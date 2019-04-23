رابط نظام نور المركزي لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية 1440 | نتائج الابتدائي إشعار درجات الفصل 1440 الفصل الدراسي الأول جميع الصفوف

رابط نظام نور المركزي لنتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1440 لنتائج الطلاب وذلك للمرحلة الابتدائية جميع الصفوف بداية من الصف الأول ألابتدائيي مرورا بالصف الثاني والثالث وحتى الصف الرابع والخامس وانتهاء بالصف السادس الابتدائي، بعدما بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعديد من طلاب المرحلة الابتدائية، بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تنتهي جميع الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الموافق 20 جماد أول والموافق 27 ديسمبر 2018 وهو موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي بالمملكة السعودية، فقد لاحظنا تزايد البحث عن النتائج من خلال موقع نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للتيرم الأول من العام الدراسي الحالي.

عزيزي طالب المرحلة الابتدائية، يجب أن تعرف أن هذا التقرير هو السبيل لكيفية معرفة نتائج الطلاب بسهولة ويسر، وذلك لمن يدخل نظام نور للمرة الأولى، فقد يجد البعض صعوبة في التعامل مع نظام نور لمعرفة النتائج الخاصة به، كذلك أولياء الأمور قد يجدون بعض الصعوبة في التعامل مع نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب، وعلى الأخص للذين يستخدمون موقع نظام نور للمرة الأولى.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

لذلك نحاول مساعدتكم في التعرف على طريفة الاستعلام عن نتائج الطلاب بأفضل الطرق وايسره، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة عن طريقة التعامل مع نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يمكن من خلال نظام نور التعرف على نتائج طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي لجميع الصفوف.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بالدخول أولا على موقع نور التعليمي، للتعرف على دخول رابط نظام نور التعليمي اضغط هنا. رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق وذلك دون الحاجة لرقم سري قم بإدخال رقم الهوية بالشكل الصحيح في المكان المخصص لها. لا يشترط إدخال رمز التحقق، المكتوب في لوحة الدخول. اضغط على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتائج الطالب لنهاية العام الدراسي المنصرم 1439-1440.

كي تتمكن من الحصول علي نتائج الاختبارات والامتحانات الخاصة بكم يجب إتباع الخطوات السابقة، حيث أنة من السهل الحصول على نتائج الطلاب من خلال إتباع الخطوات والنصائح السابق ذكرها التي تساعدكم في الحصول على نتائج أبناءكم سريعاً، لذلك يجب الإمعان في قراءة هذا التقرير بعناية فائقة، وذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر.

بمجرد أن تنتهي الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والتي تليها المرحلة الثانوية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، يسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات حتى نساعدكم في التعرف على نتائج أبنائكم، ونحن على أتم الاستعداد لمساعداتكم في التعرف على نتائج الامتحانات الخاصة بكم.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

عدد الأيام والأسابيع الدراسية للعام الدراسي الحالي



عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة لللفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد الأيام الدراسية خلال العام الدراسي الحالي 169 يوم

التقويم الدراسي كاملا حتى بداية العام القادم

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

التقويم الدراسي والاستعداد للعام الدراسي القادم

ويجب أن تعرف عزيزي الطالب والطالبة أن عملية رفع النتائج على نظام نور المركزي تتم من خلال المعلمة أو المعلم وهم المختصين برفع الدرجات علي نظام نور التعليمي، حيث يتم رفع درجات الطلاب لكل مادة دراسية بشكل دقيق، ويتم مراجعة ذلك جيدا حتى يأخذ كل طالب حقه، فعملية رفع الدرجات تتم بشكل يدوي لكل مادة دراسية، كما يحرص القائمين على رفع الدرجات على مراجعة ما يتم رفعة للتأكد من أن صحة الدرجات التي يتم رفعها لكل طالب وطالبة.

خطوات التسجيل الجديد في نظام نور الإلكتروني

الدخول إلى الرابط الرسمي “ نظام نور الإلكتروني “.

“. قم باختيار أيقونة ولي الأمر جديد.

ثم يعد ذلك قم بتسجيل جديد على نظام نور من خلال رقم السجل الخاص بولي الأمر.

ثم ضع رمز التحقق المقترح من النظام.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية في أي مكان بالمملكة الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية العام، وذلك من خلال الدخول المباشر لنظام نور المركزي الإلكتروني، فقط قم بملء جميع الخانات المطلوبة، ومن ثم الدخول إلى الصفحة الرئيسة ثم ادخل يمين الصفحة وعرض الدرجات، ورصدها.

وتأكد عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أننا نتابع معكم على مدار الساعة كل جديد يتعلق بنتائج الطلاب لهذا العام الدراسي، حيث أنه من خلال متابعة هذا التقرير والزيارة الدائمة له ستجدون كل جديد يتعلق بنتائج الطلاب عبر نظام نور، ويسعدنا استقبال التعليقات الخاصة بكم حتى نمكنكم من التعرف على نتائجكم بكل سهولة ويسر.

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ملحوظة

نحن هنا للإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة .. لا تردد في حال كنت طالب أو ولي أمر في ترك تعليق بأي استفسار يشغل بالكم، وكذلك إذا وجدتم صعوبة في التعامل مع نظام نور لنتائج الطلاب أو أي استفسار أخر، ونتمنى لكم النجاح والتفوق الدائم.

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