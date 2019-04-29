رابط نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد يفعل رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية

نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد، تدور عمليات البحث الآن عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة للفصل الدراسي الأول 1440/1439، فقد انتهوا من فترة الامتحانات منذ فترة وهم الآن ينتظرون موعد ظهورها بفارغ الصبر، فقد وفرنا لكم عبر موقعنا رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية، مع خطوات الحصول عليها عبر موقع نظام نور الإلكتروني على شبكة الأنترنت.

نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية برفع جميع درجات الطلاب والطالبات على موقع نظام نور، حيث أنه يعتبر الموقع الوحيد الذي يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما تقوم دائماً الوزارة بتحديث الخدمات الإلكترونية عليها، وتقدم الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن نتائج الطلاب، وحركة نقل المعلمين والمعلمات، ومعرفة ولي الأمر التحصيلات الدراسية الخاصة بأبنائه، وتسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي.

لنوضح لكم الآن طريقة استخراج النتيجة بكل سهولة عبر موقع نظام نور الإلكتروني دون الحاجة إلي إدخال رقم سري فقط بواسطة رقم الهوية الوطنية، والجدير ذكره أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت بتفعيل رابط لاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية الثلاثة لتصبح متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

رابط وطريقة نظام نور 1440 برقم الهوية الجديد

قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” تبارك وزارة التعليم لأبنائها الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، ويمكنهم الاستعلام عن النتائج للمدارس التي أغلقت الرصد عبر نظام نور”، ويمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلال الدخول لرابط موقع نظام نور بدون رقم سري فقط برقم الهوية ورمز التحقق، وذلك عبر كتابة رقم الهوية الوطنية وكتابة رمز التحقق والضغط على ابحث، وستيم انتقالك لصفحة الاستعلام عن النتائج، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق.

تحديث: استعلم عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة من خلال رابط موقع نظام نور المرفق أعلاه ومن ثم إدخال رقم الهوية ورمز التحقق، نتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

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