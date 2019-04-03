رابط نتائج قياس 1440 – استعلام عن نتيجة اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات

وفرت المملكة العربية السعودية موقع يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية بشكل ميسر وسهل وذلك للدخول والتسجيل في امتحانات القدرات العامة للمعلمين والمعلمات داخل المملكة حيث أن المركز الوطني الخاص بموقع قياس أعلن بشكل رسمي عن الإعلان رسمياً عن نتائج قياس كفايات جميع المعلمين والمعلمات وذلك من خلال تسجيل الدخول برقم السجل المدني كما صرح أن اختبارات قياس الورقية هي الأخرى سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الرصد والتصحيح مباشرة بعد انتهاء الامتحانات بثلاثين يوماً.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الألية التكنولوجية الأولى المستخدمة في قطاع تعليمي حيث أن المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة دمجت أدوات التكنولوجيا في جميع المجالات لتقدم الخدمة بشكل أسهل و أسرع ويفيد جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولكم في موقعنا نهتم بنشر كل ما يخص تطورات التعليم السعودي وأحدث النظم المستخدمة فيه الآن ولك في هذا المقال مجموعة من روابط رسمية تتيح لك استعلام نتائج قياس الرسمي.

رابط استعلام نتائج قياس الرسمي

للدخول المباشر على.. رابط الاستعلام المباشر عن نتائج قياس

المركز الوطني للقياس مكن المستخدمين من الإطلاع على نتائجهم فور الإعلان عنها ورفعها على الموقع بشكل رسمي كما أمن صلاحيات الدخول حيث أنها متاحة لجميع المعلمين المعلمات ولكن بإدخال بعض البيانات السرية التي تضمن لهم حماية وأمن معلوماتهم مثل رقم السجل المدني للمعلم أو المعلمة الراغبين في معرفة النتائج الخاصة بامتحاناتهم وكأي نظام إلكتروني يسمح لك بإدخال وتخصيص كلمة مرور يمكن من خلالها زيادة الأمان والحماية لحسابك وعليك بتذكرها جيداً حيث أن النظام أتاح للمستخدمين إمكانية استرداده في حالة نسيان كلمة المرور التي سبق الدخول بها وذلك بالرقم الخاص بالسجل المدني حيث أنه نظام متقن يعمل وفق للوائح وتعليمات واضحة يمكن من خلالها الاستعلام والبحث والتسجيل بكل سهولة.

خدمات نظام قياس الإلكتروني:

يوفر نظام قياس الإلكتروني الكثير من الخدمات والعروض الأخرى التي يمكنك استغلالها والتعامل معها مباشرة عند دخولك النظام وذلك من خلال إنشاء حساب جديد أو التسجيل في الاختبارات المفتوحة على النظام ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يعمل كمنظومة تعليمية متكاملة بالإضافة لأنه يوفر لك الخدمات وصلاحيات معينه فلابد من سداد مبلغ مالي أو رسوم مالية خاصة به.

والتواصل مع الدعم الفني في حالة عدم معرفة خط السير الصحيح حيث أن الدعم الفني الخاص بالنظام وفر لك رقم خاص للتواصل معه وتيسير جميع الخدمات بمكالمة هاتفية يصلح من خلالها الأخطاء التي واجهتك في التعامل مع النظام حيث أن جميع تلك الصلاحيات سبق ذكرها في التكنولوجيات المستخدمة في التعليم السعودي والمصالح الحكومية والخدمية الأخرى التي عملت على دمج التكنولوجيا في خدماتها.

ومن خلال موقعنا الرسمي ننشر لك كل ما يخص المركز الوطني للقياس حيث أن الرابط الرسمي للمركز يتيح لك دخول سهل وسريع عليه ومعرفة كل ما تريد سواء في استغلال الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها أو تأدية الامتحانات أو متابعة الإعلان عن النتائج فور ظهورها.

