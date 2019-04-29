رابط نظام نور 1440 للإستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة برقم الهوية

رابط نظام نور 1440 نقدمه لكم من خلال موقعنا، فى نجوم مصرية، وسوف نتحدث لكم عن التفاصيل الكاملة عن نظام موقع نور 1439 وماهو وماذا يهدف وكيف يتم الاستفادة منه، الذي هو عبارة عن خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم فى حكومة المملكة العربية السعودية، لجميع الطلبة والطالبات فى مختلف المراحل التعليمية، سواء كان المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية تسهل عليهم كثيرا معرفة نتائجهم فى الامتحانات.

وموقع نور هو خدمة تعليمية يتم تقديمها عبر الشبكة العنكبوتية فى السعودية، الانترنت، لتمكن الطلبة والطالبات من معرفة نتائجهم، يتمكن خلالها الطلاب من الدخول لمعرفة كل شىء عن أنشطتهم الدراسية، وعن نتائج الامتحانات الشهرية التي تتم،وامتحانات نصف العام، امتحانات آخر العام، ويضمن الموقع السرية الكاملة لمعلومات كل طالب مسجل، وذلك من خلال حصول أى طالب أو طالبة سيسجل اسمه فى موقع نور، على رقم سرى خاص به.

رابط نور لنتائج الطلاب

يختص رابط نور بمعرفة نتائج الطلاب فى جميع مراحل التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية و كذلك مسائل نقل طلاب المدارس من مكان لاخر، و نقل الاداريين، و نقل المدرسين،و جميع أمور العاملين بمجال التربية و التعليم بالسعودية.

اقرا ايضا رابط التسجيل فى نظام نور EduWave برقم الهوية

رابط نظام نور لعام 1440 هجريا

يمكن لأي طالب أو طالبة الدخول الى رابط نور من خلال هذا الموقع رابط نور ، فاذا كان لديك حساب سابق مسجل فى نظام نور، فيمكنك الدخول من خلال الرابط، وكتابة الاسم والرقم السرى ن ثم بعد ذلك الانتقال إلى الصفحة التالية، لتسجيل البيانات المطلوبة. ويمكن لجميع الطلاب سواء سعوديين أول غير سعوديين التسجيل فى نظام نور، تعليم عام وتحفيظ قرآن، أو مدارس دولية ولغات.

طريقة التسجيل فى موقع نور

عند الدخول الى الموقع يتم التسجيل للطلاب الجدد عن طريق ولى أمرهم وهو يتطلب رقم الهوية الوطنية

وندخل الاسم ونحفظه جيد لانه سيكون اسم الدخول الذى سنسجله فى كل مرة

و تسهيلا على الطلاب ومن خلال هذا الفيديو سنعرف الخطوات بالتفصيل للتسجيل فى نظام نور

نتمنى حظ سعيد لكل الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية.

الان يمكن لكل الطلبة والطالبات معرفة نتيجة المرحلة الابتدائية على نظام نور

هنا الموقع

الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

والتانى : الدخول برقم الهوي

https://noor.moe.gov.sa/Marksinquiry/StudentMark.aspx

رابط آخر برقم الهوية

https://noorresults.moe.gov.sa/…/SemesterNotification.aspx

للدخول للموقع الالكتروني الخاص برنامج نور :

https://noor.moe.sa

لكى يستطيع كل طالب استكمال ملفه للدخول إلى نظام نور يجب أن يقدم شهادة الميلاد الأصل وصورة منها، صورة شخصية للطالب،وأيضا كارت العائلة وصورة منه، ويقدم أيضا شهادة التطعيم و صورة منها، و ملف أخضر.

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