رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 .. التسجيل وطلبات النقل الجديدة .. من خلال رابط نظام فارس الجديد

كل من يريد الدخول إلي نظام فارس ، فقد بات من السهل الدخول إلي البوابة الإلكترونية لنظام فارس ، يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة … رابط الدخول إلي موقع فارس من هــــنـــا

وزارة التعليم » نظام فارس – الخدمة الذاتية » الخدمات المتاحة

يتيح نظام فارس العديد من الاستعلامات منها ​كشف الراتب، ​البيانات الأساسية للموظف، ​بيان السجل التاريخي للموظف، ​بيان خارج الدوام، ​​بيان الانتدابات وغيرها. يذكر أنه في يوليو الماضي وقعت وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية اتفاقية لتبادل المعلومات من خلال ربط مشروع فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية. وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية في رفع جودة بيانات الوظائف والموظفين، بأساليب تقنية حديثة يعتمد عليها من ناحية الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات وعلى صناع القرار في اتخاذ قراراتهم الصحيحة وفي الوقت المناسب. ونصت الاتفاقية بين الوزارتين على ربط مشروع نظام فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية وتبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف.

​​مرفق ملفات تدريبية يمكنك تنزيلها من الموقع تشرح كيفية التسجيل و العمل على نظام فارس – الخدمة الذاتية.

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