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامه من خلال رقم الهوية:

يمكنك الآن الدخول على موقع قياس للقدرات العامة ومعرفة نتائجك بإستخدام رقم الهوية الخاص بك أو بعض البيانات الشخصية التي سبق لك وسجلت دخولك بها مثل ( السجل المدني – كلمة السر- اسم المستخدم) حيث أن الاختبارات تنتهي مباشرة ويتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتنقيح لتعلن بعد الانتهاء بثلاثين يوماً كما يتيح المركز فرص الدخول مرة أخرى لتحسين درجاتك التي حصلت عليها وذلك من خلال خمس محاولات للدخول في كل مره ترغب فيها بتحسين أدائك والمرة السادسة لا تتاح لك إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بداية من اجتيازك للامتحان الأول ولك في هذا الموقع كل ما تريد متابعته ومعرفته عن هذا النظام الشامل.

خدمات موقع قياس الإلكترونية:

يقدم موقع قياس الكثير والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتمثل في الأتي:

التسجيل في امتحانات القدرات العامة.

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة للقياس.

الإعلان عن نتائج القدارات العامة الورقية للقياس.

من الجدير بالذكر آن إجابات طلاب القياس الورقي الذين أنهوا اختباراتهم بأنها انتهت من جميع أعمال التصحيح الألي حيث أنها تلجأ بعد ذلك لمختبرين في مقر مركز القياس بالعاصمة ( الرياض) وهذا لضمان موضوعية وسرية ودقة الدرجات وعدم الوقوع فأي خطاً حيث أن التكنولوجيا وارد أن تخطا عند إدخال لها بيانات خاطئة ولذلك يحرص النظام على توفير عنصر بشري في عملية المراجعة والتدقيق.

ومن المعروف أن المركز الوطني قد أعلن على حسابة الرسمي على تويتر إمكانية رؤية التقرير الخاص بدرجات الطلاب المستفيدين من اختبارات القياس في المختبر حيث يمكن معرفة المستوى العام والمستوى التفصيلي الذي حصلوا عليه جميع الطلاب المعلمين الذين اجتازوا مثل هذا الامتحان ويتم ذلك من خلال الدخول المباشر على موقع قياس الخاص بالمختبر.

كما أعلن لهم المركز عدم وجود نجاح أو رسوب حيث أن اختبارات القياس المعرفية يحصل فيها الطلاب المستفيدين بالاختبار على درجات مفاضلة فقط ويتم اعتماد الدرجة الأعلى لهم إذا قام أحدهم باجتياز هذا الاختبار أكثر من مرة كما سبق الذكر أن لهم خمس محاولات فقط ويتم غلق الاختبار عليهم بعد ذلك وكل هذا وأكثر يمكنكم معرفته من خلال متابعة الرابط الرسمي الخاص بالدخول على موقع قياس.

من الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت جداول زمنية يتم في ضوءها تحديث جميع البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يعملون في وظائف تعليمية داخل المملكة وأعمال حركة النقل الخاصة بهم.

تسجيل الدخول موقع المركز الوطني للقياس:

يمكنك إتباع الخطوات السابق عرضها من خلال الضغط على رابط تسجيل الدخول وتحميل الصفحة يتم طلب بعض بياناتك الخاصة مثل رقم الهوية ورقم السجل المدني وفي ضوء ذلك تستطيع إدخال جميع بياناتك الأخرى من خلال عرض استمارة تسجيل دخول يطلب منك الرقم السري واسم المستخدم كما سبق أن الرقم السري يمكن إستدرداه من خلال النقر على ( هل نسيت كلمة المرور ) ليتم تحويلك مباشرة لصفحه تطلب منك إدخال رقم السجل المدني الخاص بك ومن بعد ذلك يمكنك متابعة جميع الخطوات والاستعلام والتسجيل والعرض وغيرها من الخدمات التي يقدمها نظام قياس للقدرات العامة في المملكة العربية السعودية بعد دخولك وتسجيل كل بياناتك يتم عرض ملف خاص بك يظهر فيه اختيار تقوم أنت بالضغط على الاختيار الذي يلبي الخدمة التي سجلت الدخول من أجلها:

الاختبارات المسجلة.

الاختبارات المتاحة للتسجيل.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة