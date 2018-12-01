رابط نظام نور نتائج ابتدائي 1440 : تسجيل المستجدين .. الاستعلام عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية فقط

رابط نظام نور تسجيل المستجدين 1440 حيث يهتم أولياء الأمور في تلك الأيام بتقديم طلبات تسجيل أبنائهم لروضات الأطفال وأيضا للصف الأول الابتدائي بالمدارس السعودية مما يرفع البحث عن روابط رابط نظام نور تسجيل المستجدين 1440، وقامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية باستحداث نظام نور لتسجيل المستجدين لروضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويقوم أيضا النظام بتقديم خدمة التعرف على نتائج الطلاب في الاختبارات الشهرية وامتحانات منتصف ونهاية العام الدراسي.

وسنتابع معكم جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين بخصوص هذا الشأن، فتابع معنا عزيزي القارئ لتطلع على كل ما يستجد من أخبار وتصريحات، ونتمنى التوفيق للجميع.

يمكنك زيارة الرابط التالي للوصول الي الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي : noor.moe.gov.sa/Noor/login.

طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440 الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والذي يمكن للطالب التعرف على نتائج الامتحانات منه في حين ظهور النتائج ادخل على صفحة التسجيل في نظام نور الإلكتروني من هنا. قم بإدخال اسم الطالب، اسم المستخدم، ورقم الهوية ورمز التحقق، حيث يكون مكتوب بالحروف والأرقام في صفحة التسجيل. اضغط تسجيل الدخول. في حال وجود شكاوى للطالب ادخل على صفحة مشكلة نور

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

بالتأكيد لكي تقوم بتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي في النظام المركزي نور، يلزمك كولي أمر أن تقوم بتسجيل حساب جديد علي النظام ومن ثم بعد ذلك تبدأ في تنفيذ عدد من الخطوات الأخري السريعة التي تنتهي في النهاية مع تسجيل ولدك أو ابنتك في النظام بشكل احترافي إن شاء الله.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للطالب أو ولي أمره من خلال لوحة التحكم داخل نظام نور، يمكن له أن يقوم بفعل كل شئ يريده من خلال تلك اللوحة الخاصة به، ثم الانتقال إلى قسم إظهار النتائج أو التقارير لمعرفة شهادات الطلاب ورصد الدرجات.

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