم باختيار أيقونة “تسجيل الأبناء” والتي ستجدها في القائمة على يمين المتصفح

ويلي ذلك الدخول إلى القسم الخاص بالتسجيل ثم ابتاع الخطوات المطلوبة مثل كتابة صلة القرابة للطالب وباقي المعلومات.

ومن ثم ابتع ما سيتم توضيحه عبر الفيديو التوضحي التالي:

خطوات تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

نتائج نظام نور1439 برقم الهوية الوطنية والسجل المدني

نتائج نظام نور برقم الهوية والسجل المدني لجميع المراحل التعليمية 1439 noor results

والجدير بالذكر، أن نظام نور يهدف بشكل رئيسي إلى الإسهام في رفع العبء على أولياء الأمور في تسهيل معرفة النتائج والعلامات الخاصة بأولادهم وبناتهم الطلاب والطالبات، فهو نظام تعليمي متكامل بجميع خدمات سواء للاستعلام عن النتائج أو متابعة الطلاب أو تسجيل الطلاب المستجدين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد.

تحديث:

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة تسجيل نظام نور لولي الأمر لأبنائه إلكترونياً، وذلك للالتحاق بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور المركزي بداية من اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019 الموافق 16 شعبان 1440 للأولياء لتسجيل أبنائهم السعوديين وغير السعودية من أم سعودية.

والجدير بالذكر، أن التسجيل يتم وفقاً للجدول الزمني المقرر من قبل الوزارة المعنية، والمتعلق ب “فترات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي”.

نظام نور تسجيل الطلاب الجدد – الصف الأول الابتدائي

الآن يمكن لجميع أولياء الأمور القيام بتسجيل أبنائهم من طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني بالضغط هنــــــــــــا.

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