التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 استقبال طلبات النقل الجديدة .. عبر رابط نظام فارس الجديد

ولكل من يريد الدخول إلي نظام فارس ، فقد بات من السهل الدخول إلي البوابة الإلكترونية لنظام فارس ، يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة … رابط الدخول إلي موقع فارس من هــــنـــا

وزارة التعليم » نظام فارس – الخدمة الذاتية » الخدمات المتاحة

​​مرفق ملفات تدريبية يمكنك تنزيلها من الموقع تشرح كيفية التسجيل و العمل على نظام فارس – الخدمة الذاتية.

وفي حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو مشاكل قد تواجهك، فيمكنك التواصل مع مسؤولي الدعم الخاصين بإداراتك لمساعدتك

أو الاتصال على نظام تواصل من خلال الرقم 19996

أو بالدخول على موقع تواصل و تسجيل مشكلتك من خلال الرابط