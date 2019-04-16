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رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجُدد أول ابتدائي .. إدخال الغياب الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط .. موقع نور المركزي ien.edu.sa

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والذي تم الإعلان عنه، وكذلك سنتناول بالشرح والتفصيل إدخال الغياب في نظام نور، كما سنتناول أيضا طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب رابط نظام نور وتسجيل المستجدين 1441 حيث يهتم أولياء الأمور في تلك الأيام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول بالمدارس السعودية مما يرفع البحث عن روابط رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستحداث نظام نور لتسجيل المستجدين لروضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويقوم أيضا النظام بتقديم خدمة التعرف على نتائج الطلاب في الاختبارات الشهرية وامتحانات منتصف ونهاية العام الدراسي.

وسنتابع معكم جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين بخصوص هذا الشأن، فتابع معنا عزيزي القارئ لتطلع على كل ما يستجد من أخبار وتصريحات، ونتمنى التوفيق للجميع.

يمكنك زيارة الرابط التالي للوصول الي الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي : noor.moe.gov.sa/Noor/login.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

 

الشروط الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد أول ابتدائي 1441

الشروط الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد أول ابتدائي 1441
الشروط الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد أول ابتدائي 1441

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440

  1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي يمكن للطالب التعرف على نتائج الامتحانات منه
  2. في حين ظهور النتائج ادخل على صفحة التسجيل في نظام نور الإلكتروني من هنا.
  3. قم بإدخال اسم الطالب، اسم المستخدم، ورقم الهوية ورمز التحقق، حيث يكون مكتوب بالحروف والأرقام في صفحة التسجيل.
  4. اضغط تسجيل الدخول.
  5. في حال وجود شكاوى للطالب ادخل على صفحة مشكلة نور

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط

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التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوعاليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأولالأحد22 ذي الحجة 14392 سبتمبر 2018
بداية اختبار الفصل الدراسي الأولالأحد9 جماد أول 144016 ديسمبر 2018
بداية إجازة منتصف العامالخميس20 جماد أول 144027 ديسمبر 2018
بداية الفصل الدراسي الثانيالأحد30 جماد أول 14406 يناير 2019
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثانيالأحد16 شعبان 144021 أبريل 2019
بداية إجازة نهاية العامالخميس27 شعبان 14402 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
  • عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
  • عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
  • بالتأكيد لكي تقوم بتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي في النظام المركزي نور، يلزمك كولي أمر أن تقوم بتسجيل حساب جديد علي النظام ومن ثم بعد ذلك تبدأ في تنفيذ عدد من الخطوات الأخري السريعة التي تنتهي في النهاية مع تسجيل ولدك أو ابنتك في النظام بشكل احترافي إن شاء الله.
  • ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقوم بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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