التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 استقبال طلبات النقل الجديدة .. عبر رابط نظام فارس الجديد

التقديم بمؤهل البكالوريوس، بكالوريوس تربوي أو غير تربوي ودبلوم تربوي.
خطوات التحويل من الكادر الإداري للتعليمي في نظام فارس:
- الدخول للكادر الإداري الموجود في نظام فارس .
- ثم الدخول إلي الخدمة الذاتية للتوظيف.
- ثم القيام باختيار أيقونة طلب التحويل إلى الكادر التعليمي.
- ثم نقم بالنقر على زر “إضافة”، لان خلالها يوثق النظام تسجيل وتقديم طلب جديد.
- بعدها ستظهر قائمة فيها عدد من البيانات المطلوب الإقرار بصحتها، بعدها نقم باختيار موافق أو لا بعدها نضغط على “التالي”.
- نقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة من خلال ” إضافة مرفق ” .
- بعدها سيظهر الطلب في الشاشة الرئيسية لنظام فارس.
- يمكن معرفة حالة طلب المتقدم من خلال تلك الشاشة.
ولكل من يريد الدخول إلي نظام فارس ، فقد بات من السهل الدخول إلي البوابة الإلكترونية لنظام فارس ، يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة … رابط الدخول إلي موقع فارس من هــــنـــا
وزارة التعليم » نظام فارس – الخدمة الذاتية »
رابط نظام فارس الخدمة الذاتية طلبات واستعلامات الموظف
|الموظف
|طلبات
|طلبات الإجازات
|إبلاغ مباشرة بعد إجازة
|طلبات البدلات
|طلب قطع إجازة
|طلب تمديد إجازة
|طلب تعديل مدة إجازة
|طلب إلغاء إجازة
|طلب تعديل بداية إجازة
|طلب تقاعد
|استعلامات
|كشف الراتب
|البيانات الأساسية للموظف
|بيان السجل التاريخي للموظف
|بيان خارج الدوام
|بيان الانتدابات
|الطلبات المعلقة
رابط نظام فارس الخدمة الذاتية طلبات واستعلامات المدير
|المدير
|طلبات
|رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة
|طلب بدل لموظف
|إبلاغ غياب موظف
|استعلامات
|استعلام عن الموظفين
|استعلام عن طلبات الموظفين
التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية .. المساعدة والدعم
مرفق ملفات تدريبية يمكنك تنزيلها من الموقع تشرح كيفية التسجيل و العمل على نظام فارس – الخدمة الذاتية.
وفي حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو مشاكل قد تواجهك، فيمكنك التواصل مع مسؤولي الدعم الخاصين بإداراتك لمساعدتك
المستندات المطلوبة للتحويل من الكادر الإداري للتعليمي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية
- أصل شهادة المؤهل الدراسى مرفق معها صورة منها موثقة.
- صورة من الهوية الوطنية مع أصل الهوية.
- أصل الدبلوم التربوى وصورة منه إذا كان الطالب للتغير غير تربوى.
- صورة من إختبار القياس الخاص بالموظف.
- ملىء نموذج الإقرار والتعهد.
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ومن الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض قد دشن العديد من المشاريع التعليمية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
قامت وزارة التعليم بتوفير العديد من وسائل التواصل والحوار لسماع صوت المواطنين والاستفادة من وجهات نظرهم ومقترحاتهم، وتشكيل سياساتها واستراتيجياتها في سبيل الوصول لما فيه المصلحة العامة. كما قامت الوزارة بصياغة سياسة للمشاركة الإلكترونية في صناعة القرار، وذلك تمهيداً لمشاركة المواطنين وأهل المصلحة المباشرة في صياغة استراتيجياتها وأنظمتها المستقبلية.
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