رابط نظام نور تسجيل الطلاب الجُدد أول ابتدائي .. إدخال الغياب الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم السجل المدني فقط .. موقع نور المركزي ien.edu.sa

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والذي تم الإعلان عنه، وكذلك سنتناول بالشرح والتفصيل إدخال الغياب في نظام نور، كما سنتناول أيضا طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب رابط نظام نور وتسجيل المستجدين 1441 حيث يهتم أولياء الأمور في تلك الأيام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول بالمدارس السعودية مما يرفع البحث عن روابط رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستحداث نظام نور لتسجيل المستجدين لروضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويقوم أيضا النظام بتقديم خدمة التعرف على نتائج الطلاب في الاختبارات الشهرية وامتحانات منتصف ونهاية العام الدراسي.
وسنتابع معكم جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين بخصوص هذا الشأن، فتابع معنا عزيزي القارئ لتطلع على كل ما يستجد من أخبار وتصريحات، ونتمنى التوفيق للجميع.
يمكنك زيارة الرابط التالي للوصول الي الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي : noor.moe.gov.sa/Noor/login.
موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
الشروط الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد أول ابتدائي 1441
شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور
الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط
طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي يمكن للطالب التعرف على نتائج الامتحانات منه
- في حين ظهور النتائج ادخل على صفحة التسجيل في نظام نور الإلكتروني من هنا.
- قم بإدخال اسم الطالب، اسم المستخدم، ورقم الهوية ورمز التحقق، حيث يكون مكتوب بالحروف والأرقام في صفحة التسجيل.
- اضغط تسجيل الدخول.
- في حال وجود شكاوى للطالب ادخل على صفحة مشكلة نور
يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.
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التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
- بالتأكيد لكي تقوم بتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي في النظام المركزي نور، يلزمك كولي أمر أن تقوم بتسجيل حساب جديد علي النظام ومن ثم بعد ذلك تبدأ في تنفيذ عدد من الخطوات الأخري السريعة التي تنتهي في النهاية مع تسجيل ولدك أو ابنتك في النظام بشكل احترافي إن شاء الله.
- ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقوم بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.
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