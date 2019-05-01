رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للعام الدراسي 1440 نهاية العام

رابط نظام نور للإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية نقدم لأعزائنا طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية جميع المراحل التعليمية” الإبتدائية والمتوسطة والثانوية” من خلال موقعنا كيفية الاستعلام عن نتائجهم الدراسية بعد الإنتهاء من إمتحانات نهاية العام الدراسي من خلال موقع نظام نور الذي يعتبر همزة الوصل بين جميع الطلاب ووزارة التربية والتعليم, ولم يقتصر دور الموقع بمعرفة النتائج فقط بل يمكن للمعلمين أيضا الاستعلام عن حركة النقل الداخلي و الخارجي لعام 1440, لذلك فهو يوفر الوقت والجهد وتسهيل إعلان درجات المواد بالكامل في جميع المواد الدراسية.

رابط نظام نور.

لمعرفة وصول الطلاب ودخولهم على موقع نور يكون من خلال رقم الهوية الوطنية للطالب، كما أن الموقع أطلق خدمة الاستعلام عن النتائج بدون رقم سري فقط بالهوية الوطنية ورمز التحقق الذي يوفره الموقع وذلك لجميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية حيث يوجد طريقتين لمعرفة التسجيل من أجل الدخول للموقع وهما الأولى/ بواسطة استخدام بيانات الطالب التي يتسلمها من المدرسة الخاصة به والتي تكون عبارة عن “اسم المستخدم” و”كلمة المرور”أما في حالة عدم تمكن الطالب لتلك البيانات يمكنه الذهاب الى مدرسته للحصول على البيانات الثانية/ يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى نظام نور برقم هويته ورمز التحقق وبدون رقم سري.

الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل بموقع نور.

أولا, يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول من خلال رابط نظام نور من هنا

ثانيا, يقوم بتسجيل الأسم والرقم السري ورمز التحقق

ثالثا, الضغط على كلمة البحث.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أكدت عند الإنتهاء من الإمتحانات ومن أعمال الرصد والتجميع ورفع النتائج ستقوم بالإعلان عن الموعد الأكيد لإعلان النتائج، موضحة أن جميع النتائج التعليمية سوف تظهر عبر بوابة نور التعليمية أو موقع نظام نور التعليمي، فقط وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب أو استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

التسجيل في نظام نور لطلبة الصف الأول الإبتدائي

ولمعرفة الطرق لتسجيل الطلاب المستجدين عن طريق نظام نور اتبع الخطوات التالية.

يجب أن يكون الطالب قد أتم الست سنوات عند بدء موعد التقديم للعام الدراسي

أو ممكن أن بكون أقل 90 يوما فقط من أجل القبول.

أن يكون للطالب شهادة صادرة من روضة أطفال تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي ويتم ذلك عن طريق انشاء حساب جديد

أو الدخول لحساب مستخدم مسجل مسبقا باستخدام رقم السر ورمز التحقق عبر رايط موقع النور

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